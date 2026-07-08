Empreendimentos impulsionam economia de Gaspar (SC)

Nos últimos anos, Gaspar tem se consolidado como uma das cidades mais promissoras do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, impulsionada por investimentos públicos e privados. Recentemente, a prefeitura anunciou um pacote de obras que ultrapassa R$ 300 milhões, voltado para infraestrutura urbana, mobilidade e desenvolvimento econômico. Paralelamente, iniciativas do setor imobiliário vêm contribuindo para esse cenário de expansão ao gerar empregos diretos e indiretos, movimentando uma ampla cadeia produtiva.



Com mais de 16 mil m² construídos, três torres residenciais e 60 apartamentos, o Floratta Home Club, desenvolvido pela DS&M Group, é um exemplo de como um único projeto pode impulsionar a economia local e contribuir para a valorização urbana. Após dois anos de estudos sobre o mercado imobiliário local, o empreendimento saiu do papel para atender às tendências de moradia e às necessidades de desenvolvimento urbano.

“Criamos um empreendimento que une sofisticação, bem-estar e qualidade de vida, trazendo para Gaspar um conceito de Home Club até então pouco explorado no Vale do Itajaí”, explica Diego Schnaider, diretor de execução e finanças da DS&M Group.



O impacto econômico do empreendimento se estendeu por diferentes setores. Desde a aquisição do terreno até a entrega das chaves, a obra movimentou fornecedores locais e gerou empregos diretos e indiretos. Engenheiros, arquitetos, transportadoras, concreteiras, marmorarias, marcenarias, serralherias, vidraçarias, empresas de tecnologia e prestadores de serviços especializados participaram da execução.



“Buscamos priorizar empresas e profissionais da própria região sempre que possível. Quando uma empresa investe em mão de obra local e fortalece fornecedores da própria cidade, os recursos permanecem circulando no município, impulsionando o comércio e estimulando novos investimentos”, afirma Monisy de Sá Schnaider, diretora de estratégia e negócios da DS&M Group.



Além da movimentação da cadeia produtiva, o Floratta Home Club contribuiu para a valorização imobiliária e urbana de Gaspar. O Valor Geral de Vendas (VGV) do empreendimento supera R$ 100 milhões, considerando que as unidades variam entre R$ 1,4 milhão e R$ 3,6 milhões. Esse volume financeiro evidencia a capacidade de um único projeto de fortalecer o mercado imobiliário local e atrair novos investimentos.



Segundo a diretora, com incidência de ISS sobre serviços da construção civil, ITBI nas transmissões imobiliárias e IPTU anual das unidades concluídas, a expectativa é de que a arrecadação de tributos também seja ampliada no município. “O que antes era um único terreno transforma-se em 60 imóveis que passam a integrar a base tributária do município, ampliando a arrecadação recorrente e fortalecendo a capacidade de investimento da cidade”, destaca.



Na visão da DS&M Group, a construção civil desempenha papel estratégico no desenvolvimento de municípios de médio porte. Cada empreendimento representa mais do que a construção de um edifício: gera empregos, aumenta a arrecadação de tributos, fortalece o comércio e contribui para a valorização urbana.



“Gaspar vive um momento importante de crescimento, impulsionado pelo fortalecimento da indústria, do comércio e da infraestrutura. A construção civil acompanha esse movimento, oferecendo novos empreendimentos que atendem às demandas da população e dos investidores, promovendo desenvolvimento de forma planejada e sustentável”, observa Schnaider.



O Floratta Home Club marcou uma nova fase para o mercado imobiliário da cidade, mas não é o único investimento da DS&M em Gaspar. A empresa lançou o Move Residencial, empreendimento que acompanha as transformações no comportamento de morar e investir. Com 96 unidades entre lofts e apartamentos de dois dormitórios, o projeto foi pensado para atender diferentes perfis de público, desde jovens profissionais e pequenas famílias até investidores em busca de rentabilidade.



“Mais do que ampliar a oferta imobiliária, o Move acompanha uma tendência mundial de moradias mais compactas, inteligentes e funcionais, alinhadas aos novos estilos de vida e às mudanças no comportamento do consumidor”, enfatiza Monisy.



Mesmo em fase de construção, o Move Residencial já alcançou 70% das unidades comercializadas, com valores entre R$ 360 mil e R$ 700 mil. O VGV estimado ultrapassa R$ 40 milhões, consolidando-se como mais um importante investimento privado para o desenvolvimento da cidade.

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“Assim como ocorreu no Floratta, o empreendimento movimenta uma ampla cadeia produtiva, gerando empregos diretos e indiretos, fortalecendo fornecedores locais e impactando positivamente a economia da região”, conclui o diretor de execução.



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