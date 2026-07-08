Streaming, games e áudio ganham espaço nas férias

Com a chegada do período de férias, a casa volta a ocupar um papel central na rotina de muitas famílias brasileiras. Além dos passeios e viagens, cresce a busca por alternativas de entretenimento dentro do lar, impulsionando o consumo de conteúdos em streaming, jogos eletrônicos, música e vídeos em diferentes dispositivos.

O avanço desse comportamento acompanha a expansão do mercado de entretenimento e mídia no Brasil. Segundo a Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia 2025–2029, da PwC, o setor registrou crescimento de 6,7% em 2024, acima da média global, e deve manter um ritmo consistente de expansão nos próximos anos. O levantamento também aponta que a conectividade e os serviços digitais seguem entre os principais motores desse crescimento, refletindo uma mudança contínua na forma como as pessoas consomem conteúdo e lazer.

Ao mesmo tempo, diferentes telas passaram a fazer parte da experiência cotidiana dos consumidores. Dados da Kantar IBOPE Media mostram que 99,5% da população brasileira é impactada por conteúdos em vídeo ao longo do ano e que televisores e TVs conectadas lideram o tempo médio diário de consumo, com cerca de cinco horas e meia por pessoa. O estudo também revela que uma parcela crescente do público alterna entre diferentes plataformas para assistir aos seus conteúdos favoritos, evidenciando um consumo cada vez mais integrado entre TV e ambiente digital.

Embora os serviços de streaming ampliem sua presença entre os brasileiros, a televisão aberta continua desempenhando um papel relevante na rotina da população, segundo um levantamento do Poder 360 que mostra como os diferentes formatos convivem de forma complementar, permitindo que consumidores alternem entre programação tradicional, plataformas sob demanda e conteúdos digitais de acordo com seus interesses e momentos de lazer. Essa combinação amplia as possibilidades de entretenimento durante as férias, quando o tempo livre favorece o consumo de diferentes mídias.

Nesse cenário, dispositivos como smart TVs, caixas de som, fones de ouvido, videogames e acessórios eletrônicos tornam-se importantes aliados para quem busca transformar a casa em um ambiente de diversão para toda a família. Mais do que acompanhar filmes, séries ou partidas de jogos, esses equipamentos ajudam a criar experiências compartilhadas entre adultos e crianças durante o período de recesso.

O movimento também é acompanhado pelo varejo. A Casa&Video observa que datas relacionadas às férias costumam ampliar o interesse dos consumidores por categorias ligadas ao entretenimento doméstico, refletindo uma demanda por soluções que contribuam para momentos de lazer dentro de casa, sem que isso represente uma mudança no perfil de consumo, mas sim uma adaptação às preferências do período.

Para Rodrigo Spillere, CTO e Diretor de Ecomm da Casa&Video, o fortalecimento do entretenimento doméstico acompanha mudanças graduais no comportamento dos consumidores. "As férias costumam estimular momentos de convivência entre familiares e amigos, e percebemos que muitas pessoas procuram alternativas para aproveitar esse período dentro de casa. Produtos relacionados à tecnologia e ao entretenimento acabam fazendo parte dessa experiência porque contribuem para diferentes formas de lazer, desde assistir a um filme até reunir a família para jogar ou ouvir música."

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A tendência reforça um movimento observado em todo o setor de entretenimento e mídia: o consumidor brasileiro está cada vez mais conectado e disposto a combinar diferentes plataformas, dispositivos e formatos de conteúdo para construir experiências personalizadas de lazer. Durante as férias, essa diversidade de opções pode ganhar ainda mais espaço, consolidando o ambiente doméstico como um dos principais centros de entretenimento da rotina das famílias.