'Empire State Building Observation Deck Run-Up' retorna para sua 48a edição anual em 6 de outubro

O Observatório do Empire State Building (ESB), situado no topo do "Edifício Mais Famoso do Mundo", anunciou hoje a abertura das inscrições para o sorteio geral da edição deste ano da 'Empire State Building Observation Deck Run-Up' (ESBRU), que estarão abertas até 20 de julho de 2026. A corrida anual, apresentada pela NYU Langone Health e patrocinada pela Merrell, será realizada em 6 de outubro de 2026, às 20h.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260707020945/pt/

Empire State Building Observation Deck Run-Up Returns for 48th Annual Race on Oct. 6

A corrida deste ano marca o 48º aniversário do evento, no qual 225 corredores subirão os 1.576 degraus do icônico marco de Nova York para chegar ao mundialmente famoso observatório do 86º andar.

"Todos os anos, a corrida 'Empire State Building Observation Deck Run-Up' representa um feito notável para todos os participantes, que correm até o topo da atração número 1 dos EUA segundo o TripAdvisor", disse Tony Malkin, Presidente do Conselho e Diretor Executivo da Empire State Realty Trust. "Estamos animados em receber os corredores deste ano, vindos de todo o mundo, para competir na principal corrida em torres do planeta."

O sorteio será realizado em 21 de julho, e os inscritos serão avisados sobre seu status na corrida logo a seguir. Os corredores selecionados deverão pagar uma taxa de participação de US$ 175 ao confirmarem sua participação. Edições anteriores contaram com a presença de profissionais da mídia, celebridades, locatários do ESRT, atletas, corretores de imóveis de Nova York, integrantes do NYPD e do FDNY, além do público em geral.

A NYU Langone Health, principal patrocinadora do 'Empire State Building Observation Deck Run-Up' pelo segundo ano consecutivo, é um sistema de saúde totalmente integrado, com sete unidades de internação e mais de 320 unidades de atendimento ambulatorial, que obtém de modo consistente os melhores resultados para os pacientes, graças a um foco rigoroso na qualidade que resultou em algumas das taxas de mortalidade mais baixas do país.

Como patrocinadora do evento 'Empire State Building Observatory Deck Run-Up' deste ano, a Merrell é líder mundial em produtos modernos para atividades ao ar livre, com um portfólio de calçados e vestuário que abrange caminhadas, corridas em trilha e estilo de vida. No início deste ano, a Merrell lançou o "It Starts Outside", sua primeira plataforma mundial de marca, que convida as pessoas a vivenciarem a clareza, a conexão e o impulso que começam no momento em que saem de casa. Através de sua programação Outside in NYC, a Merrell dará vida a esta visão mediante experiências direcionadas à comunidade ao longo de 2026, incluindo a 'Empire State Building Observatory Deck Run-Up'.

A ESBRU de 2026 é produzida pela Super Race Systems.

Mais informações sobre a 'Empire State Building Observatory Deck Run-Up' e a inscrição para o sorteio oficial podem ser encontradas online.

Imagens e vídeos em alta resolução de anos anteriores podem ser baixados aqui.

Sobre o Empire State Building

The Empire State Building, o "Edifício Mais Famoso do Mundo", propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se eleva 1.454 pés (cerca de 440 m) acima da Midtown Manhattan, da base à antena. A remodelação de US$ 165 milhões do Observatory Deck Experience do Empire State Building cria uma experiência totalmente nova com uma entrada dedicada para convidados, um museu interativo com nove galerias e um observatório reestilizado no 102º andar com janelas do chão ao teto. A jornada para a mundialmente famosa plataforma de observação do 86º andar, o único observatório ao ar livre em 360° com vistas de Nova York e mais além, orienta os visitantes em toda a sua experiência sobre a cidade de Nova York e cobre tudo, desde a história icônica do edifício até seu lugar atual na cultura pop. O Observatory Experience Deck do Empire State Building recebe milhões de visitantes todos os anos e foi classificada como a atração número 1 dos EUA no prêmio Travelers' Choice Awards 2026 do TripAdvisor: Melhor das Melhores Coisas para Fazer, "Edifício Favorito da América" ??pelo Instituto Americano de Arquitetos, o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber e a atração número 1 da cidade de Nova York na lista Ultimate Travel List da Lonely Planet. Desde 2011, o edifício funciona totalmente com energia eólica renovável, e seus muitos andares abrigam uma gama diversificada de locatários de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, bem como opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi, Ghirardelli e Starbucks. Para mais informações e ingressos para o Observatory Deck Experience do Empire State Building, acesse esbnyc.com ou siga o Facebook, X (anteriormente Twitter), Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok.

Sobre a Merrell

A Merrell existe para compartilhar o poder simples de estar ao ar livre e está comprometida em criar um ambiente inclusivo e sustentável para futuras gerações. Líder mundial em calçados para atividades ao ar livre, com modelos como a bota de trilha Moab e o Jungle Moc, a Merrell se concentra em unir desempenho, estilo e conforto para capacitar todas as pessoas a explorarem a natureza com confiança. A marca foi recentemente eleita a "Marca do Ano de 2022" pela Footwear News por promover uma visão mais diversa das atividades ao ar livre. Acesse Merrell.com ou siga-nos na rede social @Merrell. A Merrell é uma divisão da Wolverine World Wide, Inc. (NYSE: WWW), uma das principais empresas do mundo na comercialização e no licenciamento de calçados e vestuário de marca direcionados aos segmentos casual, estilo de vida ativo, trabalho, esportes ao ar livre, atividades atléticas, infantil e uniformes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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