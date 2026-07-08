BuyCo assessora venda de carteira da Acervo à Access

A Access concluiu a aquisição da carteira de clientes da Acervo, empresa com atuação em gerenciamento de informação e gestão documental. A operação marca o encerramento de um ciclo empresarial dos sócios da Acervo e transfere à Access a administração integral do negócio relacionado à carteira adquirida.

A transação foi assessorada pela BuyCo, empresa especializada em valuation, fusões e aquisições (M&A) e estruturação financeira para pequenas e médias empresas (PMEs). Como assessora financeira dos sócios da Acervo, a BuyCo acompanhou o processo de estruturação, negociação e conclusão da operação.

O movimento ocorre em um mercado em que a gestão de documentos e informações tem ganhado relevância diante da digitalização de processos, da necessidade de segurança no armazenamento de dados e da busca por eficiência operacional nas empresas. A Acervo atua com soluções voltadas à guarda, organização, gestão e digitalização de documentos, enquanto a Access possui atuação em gestão de documentos físicos e digitais, automação de processos, segurança da informação e BPO documental.

A partir da conclusão da transação, a Access passa a assumir a administração do negócio relacionado à carteira adquirida, incluindo a gestão operacional, o relacionamento com os clientes e a continuidade dos serviços prestados. Os sócios da Acervo deixam de participar da operação e da gestão do negócio, iniciando uma nova etapa de suas trajetórias profissionais.

De acordo com Paulo Mendonça, Head de M&A da BuyCo, operações envolvendo carteiras de clientes exigem atenção à continuidade dos contratos, ao relacionamento com a base atendida e à transição operacional.

“Em transações desse tipo, o valor econômico está diretamente relacionado à confiança construída com os clientes e à capacidade de assegurar continuidade na prestação dos serviços. A estruturação precisa considerar não apenas a negociação financeira, mas também a transição operacional e a preservação dos relacionamentos”, afirma.

A Access atua no segmento de gestão de documentos e informações, com soluções voltadas à administração de arquivos físicos e digitais, digitalização, automação de processos, segurança da informação e BPO documental. A relevância do tema também se relaciona ao avanço da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que trata do uso de dados pessoais em meios físicos e digitais por pessoas físicas e jurídicas.

Segundo Rafaela Rossi, CBO da BuyCo, a venda de uma carteira de clientes pode representar uma alternativa estratégica em processos de sucessão, reorganização empresarial ou encerramento de ciclo dos sócios.

“Nem toda transação envolve a venda integral de uma empresa. Em alguns casos, a carteira de clientes, os contratos e os relacionamentos comerciais são os ativos centrais da operação. Por isso, a negociação precisa ser conduzida com foco na preservação do valor construído e na continuidade da base atendida”, afirma.

A venda da carteira de clientes da Acervo reforça como ativos comerciais e relacionamentos empresariais podem fazer parte de operações de reorganização e sucessão empresarial. Nesse tipo de transação, a formalização da transferência, a transição do relacionamento com os clientes e a continuidade operacional são elementos centrais para a preservação do valor desenvolvido pela empresa ao longo de sua trajetória.

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