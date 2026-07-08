Atrações turísticas fortalecem Sorocaba

Impulsionada pela valorização do turismo regional e de experiências ao ar livre, Sorocaba tem se consolidado como um destino estratégico no interior paulista, reunindo atrativos como o Zoológico Municipal Quinzinho de Barros, o Jardim Botânico Irmãos Villas-Bôas e seus diversos parques urbanos.

Para Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Dan Inn Sorocaba, localizada em Sorocaba (SP), a cidade reúne características pouco comuns entre municípios do interior ao aliar porte urbano e infraestrutura consolidada a um ritmo mais tranquilo.

Segundo o diretor, o município se destaca tanto como polo econômico relevante — com histórico industrial que lhe rendeu o apelido de “Manchester Paulista” — quanto pela forte presença de áreas verdes e pela qualidade ambiental.

“São mais de 90 áreas verdes espalhadas pela cidade, o que transforma a forma como as pessoas utilizam o espaço urbano. Muitos turistas vêm justamente para caminhar, pedalar ou aproveitar esses ambientes ao ar livre”, afirma.

O executivo também ressalta os investimentos em mobilidade sustentável, com a implantação de uma ampla rede de ciclovias que interliga diferentes parques. De acordo com ele, somadas às avaliações positivas em indicadores ambientais, como qualidade do ar, tratamento de esgoto e gestão de resíduos, essas iniciativas posicionam a cidade como referência de desenvolvimento urbano aliado à preservação ambiental.

Turismo e uso dos espaços públicos

Ao abordar o perfil dos frequentadores, Aly percebe que os parques de Sorocaba recebem um público diverso, formado tanto por moradores quanto por visitantes. Entre os residentes, destaca, é comum o uso desses espaços para atividades cotidianas, como caminhadas, passeios de bicicleta, momentos em família e permanência ao ar livre. “Esses espaços acabam fazendo parte da rotina da cidade”, acrescenta.

Localizada em posição estratégica no interior paulista, a cidade também atrai famílias de municípios vizinhos e da capital, que se deslocam para passeios de um dia ou fins de semana.

“O perfil mais comum é formado por famílias e grupos com crianças. Também há presença frequente de excursões escolares e visitantes interessados em atividades educativas”, observa.

Zoológico como símbolo e memória afetiva

Na avaliação do profissional, o Parque Zoológico Municipal Quinzinho de Barros é um dos principais símbolos da cidade e representa um elemento de forte identificação entre os moradores. Segundo ele, o espaço vai além de sua função como atrativo turístico, estando presente na memória afetiva da população, que frequentemente o associa a experiências vividas na infância, em passeios escolares ou visitas em família.

“Além disso, há uma relevância concreta. O zoológico funciona desde 1968 e é considerado um dos mais completos da América Latina. São mais de mil animais, de cerca de 290 espécies, sendo 70% nacionais, muitas delas ameaçadas de extinção”, detalha.

Outros destaques incluem o Museu de Zoologia, com cerca de 800 peças, entre animais taxidermizados, ovos, chifres e crânios, além do Museu Histórico Sorocabano.

Ainda segundo Aly, em 1993, o zoológico foi escolhido pela população como símbolo da cidade e, atualmente, recebe mais de 600 mil visitantes por ano.

Jardim Botânico alia lazer e educação ambiental

Outro ponto destacado por Aly é o Jardim Botânico Irmãos Villas-Bôas, que ocupa uma área de 70 mil metros quadrados e reúne vegetação com características de cerrado e mata atlântica. O espaço se diferencia pela diversidade de ambientes, que incluem áreas inspiradas em floresta tropical, jardim japonês, roseiral em formato de sol e um orquidário construído com materiais reaproveitados, alinhado à proposta de sustentabilidade.

De acordo com o especialista, o local também integra lazer e educação ambiental, com jardim sensorial de plantas medicinais, áreas destinadas a atividades educativas e estruturas voltadas à pesquisa, como herbário e sala de leitura. O mirante, com vista panorâmica da região, e a gratuidade de acesso contribuem para ampliar a circulação de visitantes, que utilizam o espaço tanto para recreação quanto para aprendizado.

Hotelaria acompanha perfil do visitante

Para o executivo, hotéis situados em destinos com forte vocação para o lazer ao ar livre devem alinhar sua operação ao perfil do visitante. Em Sorocaba, a demanda é impulsionada por turistas interessados em conhecer parques, o Parque Zoológico Municipal Quinzinho de Barros e outros atrativos naturais.

Nesse contexto, a adaptação do Dan Inn Sorocaba está centrada na oferta de praticidade e conforto para quem busca explorar a cidade ao longo do dia e contar com uma estrutura adequada para descanso.

Aly nota que a escolha da hospedagem está diretamente relacionada à possibilidade de otimizar o roteiro turístico, o que reforça a importância de fatores como localização estratégica e facilidade de deslocamento.

“Como Sorocaba combina turismo urbano e natureza — com parques, ciclovias e amplas áreas verdes —, o hotel precisa oferecer essa base de apoio ao visitante. Ou seja, uma hospedagem confortável, bem localizada e preparada para quem deseja aproveitar o melhor da cidade, dos parques urbanos aos espaços de conservação ambiental”, conclui.

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