A equipe Loomis Sayles Growth Equity Strategies celebra 20 anos de sucesso

A Loomis, Sayles & Company, gestora de investimentos centenária com quase US$ 418 bilhões em ativos sob gestão, celebra com orgulho os 20 anos das estratégias Loomis Sayles Large Cap Growth e Loomis Sayles All Cap Growth, bem como de sua abordagem diferenciada para investimentos em ações de crescimento, sob a liderança de Aziz V. Hamzaogullari, CFA, fundador, diretor de investimentos (Chief Investment Officer – CIO) e gestor de portfólio da equipe Loomis Sayles Growth Equity Strategies (GES). Aziz também é vice-presidente executivo e membro do Conselho de Administração da empresa.

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Celebrando 20 anos de poder de gestão ativa bem feita

A GES é uma equipe coesa com 20 anos de geração de alfa e uma abordagem de investimento de longo prazo, típica de capital privado.

Sob a liderança de Aziz Hamzaogullari desde 2010, os ativos sob gestão da GES cresceram de US$ 1,9 bilhão para US$ 98,2 bilhões em 31 de maio de 2026.

Aziz trouxe uma abordagem diferenciada para o investimento em ações quando ingressou na Loomis Sayles em 2010. Uma estrutura depesquisa proprietária de sete etapas (QGV 7+) apoia a abordagem de investimento de longo prazo, típica de private equity, da equipe GES. A equipe busca investir naqueles poucos negócios de alta qualidade com vantagens competitivas sustentáveis ??e crescimento lucrativo somente quando negociados com desconto em relação à estimativa de valor intrínseco da GES.

Fundamentada nessa filosofia de investimento singular, a Equipe GES expandiu sua plataforma, que antes se concentrava em estratégias de crescimento de grande capitalização e de crescimento de todos os segmentos nos EUA, para incluir também estratégias de crescimento global e crescimento internacional (long-only), bem como uma estratégia de hedge fund de ações de crescimento long/short. Essas estratégias estão disponíveis nos EUA por meio de veículos como fundos mútuos, contas administradas, CITs e um ETF, além de UCITS e outros veículos fora dos EUA.

A Equipe GES acredita que o foco na qualidade da filosofia de investimento, do processo e da tomada de decisão de um gestor é essencial para avaliar a probabilidade de sucesso futuro. A tese alfa da GES engloba um sistema profundamente arraigado de crenças persistentes, um processo de investimento rigoroso e replicável e provas substanciais.

“Desde que ingressou na Loomis Sayles em 2010, Aziz e a equipe Growth Equity Strategies (GES) têm exemplificado a excelência por meio de seu compromisso inabalável em gerar retornos superiores ajustados ao risco para nossos clientes”, disse Kevin Charleston, CEO da Loomis Sayles. “Sua filosofia de investimento singular, fundamentada em uma abordagem disciplinada e diferenciada, tem impulsionado consistentemente um forte desempenho. Estamos imensamente orgulhosos das conquistas da equipe GES e do impacto duradouro que continuam gerando.”

“Gostaria de agradecer sinceramente aos nossos investidores pela confiança contínua. Mantemos nosso firme compromisso com os princípios fundamentais de investimento de longo prazo, guiados pelas perspectivas diferenciadas que definem nossa abordagem”, disse Aziz V. Hamzaogullari, CFA, fundador, diretor de Investimentos e gestor de Portfólio da equipe Loomis Sayles Growth Equity Strategies.

Saiba mais sobre a equipe Loomis Sayles Growth Equity Strategies

SOBRE A LOOMIS SAYLES

Há um século, a Loomis, Sayles & Company constrói um legado focado em atender às necessidades de investimento de clientes institucionais e individuais em todo o mundo. Para isso, nossos investidores, orientados para o desempenho, buscam gerar resultados de longo prazo por meio de pesquisas aprofundadas e independentes e análises de risco rigorosas. Com os recursos, a visão e a flexibilidade para buscar valor em mercados amplos e específicos, a Loomis Sayles permanece uma parceira confiável para seus clientes desde 1926. A Loomis Sayles orgulha-se de administrar US$ 417,9 bilhões* em ativos em nome de clientes em todo o mundo (em 31 de março de 2026).

*Inclui os ativos da Loomis, Sayles & Co., LP e da Loomis Sayles Trust Company, LLC (US$ 53,9 bilhões para a Loomis Sayles Trust Company). A Loomis Sayles Trust Company é uma subsidiária integral da Loomis, Sayles & Company, L.P.

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Kate Sheehan

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