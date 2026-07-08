Inédito no Mundo: Protocolo de Células-Tronco de Sessão Única do KFSH Jeddah Estabelece um Novo Padrão Global de Equilíbrio entre a Segurança dos Doadores e a Eficiência do Tratamento

JEDDAH, Reino da Arábia Saudita, July 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital and Research Centre em Jeddah desenvolveu e implementou com sucesso o primeiro protocolo do mundo desse tipo, usando um algoritmo para estimar com precisão o rendimento esperado das células-tronco de cada doador. O protocolo possibilitou que a coleta de células-tronco fosse concluída na primeira sessão em 100% dos doadores do sexo masculino e 94,9% de todos os doadores, eliminando completamente a necessidade de terceira e quarta sessões de coleta.

O protocolo foi desenvolvido para limitar as sessões repetidas de coleta e os riscos que podem representar para a segurança dos doadores. Os dados do Programa Nacional de Doadores de Medula dos EUA mostram que as sessões repetidas aumentam em seis vezes a probabilidade de um doador ser hospitalizado para se recuperar. Ao reduzir a frequência da repetição das sessões, o protocolo aborda diretamente esse risco e estabelece uma nova referência global que equilibra a segurança do doador com a eficiência do tratamento.

Para os pacientes, o protocolo aprimorou os resultados do transplante de células-tronco. A sobrevida atingiu 91,2% aos 100 dias após o transplante, acima da média global e um marcador importante para a recuperação antecipada. Os resultados foram documentados em um estudo publicado na Blood Global Hematology, uma revista da Sociedade Americana de Hematologia.

“Evitar que os doadores saudáveis precisem de repetidas sessões de coleta de células-tronco é uma prioridade clínica e ética”, disse o professor Ashraf Dada, presidente do Departamento de Patologia e Medicina Laboratorial do KFSH Jeddah e pesquisador principal do estudo.

Ele explicou que o algoritmo, desenvolvido ao longo de três anos e testado em 138 doadores, viabilizou que a equipe médica planejasse pela primeira vez a sessão inicial com quase 92% de precisão na previsão de quantas células seriam coletadas. Isso aprimora a experiência e a segurança do doador, apoia o planejamento antecipado do processo de coleta e acelera o tratamento para os pacientes que aguardam um transplante.

Esse avanço reflete o esforço mais amplo do KFSH em utilizar dados e análises científicas para promover o avanço do atendimento especializado, permitindo que o tratamento seja personalizado de acordo com a condição clínica e as necessidades de cada doador e receptor. Também confirma a posição do hospital como pioneiro em soluções médicas avançadas, de acordo com sua visão de ser a opção ideal para todos os pacientes.

O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e Norte África e em 12º lugar em todo o mundo entre as 250 principais instituições médicas acadêmicas do mundo de 2026. Também foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa da Arábia Saudita e do Oriente Médio pela Brand Finance em 2026, foi listado pela Newsweek entre os Melhores Hospitais do Mundo, os Melhores Hospitais Inteligentes do Mundo, e os Melhores Hospitais Especializados do Mundo de 2026.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9759034)