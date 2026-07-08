Samel: primeiro hospital do Amazonas em cirurgia robótica
A Samel foi o primeiro hospital do Amazonas a realizar cirurgia robótica, marcando um importante avanço para a medicina na região Norte. Com a incorporação da tecnologia robótica, a instituição ampliou o acesso a procedimentos minimamente invasivos, oferecendo maior precisão cirúrgica, recuperação mais rápida e mais segurança aos pacientes. O pioneirismo consolidou a Samel como referência em inovação, reforçando seu compromisso com a excelên
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O Hospital Samel, referência em assistência médica no estado do Amazonas, realizou a primeira cirurgia robótica da região utilizando a plataforma Da Vinci. O procedimento, conduzido por equipe cirúrgica treinada no sistema, foi realizado de forma minimamente invasiva em uma das especialidades de alta complexidade atendidas pelo hospital.
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A adoção da cirurgia robótica tem como objetivo reduzir a necessidade de pacientes amazonenses se deslocarem para centros de referência em outras unidades da federação para acessar procedimentos de alta complexidade. Ao possibilitar a realização de intervenções com maior precisão anatômica, menor trauma tecidual e tempos de internação reduzidos, a tecnologia contribui para a ampliação da oferta de cuidados avançados no interior do país.
A plataforma Da Vinci oferece visão tridimensional em alta definição e instrumentos articulados que reproduzem movimentos mais refinados que os da mão humana. Embora o robô execute os movimentos, todas as etapas da cirurgia permanecem sob controle direto do cirurgião, que opera o sistema em tempo real a partir de uma console.
Entre os benefícios associados à cirurgia robótica, destacam?se a maior precisão durante o procedimento, a diminuição do sangramento, a redução do risco de complicações em casos selecionados, a recuperação mais rápida e o menor tempo de internação. Esses fatores podem melhorar a experiência do paciente e otimizar a utilização de recursos hospitalares.
A implementação da tecnologia no Samel também impulsionou a qualificação de equipes multidisciplinares. Profissionais de enfermagem, anestesia e suporte técnico passaram por programas de treinamento específicos para operar o equipamento e seguir protocolos de segurança estabelecidos para procedimentos robóticos.
Segundo o diretor médico do hospital, Dr. João Silva, "a cirurgia robótica amplia a capacidade dos cirurgiões e reforça o compromisso com a segurança do paciente". O comentário reforça a posição da instituição como centro de referência em procedimentos de alta complexidade dentro da Região Norte.
A iniciativa está alinhada com a estratégia de longo prazo do Samel de investir em infraestrutura e tecnologia para atender demandas locais. Desde a sua fundação, o hospital tem buscado incorporar recursos que permitam a realização de tratamentos avançados sem a necessidade de encaminhamento para outras unidades da federação.
Com a primeira cirurgia robótica concluída, o hospital pretende ampliar o uso da tecnologia para outras especialidades, como urologia, ginecologia e cirurgia torácica, conforme a demanda clínica e a disponibilidade de profissionais capacitados.
A presença da cirurgia robótica no Amazonas representa um avanço na oferta de serviços de saúde de alta complexidade na região, contribuindo para a descentralização de procedimentos que antes dependiam de deslocamento interestadual. O acompanhamento de resultados clínicos e a coleta de indicadores de desempenho serão fundamentais para avaliar o impacto da tecnologia na qualidade assistencial e na eficiência dos serviços prestados.
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O Hospital Samel continua a monitorar a evolução da tecnologia robótica e a investir em capacitação contínua, visando manter os padrões de segurança e eficácia estabelecidos por organismos reguladores e pelas melhores práticas internacionais.
Website: http://www.samel.com.br