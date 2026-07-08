Buk traz ao Brasil sua plataforma de gestão de pessoas

Com forte atuação na América Latina, onde já atende 11 mil clientes que somam 2,2 milhões de colaboradores, a plataforma integral de gestão de pessoas Buk chega oficialmente ao Brasil. Com o propósito de criar ambientes de trabalho mais felizes e sustentáveis, ela ajuda a reduzir em até 70% a carga burocrática diária dos RHs, liberando tempo para iniciativas voltadas à cultura e à experiência de trabalho.



Em junho deste ano, a Buk alcançou uma Receita Recorrente Anual superior a US$ 100 milhões, se consolidando como um dos maiores softwares de gestão de pessoas da América Latina. Após dois anos preparando e testando o produto para atender às especificidades do mercado brasileiro, a Buk inicia a operação local combinando a experiência adquirida no Chile, Colômbia, México e Peru com uma estrutura tecnológica criada para atender à legislação brasileira, como eSocial, FGTS Digital, convenções coletivas e NR-1. A proposta é transformar a complexidade do cenário regulatório em mais eficiência, segurança jurídica e simplicidade para as empresas.



"Acreditamos firmemente que um lugar de trabalho mais humano começa obrigatoriamente pelo cuidado com as pessoas: o RH. A tecnologia não deve servir para erguer barreiras burocráticas, mas sim para automatizar as tarefas operacionais e humanizar o essencial", afirma Christian Brech, country manager da Buk no Brasil.

As soluções da Buk

O sistema integrado da Buk oferece soluções que atendem a toda a jornada do colaborador, do recrutamento e seleção ao desenvolvimento, passando pela folha de pagamento e offboarding. A plataforma tem o que o RH precisa para operar com segurança e de forma simples.

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O software da Buk funciona de forma modular. Com a plataforma, o RH já sai de processos manuais e planilhas e consegue resolver workflows importantes, como pedidos de férias, relatórios, documentos e outros processos. Além disso, existem módulos que atendem a demandas específicas, como folha de pagamento, gestão de documentos e assinatura eletrônica, comunicação interna e reconhecimento, recrutamento e seleção, pesquisas, canal de denúncias e outros. Todos eles são integrados em uma única plataforma, contribuindo para que o RH unifique todos os processos.



O desafio da felicidade



A tecnologia ‘tudo-em-um’ da Buk foi desenvolvida para devolver aos profissionais tempo e energia para minimizar o trabalho operacional e dedicar tempo ao que realmente importa: as pessoas. Isso gera ambientes de trabalho comprovadamente mais produtivos, saudáveis e felizes.



“Acreditamos que devolver tempo para as pessoas é essencial, porque assim elas podem encontrar o equilíbrio. A Building Happiness, pesquisa proprietária da Buk sobre felicidade, mostra que conseguir conciliar a vida profissional e pessoal duplica as chances de ser feliz no trabalho e é exatamente isso que a Buk veio ajudar a construir no Brasil”, completa Christian Brech.

