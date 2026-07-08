Hudayriyat Golf Estates, da Modon, estabelece recorde nos Emirados Árabes Unidos com mais de AED 13 bilhões em vendas nos primeiros dias após o lançamento

A Modon estabeleceu um novo padrão para o mercado imobiliário dos Emirados Árabes Unidos com o lançamento do Hudayriyat Golf Estates Condomínios na Ilha de Hudayriyat, Abu Dhabi.

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Modon's Hudayriyat Golf Estates sets UAE record with more than AED 13 billion in sales within days of launch (Photo: AETOSWire)

Em poucos dias após o lançamento, o empreendimento alcançou vendas recordes, ultrapassando AED 13 bilhões, marcando o maior valor de vendas registrado publicamente para o lançamento de um único projeto residencial nos Emirados Árabes Unidos.

Composto por uma coleção exclusiva de mansões, vilas e casas geminadas com vista para o campo de golfe, o empreendimento teve 1.700 unidades vendidas em poucos dias após o lançamento.

A resposta de compradores e investidores reflete a confiança no mercado imobiliário de Abu Dhabi e na visão de desenvolvimento da Modon, reforçando a posição da Ilha de Hudayriyat como um destino de estilo de vida de primeira linha.

Projetado com foco em privacidade, bem-estar e moradia de alto padrão, o condomínio fechado atraiu grande interesse, com 15% dos compradores não residentes nos Emirados Árabes Unidos e 81% sendo novos clientes da Modon. Arquitetura de inspiração andaluza, vistas duplas para o mar e para o campo de golfe, e um campo de golfe de 95 hectares estão integrados a um plano diretor que prioriza a mobilidade a pé. Uma área verde de 2,3 quilômetros conecta uma série de comodidades, incluindo um clube, instalações de bem-estar e fitness, opções de comércio e lazer, espaços de coworking e uma escola.

Sua Excelência Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, Presidente do Conselho da Modon Holding, afirmou: “Essa forte demanda reflete a crescente confiança global em Abu Dhabi e nos Emirados Árabes Unidos, sustentada pela visão de longo prazo da liderança, pela força econômica e pelo compromisso com o desenvolvimento sustentável. Isso reforça a posição do emirado como um dos destinos mais atraentes do mundo para investimento, talento e qualidade de vida.”

Bill O’Regan, CEO do Grupo Modon Holding, disse: “Essa resposta reflete uma mudança mais ampla na forma como as pessoas escolhem onde morar. Os compradores buscam cada vez mais comunidades que combinem residências de qualidade com estilo de vida, bem-estar e conectividade. Na Modon, nosso foco é criar destinos integrados que reúnam esses elementos de uma forma que ofereça valor duradouro para moradores, investidores e para a cidade em geral.”

Ibrahim Al Maghribi, CEO da Modon Real Estate, acrescentou: “O Hudayriyat Golf Estates foi projetado para oferecer uma experiência residencial diferenciada, centrada em qualidade, privacidade e um estilo de vida ativo. A resposta dos compradores reflete o apelo da comunidade, seu cenário único e a forte demanda por residências planejadas com esmero em Abu Dhabi. Agradecemos a confiança depositada na Modon e estamos ansiosos para dar vida a esta comunidade.”

Localizado a aproximadamente 20 minutos do centro de Abu Dhabi e a 30 minutos do Aeroporto Internacional Zayed, o Hudayriyat Golf Estates também oferece acesso direto às atrações esportivas e de lazer da Ilha Hudayriyat, incluindo o Surf Abu Dhabi, o Velódromo e uma extensa rede de trilhas para ciclismo, corrida e outras atividades recreativas.

Para mais informações e para manifestar interesse em futuros empreendimentos, os potenciais investidores, acesse www.modon.com ou podem ligar para 800 MODON.

Sobre a Modon

A Modon é uma holding internacional com sede em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, e listada na Bolsa de Valores de Abu Dhabi (ADX). A Modon está na vanguarda da inovação urbana, criando projetos e experiências icônicas que superam continuamente as expectativas. De imóveis à hotelaria, gestão de ativos e investimentos, eventos, gastronomia e turismo, e infraestrutura urbana, damos vida às cidades, oferecendo valor sustentável a longo prazo.

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*Fonte:AETOSWire

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Ahmed Abu Shehab

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Rawad Khattar

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