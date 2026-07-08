Elenco de Mesopotâmia é anunciado no BAM 2026

A Druzina Content participa do Bogotá Audiovisual Market (BAM) 2026, um dos principais mercados audiovisuais da América Latina, com o longa-metragem de ficção Mesopotâmia. Selecionado para a categoria Fiction Films, o projeto será apresentado em um pitching oficial no dia 8 de julho e integra a programação do mercado, que reúne produtores, distribuidores, investidores e outros profissionais da indústria audiovisual internacional, ampliando oportunidades de coprodução, financiamento e circulação.

Mesopotâmia é uma coprodução entre Brasil e Portugal realizada pela Druzina Content, Plano B Filmes e Zaragata Cinema, no Brasil, e pela produtora portuguesa Persona Non Grata Pictures. O projeto conta ainda com a Pandora Filmes como parceira de distribuição no Brasil e está atualmente em fase de captação de recursos, buscando novos parceiros internacionais para viabilizar sua produção.

Durante o Bogotá Audiovisual Market 2026, os produtores anunciaram o elenco de Mesopotâmia: Márcio Vito (A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, Malu, Deslembro e Regra 34), Bárbara Colen (Cinco Tipos de Medo, Bacurau, Aquarius e Fogaréu) e Maeve Jinkings (Ainda Estou Aqui, Aquarius, Carvão e Boi Neon). Com trajetórias marcantes no cinema brasileiro contemporâneo e participações em produções exibidas e premiadas em importantes festivais internacionais, os artistas reforçam a proposta artística de Mesopotâmia e ampliam seu potencial de circulação no circuito internacional.

A participação no BAM é resultado de uma trajetória de desenvolvimento e reconhecimento iniciada em 2025. O projeto foi desenvolvido com apoio do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA/BRDE/Ancine), que viabilizou consultorias de roteiro com os especialistas Miguel Machalski e José Carvalho. Ao longo desse percurso, foi selecionado para o CineMundi – Encontro Internacional de Coprodução, foi selecionado para os pitchings abertos do ambiente de mercado do 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e foi apresentado no Match Me!, mercado de coprodução do Festival de Locarno.

Como parte da seleção para o Festival de Brasília, a equipe participou de uma mentoria especializada voltada ao aprimoramento do projeto e da apresentação. Ao final da programação, Mesopotâmia recebeu o Prêmio Paradiso de Melhor Projeto de Ficção, concedido pelo Projeto Paradiso. O reconhecimento garantiu o apoio para a participação no BAM 2026, fortalecendo a estratégia de internacionalização do longa-metragem e ampliando suas oportunidades de coprodução e financiamento.

“Estar no BAM com Mesopotâmia é muito especial, porque este é o quarto ano da Druzina Content no mercado, que se consolidou como uma plataforma estratégica para a nossa internacionalização e para a construção de parcerias com a América Latina e o mundo. Como produtora, acredito que a circulação internacional de uma obra começa muito antes do lançamento: ela se constrói no desenvolvimento, nas alianças certas, na escuta do mercado e na capacidade de preservar a identidade do projeto enquanto ampliamos suas possibilidades de financiamento, coprodução e distribuição. Nesse percurso, o apoio do Projeto Paradiso foi fundamental para que Mesopotâmia chegasse a Bogotá com ainda mais força. O filme representa o tipo de cinema que buscamos produzir: profundamente brasileiro, artisticamente potente e capaz de dialogar com públicos de diferentes países. Levar esse projeto ao BAM é também valorizar o trabalho dos nossos parceiros, fortalecer pontes internacionais e contribuir para que o audiovisual brasileiro ocupe cada vez mais espaço em mercados estratégicos”, afirma Luciana Druzina, CEO da Druzina Content.

Dirigido por Andy Malafaia e roteirizado pelo cineasta em parceria com Maria Clara Escobar, Mesopotâmia é um longa-metragem de ficção ambientado durante a ditadura militar brasileira. “A obra propõe um olhar ainda pouco explorado pelo cinema nacional ao abordar os impactos do regime sobre comunidades rurais atingidas por grandes projetos de infraestrutura. Em vez de privilegiar a resistência política nos centros urbanos, o filme investiga como a violência de Estado se manifesta por meio da expropriação de terras, do deslocamento forçado de populações e da transformação da paisagem em nome de um projeto de desenvolvimento. Ao deslocar esse debate para o ambiente rural, amplia a compreensão sobre os efeitos da ditadura e suas marcas sobre o território, a memória e os modos de vida de comunidades inteiras. E toda essa trajetória é acompanhada pelo ponto de vista íntimo de três personagens, cujas vivências revelam, em escala humana, os impactos desse processo sobre suas relações, memórias e formas de existir”, diz Andy Malafaia, diretor do longa.

Para Bárbara Colen, o projeto se destaca pela capacidade de abordar grandes transformações históricas a partir das experiências íntimas de seus personagens. “Mesopotâmia é um daqueles projetos que me lembram por que faço cinema: um filme capaz de traduzir grandes transformações históricas por meio da intimidade, da fragilidade e da humanidade de seus personagens. É uma alegria fazer parte dessa equipe”, afirma a atriz.

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Márcio Vito também destaca a parceria com o diretor Andy Malafaia e a força dramática do roteiro. "Tive com Andy a experiência de um processo de invenção e descoberta tão rico em um filme anterior que receber esse convite para estar em seu longa foi, antes ainda do contato com o roteiro, uma felicidade para mim. Porque é uma esperança de bom caminho na abordagem das complexidades das relações humanas com profunda delicadeza e honestidade. E ler o roteiro me emocionou em um lugar que dialoga com a fé no cinema, na arte de contar histórias. Mesopotâmia é recorte familiar que nos dá pistas de como algo que é anterior aos afetos, uma liderança política insensível ao simples e que parece ser exterior e até quase invisível ao cotidiano de três pessoas, que determina uma impossibilidade de vida leve e pacífica”, afirma o ator.