EBC App Disponível: Gestão de Conta Móvel Profissional, Criada para Todos os Traders

LONDRES, July 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O EBC Financial Group ("EBC") lançou oficialmente o EBC App, um aplicativo dedicado de gerenciamento de contas móveis do EBC Financial Group (SVG) LLC projetado para simplificar a forma como os traders gerenciam contas, fundos, atividades de negociação e suporte, em uma interface segura e simplificada.

Desenvolvido para o ambiente de negociação cada vez mais móvel de hoje, o aplicativo EBC reúne as principais funções da conta que os traders geralmente gerenciam em várias plataformas. Desde alternar entre contas e monitorar fundos até acessar oportunidades de copy trading e receber suporte multilíngue, o aplicativo foi projetado para fornecer uma experiência de negociação mais conectada, eficiente e acessível para os clientes em todas as etapas da sua jornada.

O lançamento reflete o investimento contínuo do EBC em tecnologia centrada no trader, reforçando seu compromisso de fornecer serviços transparentes, confiáveis e focados no usuário nos mercados globais.

Uma Experiência Móvel Unificada para Traders Modernos

Com a atividade de negociação cada vez mais rápida, mais global e mais dependente do acesso em tempo real, os traders precisam de ferramentas para o gerenciamento de contas com maior clareza e controle.

O EBC App atende a essa necessidade ao consolidar funções essenciais de gerenciamento de contas em uma única plataforma móvel. Em vez de se mover entre diferentes ferramentas para analisar a atividade da conta, gerenciar fundos, seguir sinais de negociação ou entrar em contato com o suporte, os usuários agora podem acessar esses serviços por meio de um aplicativo integrado.

O aplicativo foi projetado para clientes existentes do EBC, traders que consideram migrar para uma plataforma mais ágil e novos participantes do mercado em busca de uma porta de entrada mais simples para a gestão profissional de contas.

“O aplicativo EBC foi desenvolvido em torno de como os traders realmente gerenciam suas contas hoje; de forma rápida, segura e muitas vezes em movimento. Ao combinar o acesso a contas, gestão de fundos, copy trading e suporte em um só lugar, facilitamos para os clientes manterem o controle, onde quer que a negociação seja realizada”, disse Andria Phiniefs, Diretora de Marketing do EBC Financial Group.

Gestão Central de Contas, Criada para Dispositivos Móveis

O EBC App é estruturado em torno das ações que os traders realizam com mais frequência, ajudando a manter a experiência de gerenciamento de contas rápida, intuitiva e organizada.

Principais características incluem:

Gerenciamento de Múltiplas Contas: Os usuários podem alternar com facilidade entre várias contas, com as atividades dos fundos, posições e atividades de negociação sincronizadas em tempo real para uma visão mais clara do status geral da conta.

Depósitos e Retiradas: O aplicativo suporta transferências de fundos rápidas e seguras, viabilizando que os clientes gerenciem depósitos e saques diretamente dos seus dispositivos móveis.

Comunidade de Copy Trading: Os traders podem explorar sinais de negociação e copiar estratégias de participantes experientes do mercado, com os usuários mais novos tendo uma maneira prática de aprender com participantes experientes do mercado e, ao mesmo tempo, dando aos traders avançados maior flexibilidade na descoberta de estratégias.

Suporte ao Cliente Multilíngue 24/7: O suporte 24 horas está disponível através do aplicativo, juntamente com notificações de mercado e atualizações promocionais, para ajudar os usuários a permanecerem conectados onde quer que estejam.

Projetado para Diferentes Estágios da Jornada de Negociação

Para os clientes existentes do EBC, o EBC App serve como uma extensão natural da experiência no desktop, levando o gerenciamento de contas e fundos para os dispositivos móveis sem interrupção dos fluxos de trabalho estabelecidos.

Para os traders que avaliam plataformas alternativas, o aplicativo oferece uma forma mais limpa e consolidada de gerenciar contas em movimento, apoiada pela infraestrutura de execução do EBC. O Smart Order Routing Engine do EBC oferece suporte à melhoria de preços nos pedidos dos clientes, com mais de 87,6% executados a um preço melhor do que o solicitado. A plataforma também entrega o processamento de mais de 1.000 pedidos por segundo, velocidades médias de execução de menos de 20 ms, estabilidade da transmissão de dados de até 98,75%, spreads brutos de ECN de 0,0 pips, liquidez suportada por mais de 25 bancos de investimento e fundos de hedge de primeira linha, e serviço VIP 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Para os traders mais novos, o aplicativo reduz a barreira da entrada, combinando facilidade de uso com ferramentas práticas, suporte, recursos de copy trading e acesso ao ecossistema de trading mais amplo do EBC.

Fortalecimento do Ecossistema Digital do EBC Focado no Trader

O EBC Financial Group é uma corretora multiativos com regulamentação global que atende traders nos mercados internacionais. O lançamento do EBC App solidifica ainda mais o ecossistema digital do Grupo, estendendo os recursos de gerenciamento de contas profissionais para os dispositivos móveis.

O aplicativo complementa o conjunto mais amplo de ferramentas e serviços de negociação do EBC, incluindo acesso ao mercado de multiativos, plataformas de negociação, ferramentas analíticas, suporte ao cliente e educação do trader. O EBC também foi reconhecido pela World Finance por três anos consecutivos em todas as categorias, incluindo Corretora Mais Confiável, Melhor Plataforma de Negociação, Melhor Corretora de CFD, Melhor Plataforma de Negociação de FX e Melhor Execução de Negociação.

Com o EBC App agora ativo, o EBC continua a ampliar o acesso à sua infraestrutura de negociação, apoiando os clientes que precisam de maior flexibilidade, controle e confiança no gerenciamento das suas contas.

O EBC App está disponível em: https://www.ebc.com/mobile

Aviso de Risco

Este material é para fins de informação e não se trata de uma recomendação ou conselho do EBC Financial Group e de todas as suas entidades (“EBC”). Trading Forex and Contracts for Difference (CFDs) na margem acarreta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. As perdas podem exceder seus depósitos. Antes de negociar, você deve analisar cuidadosamente seus objetivos de negociação, nível de experiência e apetite ao risco, e consultar um consultor financeiro independente, se necessário.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado em Londres, o EBC Financial Group (EBC) é uma marca global conhecida por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Por meio de suas entidades regulamentas localizadas em centros financeiros proeminentes, como Reino Unido, Ilhas Cayman, Mauritius e muitos outros, o EBC viabiliza que investidores de varejo, profissionais e institucionais tenham acesso a oportunidades de mercados e de trading globais, inclusive de moedas, commodities, CFDs e mais.

Com a confiança de investidores de mais de 100 países e premiações globais, incluindo durante vários anos do World Finance, o EBC é amplamente considerado uma das melhores corretoras do mundo, com títulos que incluem Melhor Plataforma de Negociação e Corretora Mais Confiável. Com sua forte posição regulatória e compromisso com a transparência, o EBC também tem sido consistentemente classificado entre as principais corretoras - confiável por sua capacidade de fornecer soluções de negociação seguras, inovadoras e voltadas para o cliente em mercados internacionais competitivos.

As subsidiárias do EBC são licenciadas e regulamentadas nas suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd e o EBC Asset Management Pty Ltd são regulados pela Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC); o EBC Financial (MU) Ltd é autorizado e regulado pela Financial Services Commission Mauritius (FSC).

O EBC conta com uma equipe de veteranos do setor com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. O grupo tem experiência com os principais ciclos econômicos, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço em 2015 até as convulsões do mercado da pandemia de COVID-19. O EBC defende uma cultura na qual a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são fundamentais, garantindo que todo o envolvimento dos investidores seja tratado com a máxima seriedade que merece.

O EBC tem orgulho de ser parceiro oficial de câmbio do FC Barcelona e continua a impulsionar parcerias impactantes para capacitar as comunidades – nomeadamente através da iniciativa United to Beat Malaria da Fundação das Nações Unidas, do Departamento de Economia da Universidade de Oxford e de uma gama diversificada de parceiros que defendem iniciativas em saúde, economia, educação e sustentabilidade globais.

https://www.ebc.com/

Contato com a Mídia:

Aldric Tinker Toyad

Líder Global de RP

aldric.tinker@ebc.com

Faiz Alavi Sulaiman

Executivo Sênior de RP

faiz.sulaiman@ebc.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9758922)