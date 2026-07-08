Bitget Atualiza Estrutura de Negociação Institucional para Potenciar a Próxima Fase dos Mercados de Multiativos
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VICTORIA, Seychelles, July 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou uma estrutura de preços institucionais atualizada para seus Programas de Incentivo PRO e de Liquidez, aprimorando os custos de negociação, os incentivos de liquidez e a estrutura de mercado nos mercados financeiros de criptomoedas e tradicionais. A partir de 30 de junho, a atualização introduziu um modelo de taxas mais sofisticado, projetado para apoiar melhor os traders institucionais, formadores de mercado e provedores de liquidez que participam de uma gama cada vez mais diversificada de ativos.
Com a expansão da participação institucional além das principais criptomoedas para ativos tokenizados do mundo real, as exchanges estão sendo cada vez mais necessárias para dar suporte a diferentes dinâmicas de liquidez em diferentes mercados. A mais recente atualização da Bitget reflete essa evolução com uma estrutura de preços mais granular que alinha os incentivos às características de cada mercado, aumentando a qualidade da execução em toda a plataforma.
“Os mercados estão cada vez mais conectados e as instituições estão se adaptando a essa realidade”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. "Eles estão focados em onde implantar capital de forma mais eficiente, e não se a oportunidade está nas criptomoedas ou nas finanças tradicionais. Nosso trabalho é criar a infraestrutura que faça com que a movimentação entre esses mercados pareça integral."
Uma característica central da atualização é a renovada estrutura de agrupamento de mercado. Nos mercados spot, os pares de negociação são divididos em dois grupos: Grupo A para os principais pares de negociação, como BTCUSDT, XAUTUSDT, SOLUSDT e outros ativos importantes, e Grupo B para todos os outros pares de negociação spot, incluindo os spots recém-listados. Nos mercados futuros, a estrutura se expande para três grupos: Grupo A para os principais pares de futuros de criptomoedas, Grupo B para outros pares de futuros de criptomoedas e futuros de criptomoedas recém-listados, e Grupo C para futuros TradFi, cobrindo ações, metais preciosos, commodities e futuros de índices.
Para os traders institucionais, a atualização introduz preços de taker em camadas dentro do programa Bitget PRO, criando uma estrutura de custos mais transparente com base na atividade de trading. Para os provedores de liquidez, a Bitget solidificou os incentivos para os mercados long-tail, aumentando os reembolsos de maker no mercado spot para pares de negociação selecionados de 1,2 para 1,5 ponto-base, enquanto os reembolsos de maker em contratos long-tail selecionados subiram de 0,8 para 1,0 ponto-base. A plataforma também mantém sua taxa de taker de 0,65 ponto-base líder do setor para futuros TradFi, incluindo contratos de ações tokenizadas, commodities e metais preciosos.
Além dos preços, a renovada estrutura introduz metodologias atualizadas de avaliação de criação de mercado e métricas de liquidez ponderadas que colocam maior ênfase no apoio aos mercados emergentes, mantendo alta liquidez nos principais ativos. O resultado é uma estrutura de incentivos mais equilibrada que recompensa contribuições significativas de liquidez em toda a extensão do ecossistema de multiativos da Bitget.
A atualização dá continuidade ao investimento contínuo da Bitget em infraestrutura institucional após as recentes expansões em ações tokenizadas e ofertas de ações. Com a Universal Exchange reunindo criptomoedas, ativos tokenizados e mercados financeiros tradicionais em um único ambiente de negociação, a Bitget está desenvolvendo a infraestrutura de execução, liquidez e precificação necessária para suporte da próxima geração de negociação institucional.
Para mais informação e a lista completa de pares, visite aqui.
Sobre a Bitget
Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 500 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como a com a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.
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Aviso de Risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem ser significantemente voláteis. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que podem perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado, e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam atingidos, nem que o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser obtido, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas potenciais incorridas. Nada contido neste documento deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.
Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e3be216-3591-4ebf-bae3-a484c5332232
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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001211757)