Bitget Atualiza Estrutura de Negociação Institucional para Potenciar a Próxima Fase dos Mercados de Multiativos

VICTORIA, Seychelles, July 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou uma estrutura de preços institucionais atualizada para seus Programas de Incentivo PRO e de Liquidez, aprimorando os custos de negociação, os incentivos de liquidez e a estrutura de mercado nos mercados financeiros de criptomoedas e tradicionais. A partir de 30 de junho, a atualização introduziu um modelo de taxas mais sofisticado, projetado para apoiar melhor os traders institucionais, formadores de mercado e provedores de liquidez que participam de uma gama cada vez mais diversificada de ativos.

Com a expansão da participação institucional além das principais criptomoedas para ativos tokenizados do mundo real, as exchanges estão sendo cada vez mais necessárias para dar suporte a diferentes dinâmicas de liquidez em diferentes mercados. A mais recente atualização da Bitget reflete essa evolução com uma estrutura de preços mais granular que alinha os incentivos às características de cada mercado, aumentando a qualidade da execução em toda a plataforma.

“Os mercados estão cada vez mais conectados e as instituições estão se adaptando a essa realidade”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. "Eles estão focados em onde implantar capital de forma mais eficiente, e não se a oportunidade está nas criptomoedas ou nas finanças tradicionais. Nosso trabalho é criar a infraestrutura que faça com que a movimentação entre esses mercados pareça integral."

Uma característica central da atualização é a renovada estrutura de agrupamento de mercado. Nos mercados spot, os pares de negociação são divididos em dois grupos: Grupo A para os principais pares de negociação, como BTCUSDT, XAUTUSDT, SOLUSDT e outros ativos importantes, e Grupo B para todos os outros pares de negociação spot, incluindo os spots recém-listados. Nos mercados futuros, a estrutura se expande para três grupos: Grupo A para os principais pares de futuros de criptomoedas, Grupo B para outros pares de futuros de criptomoedas e futuros de criptomoedas recém-listados, e Grupo C para futuros TradFi, cobrindo ações, metais preciosos, commodities e futuros de índices.

Para os traders institucionais, a atualização introduz preços de taker em camadas dentro do programa Bitget PRO, criando uma estrutura de custos mais transparente com base na atividade de trading. Para os provedores de liquidez, a Bitget solidificou os incentivos para os mercados long-tail, aumentando os reembolsos de maker no mercado spot para pares de negociação selecionados de 1,2 para 1,5 ponto-base, enquanto os reembolsos de maker em contratos long-tail selecionados subiram de 0,8 para 1,0 ponto-base. A plataforma também mantém sua taxa de taker de 0,65 ponto-base líder do setor para futuros TradFi, incluindo contratos de ações tokenizadas, commodities e metais preciosos.

Além dos preços, a renovada estrutura introduz metodologias atualizadas de avaliação de criação de mercado e métricas de liquidez ponderadas que colocam maior ênfase no apoio aos mercados emergentes, mantendo alta liquidez nos principais ativos. O resultado é uma estrutura de incentivos mais equilibrada que recompensa contribuições significativas de liquidez em toda a extensão do ecossistema de multiativos da Bitget.

A atualização dá continuidade ao investimento contínuo da Bitget em infraestrutura institucional após as recentes expansões em ações tokenizadas e ofertas de ações. Com a Universal Exchange reunindo criptomoedas, ativos tokenizados e mercados financeiros tradicionais em um único ambiente de negociação, a Bitget está desenvolvendo a infraestrutura de execução, liquidez e precificação necessária para suporte da próxima geração de negociação institucional.

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Sobre a Bitget

Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 500 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como a com a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001211757)