Anaqua Renova Parceria com a Sony para Avançar a Inovação em PI

TÓQUIO, July 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua , a principal fornecedora de soluções e serviços de tecnologia de gerenciamento de inovação e propriedade intelectual (PI), anunciou hoje a renovação da sua parceria com a Sony Group Corporation ("Sony"). Sob este acordo, a Anaqua irá apoiar a Sony no fortalecimento da propriedade intelectual como um dos principais impulsionadores da sua estratégia de negócios, inovação e crescimento global. A Anaqua foi selecionada pela primeira vez pela Sony como sua plataforma de gerenciamento de PI em 2018.

A renovação dessa parceria reflete a estratégia de negócios em evolução da Sony e a crescente importância da inteligência de propriedade intelectual em todas as suas operações integradas. A Anaqua continuará a apoiar a consolidação e a integração do gerenciamento de PI da Sony em suas patentes, designs, marcas registradas e direitos relacionados para suas unidades globais de negócios.

A Sony, que opera em diversos setores: Jogos e Serviços de Rede, Música, Imagens, Tecnologia e Serviços de Entretenimento, Soluções de Imagem e Sensoriamento, é uma das empresas que mais depositam patentes em nível global nas suas principais áreas tecnológicas, como tecnologias de jogos e de imagem. Além disso, seu portfólio está consistentemente entre os mais citados nesses mesmos setores, uma referência amplamente reconhecida de genuína inovação. O portfólio de IP da Sony é tão amplo quanto estrategicamente vital.

Com a renovação do acordo, a Anaqua continuará fornecendo à Sony a plataforma AQX®, a solução de análise AcclaimIP e serviços de Manutenção de Patentes e Desenhos Industriais (anuidades), e Renovação de Marcas, ao mesmo tempo em que a Sony avalia e adota ativamente os recursos avançados da Anaqua baseados em IA, o que se alinha aos seus objetivos de transformação. Isso inclui soluções de IA projetadas para proporcionar insights mais profundos, planejamento estratégico mais ágil e governança mais robusta de marca e inovação.

"O ritmo da inovação está mais acelerado do que nunca", disse Asashi Shimodaira, Dirigente de Propriedade Intelectual e Padronização de Tecnologia do Sony Group. “A eficiência é crucial e esse é um dos principais motivos pelos quais escolhemos a Anaqua. A versão mais recente com funções baseadas em IA promete melhorias significativas no processo. Nosso objetivo é liberar tempo para um pensamento mais estratégico.”

Com essa colaboração fortalecida, a Anaqua irá apoiar a Sony na mudança da forma como a empresa utiliza a propriedade intelectual: transitando da proteção tradicional para uma abordagem centrada em dados e orientada pelo portfólio, que fundamenta a tomada de decisões em todas as unidades de negócios, acelera ciclos de inovação e dá suporte a tecnologias emergentes e novas oportunidades de mercado com a plataforma AQX da Anaqua.

“A Sony tem estado consistentemente na vanguarda da reinvenção da forma como a propriedade intelectual impulsiona o crescimento dos negócios", disse Justin Crotty, CEO da Anaqua. “Desde a nossa parceria inicial até a nossa colaboração contínua e de longo prazo, temos orgulho de apoiar a Sony com tecnologias impulsionadas por IA que ajudam a transformar a propriedade intelectual em um potente motor de inovação e vantagem competitiva.”

“A Sony tem uma visão clara para elevar a PI como um impulsionador do crescimento dos negócios e da competitividade global”, disse Kazuyasu Adachi, presidente e gerente geral, Japão e APAC, Anaqua. “A sólida parceria com a Sony reforça o compromisso de longa data da Anaqua em apoiar empresas globais que operam em ambientes complexos e diversificados, abrangendo múltiplas áreas de negócios e regiões ao redor do mundo. Com a integração de acordos entre entidades da Sony e a padronização de plataformas e dados, a Sony está posicionada para dimensionar as melhores práticas, aumentar a colaboração e refinar continuamente a estratégia de PI em um cenário global em rápida mudança.”

A Anaqua apoia a Sony com uma equipe multifuncional coordenada globalmente que oferece profundo conhecimento técnico e uma experiência consistentemente de alta qualidade em todo o Japão e em todo o mundo. Com a integração total da sua equipe local no Japão com a sua organização global, a Anaqua fornece suporte personalizado e específico para cada região, garantindo o alinhamento entre os mercados. Os insights da estreita colaboração no Japão ajudam a otimizar as operações e a experiência do usuário da Sony, enquanto a perspectiva global da Anaqua impulsiona o aprimoramento contínuo em escala, oferecendo suporte responsivo e localizado e excelência consistente onde quer que a Sony opere.

Sobre a Sony Group Corporation

Para mais informação sobre a Sony, visite https://www.sony.com/en/ .

Sobre a Anaqua

A Anaqua, Inc. é fornecedora líder de soluções e serviços de tecnologia de gerenciamento de propriedade intelectual integrada (IP) para corporações e escritórios de advocacia. Suas soluções de software de gerenciamento de PI, AQX®? e PATTSY WAVE®, oferecem fluxos de trabalho das melhores práticas com análise de big data e serviços habilitados para tecnologia, para a criação de um ambiente inteligente projetado para informar a estratégia de PI, viabilizar a tomada de decisões de PI e simplificar as operações de PI, adaptadas às necessidades de cada segmento. Atualmente quase metade dos 100 principais candidatos a patentes e marcas globais dos EUA, bem como um número crescente de escritórios de advocacia em todo o mundo, usam as soluções da Anaqua. Mais de dois milhões de executivos de PI, advogados, assistentes jurídicos, administradores e inovadores usam a plataforma para suas necessidades de gerenciamento de PI. As operações globais da empresa estão localizadas na sede em Boston, além dos escritórios nos EUA, Europa, Ásia e Austrália. Para mais informação, visite anaqua.com , ou o LinkedIn da Anaqua.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9758289)