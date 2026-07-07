Quaise Energy capta US$ 134 milhões no fechamento inicial da Série B para construir a primeira usina de energia geotérmica de altíssima temperatura do mundo

A Quaise Energy, líder em desenvolver energia geotérmica de altíssima temperatura em escala industrial, anunciou hoje o primeiro fechamento de sua rodada de financiamento Série B, ao captar US$ 134 milhões, com previsão de conclusão iminente da captação de capital adicional via ações e dívida. A rodada foi liderada pela Prelude Ventures e contou com investimentos estratégicos da JERA e da Idemitsu, duas das maiores empresas de energia do Japão. Praticamente todos os investidores atuais, incluindo a Safar Partners, participaram da rodada.

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Os recursos da rodada Série B irão financiar o Projeto Obsidian, a primeira usina de energia geotérmica comercial do mundo de altíssima temperatura, bem como o desenvolvimento e a comercialização contínuos do sistema de perfuração por ondas milimétricas da Quaise, direcionado a alcançar profundidades superiores a 5 km. Simultaneamente, vem sendo captado financiamento (via capital próprio e dívida) específico ao projeto, à medida que a empresa avança rumo às suas primeiras receitas, garantidas por parceiros comerciais de compra da produção ainda não divulgados. Com a Série B, o total de recursos levantados pela Quaise até o momento chega a US$ 230 milhões.

A Quaise utiliza um sistema de perfuração por ondas milimétricas, desenvolvido no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), para realizar a ablação de rochas em profundidades e temperaturas que não são economicamente acessíveis através da perfuração convencional. Com esta tecnologia, a Quaise possui o potencial único de alcançar rochas a temperaturas entre 300°C e 500°C na maior parte do mundo, o que permite a construção de sistemas geotérmicos que rivalizam com as energias fóssil e nuclear em termos de densidade de potência, e com as fontes renováveis ??em termos de custo.

"Nossa ambição é abastecer a civilização com a fonte de energia mais promissora da Terra. Esta rodada nos leva de uma tecnologia comprovada em campo às primeiras receitas comerciais", disse Carlos Araque, Diretor Executivo e Presidente da Quaise Energy.

A Quaise demonstrou a capacidade de seu sistema de perfuração por ondas milimétricas em sua unidade de campo no centro do Texas, perfurando mais de 100 metros em granito em 2025, a primeira vez que a tecnologia penetrou na rocha do embasamento em escala real e em condições de campo. A empresa agora se aproxima da marca de um quilômetro de profundidade no mesmo local, um marco que representaria a maior profundidade já obtida com perfuração por ondas milimétricas, e a maior já registrada por qualquer tecnologia de perfuração sem contato. Estes resultados validam a tecnologia central que a Quaise irá implementar no Projeto Obsidian e em outros locais, à medida que a empresa expande drasticamente o alcance da energia geotérmica.

"Apoiamos a Quaise desde o início, pois acreditamos que o acesso a rochas com altíssima temperatura liberaria a energia geotérmica em uma escala sem precedentes no mundo", disse Mark Cupta, Diretor Geral da Prelude Ventures. "O que a equipe atingiu em campo e o que desenvolve agora no Projeto Obsidian confirmam esta convicção, e estamos orgulhosos de continuar dando suporte à Quaise, à medida que a empresa avança da fase de comprovação da tecnologia para o fornecimento de energia limpa e confiável à rede elétrica, praticamente em qualquer lugar da Terra."

"A tecnologia de ondas milimétricas da Quaise tem o potencial de redefinir o que a energia geotérmica pode oferecer, permitindo acessar calor em profundidades e temperaturas anteriormente inalcançáveis. Este investimento reflete o compromisso da Idemitsu com soluções energéticas de próxima geração, capazes de contribuir para um fornecimento de energia estável e sustentável em larga escala", disse Kei Honda, Líder Executivo do Escritório de San José e Vice-Presidente Sênior e Diretor de Corporate Venturing da Idemitsu Americas Holdings Corporation.

O Projeto Obsidian, cuja construção está em andamento, se situa em áreas de concessão federal para exploração geotérmica na Floresta Nacional de Deschutes, no Oregon, uma das zonas geotérmicas mais estudadas dos EUA. O projeto possui potencial em escala de gigawatts e irá fornecer os primeiros elétrons à rede elétrica até 2030. A energia gerada irá contribuir para a estabilidade da rede em toda a região do Noroeste Pacífico, em um momento em que a região enfrenta uma crescente demanda e limitações na capacidade de transmissão.

"Como uma empresa multinacional de energia, a JERA compreende tanto a dimensão do desafio que temos pela frente como a magnitude da oportunidade representada pela energia geotérmica de próxima geração. A tecnologia de perfuração por ondas milimétricas tem o potencial de transformar a energia geotérmica em uma fonte de carga de base verdadeiramente mundial", disse Takeshi Kodama, Diretor da JERA Ventures e Sócio-Diretor da JERA Co., Inc. "Estamos na expectativa de trabalhar em conjunto com a Quaise para impulsionar o desenvolvimento desta tecnologia e deste negócio promissores."

"Sentimos orgulho de ser parceiros e apoiadores da Quaise Energy. À medida que a demanda por energia cresce exponencialmente ao redor do mundo, a Safar acredita que a energia geotérmica desempenha um papel crucial, sendo que a Quaise está em uma posição única de revolucionar o setor", disse Parinaz Motamedy, Sócia da Safar Partners. "Ao reinventar totalmente o processo de perfuração e utilizar a tecnologia de ondas milimétricas para atingir profundezas e temperaturas antes inacessíveis, a Quaise viabiliza o acesso à energia geotérmica de altíssima temperatura em escala mundial. Trabalhamos com a equipe desde o início, e esta rodada representa um importante ponto de inflexão, à medida que a empresa transita de avanços científicos a implementações comerciais."

A rodada Série B de US$ 134 milhões representa a parcela inicial de capital próprio de um programa de capital mais amplo. A Quaise já levantou US$ 230 milhões até o momento. É esperado que componentes adicionais do programa de capital, incluindo capital próprio a nível de projeto e financiamento por dívida, sejam anunciados ainda este ano.

Sobre a Quaise Energy

A Quaise Energy está aproveitando o calor profundo da Terra para fornecer energia limpa, confiável e de carga de base em larga escala, praticamente em qualquer lugar do mundo. Atuando tanto como inovadora tecnológica quanto como desenvolvedora de projetos, a Quaise cria e opera soluções que captam energia geotérmica de altíssima temperatura em grandes profundidades, possibilitando uma geração de energia capaz de rivalizar com a capacidade das usinas nucleares e de combustíveis fósseis mais eficientes da atualidade. Com sua tecnologia de perfuração por ondas milimétricas, desenvolvida após mais de uma década de pesquisas no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), a missão da Quaise é converter a energia geotérmica de altíssima temperatura em um pilar do sistema energético moderno, ao oferecer energia acessível e com zero emissão de carbono, além de verdadeira independência energética para nações e comunidades em todo o mundo.

Sobre a Prelude Ventures

A Prelude Ventures é uma empresa de capital de risco com foco no clima que investe e apoia startups em estágio inicial com o maior potencial para mitigar as mudanças climáticas. Há mais de uma década, a Prelude busca fundadores movidos por propósitos e fornece o capital e a experiência necessários para formar a próxima geração de empresas que definem suas categorias e que irão remodelar nossa economia mundial para o bem maior das pessoas e do planeta. A Prelude Ventures tem sede em San Francisco; saiba mais em preludeventures.com.

Sobre a JERA

A JERA é líder mundial no setor de energia e a maior empresa de geração de eletricidade do Japão, dedicada a oferecer soluções de ponta para os desafios energéticos mundiais. Fundada em 2015, a empresa gera um terço da eletricidade do Japão e figura entre as maiores compradoras de GNL do mundo. A JERA possui alcance e força a nível mundial em toda a cadeia de fornecimento de energia, incluindo atuação em exploração e produção de gás 'upstream', projetos de GNL, aquisição e transporte de combustíveis e geração de energia em escala mundial. Em prol de uma transição energética responsável, a JERA tem como meta alcançar zero emissão líquida de CO? em suas operações nacionais e internacionais até 2050.

Para mais detalhes: https://www.jera.co.jp/english.

Sobre a Idemitsu

A Idemitsu Kosan Co., Ltd. é uma das maiores empresas de energia do Japão, atuando nos setores de combustíveis, petroquímicos, materiais de alto desempenho, lubrificantes e energia renovável. Através da Idemitsu Americas Holdings Corporation, a empresa vem expandindo sua presença nos EUA para impulsionar a inovação, o desenvolvimento de negócios e o suporte operacional para o Idemitsu Group em todas as Américas.

Sobre a Safar Partners

A Safar Partners é uma plataforma de investimentos que atua desde o estágio inicial até a fase de crescimento, com mais de US$ 1 bilhão em ativos sob gestão, investindo em empresas de tecnologia protegidas por patentes provenientes das principais universidades do mundo, incluindo MIT e Harvard. A Safar visa três setores: tecnologias limpas e materiais avançados, robótica e computação quântica, e ciências da vida. Frequentemente atuando como o primeiro investidor institucional nas empresas de seu portfólio, a Safar aplica a disciplina de capital privado aos investimentos de risco, contando com a flexibilidade e a experiência necessárias para apoiar as empresas desde sua criação até a comercialização. Para saber mais sobre a Safar Partners, acesse https://www.safar.partners.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, incluindo declarações sobre o desempenho financeiro futuro, planos de negócios e expectativas da Empresa. Tais declarações prospectivas estão baseadas em premissas consideradas razoáveis ??pela Empresa no momento em que foram feitas. Não há garantia de que tais declarações irão se mostrar precisas, sendo que os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos neste documento devido a diversos riscos, incertezas e outros fatores. É recomendado aos leitores que não depositem confiança indevida nestas declarações prospectivas, as quais refletem a situação apenas na data deste comunicado e se baseiam nas premissas mencionadas. A Empresa não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja devido a novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo, exceto conforme exigido pela legislação aplicável.

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Contato para a mídia:

Diane Hughes

Vice-presidente de Marketing e Comunicação, Quaise Energy

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