SS&C amplia recursos de investimento tokenizado com liquidação em dinheiro digital

A SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) anunciou hoje planos para viabilizar a liquidação em dinheiro digital para transações de investimento tokenizadas, utilizando formas regulamentadas de dinheiro digital, incluindo stablecoins e depósitos bancários comerciais tokenizados.

O anúncio se baseia no lançamento bem-sucedido, no início deste ano, dos recursos de emissão e distribuição de fundos tokenizados da SS&C, após a aquisição da Calastone em 2025. Por meio da infraestrutura e conectividade que já utilizam, a SS&C já permite que gestores de ativos levem ao mercado versões tokenizadas de fundos de investimento tradicionais, ajudando a fazer a ponte entre os mercados de investimento tradicionais e digitais.

À medida que o interesse por produtos de investimento tokenizados continua a crescer, o mercado está cada vez mais voltando sua atenção para além da tokenização, rumo à infraestrutura necessária para dar suporte às transações digitais. Tendo já possibilitado a emissão e a distribuição de fundos tokenizados, a SS&C está agora ampliando seu plano de inovação para dar suporte à próxima etapa do ciclo de vida do investimento digital.

Os recursos planejados permitirão que as transações de investimento digitais sejam liquidadas por meio de formas regulamentadas de dinheiro digital, incluindo moedas estáveis e depósitos bancários comerciais tokenizados. Projetados para dar suporte à futura liquidação atômica, esses recursos ajudarão a reduzir o risco de liquidação, melhorar a eficiência operacional e simplificar as transações de investimento internacionais à medida que os mercados digitais continuarem a evoluir.

Juntamente com os recursos atuais da SS&C para emissão e distribuição de fundos tokenizados, essas melhorias abrirão caminho para que fundos qualificados em todo o ecossistema combinado da SS&C e da Calastone sejam negociados e liquidados por meio de dinheiro digital. Tal recurso amplia ainda mais a aplicação prática de produtos de investimento tokenizados.

“Os fundos tokenizados estão se tornando mais uma estrutura de investimento convencional, ao lado dos fundos mútuos e dos ETFs. À medida que as gestoras de ativos começam a oferecer suporte a esses produtos em ambiente de produção, elas precisam de uma infraestrutura que evolua junto com eles”, afirmou Nick Wright, diretor-geral de Soluções Globais para Investidores e Distribuição da SS&C. “O anúncio de hoje representa mais um passo para ajudar os clientes nessa transição, ampliando nossos recursos já operacionais de emissão e distribuição de fundos tokenizados com a infraestrutura de liquidação em dinheiro digital necessária para sustentar a próxima etapa da adoção pelo mercado. Após a aquisição da Calastone, continuamos investindo na expansão dessas capacidades, ajudando os clientes a adotar investimentos digitais com confiança, aproveitando a escala, a resiliência e a conectividade nas quais eles já confiam.”

As melhorias planejadas reforçam o investimento contínuo da SS&C em inovação digital após a aquisição da Calastone, demonstrando o compromisso da empresa em oferecer recursos práticos que ajudem os clientes a se prepararem para o futuro da gestão de investimentos.

Mais detalhes sobre a disponibilidade dos produtos e os prazos de implementação serão anunciados à medida que as etapas de desenvolvimento forem concluídas.

Declarações prospectivas

Este comunicado contém declarações prospectivas nos termos das Seções 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 (Securities Act de 1933), conforme alterada, e 21E da Lei de Bolsas de Valores de 1934 (Securities Exchange Act of 1934), conforme alterada. Todas as declarações que não sejam fatos históricos podem ser consideradas declarações prospectivas. Em alguns casos, tais declarações podem ser identificadas pelo uso de termos como “antecipar”, “estimar”, “acreditar”, “continuar”, “poder”, “pretender”, “planejar”, “potencial”, “prever”, “dever”, “irá”, “esperar”, “objetivo”, “projeção”, “previsão”, “meta”, “orientação”, “perspectiva”, “esforço”, “alvo” ou “trajetória”, como também pela negação desses termos ou por termos semelhantes. Essas declarações prospectivas baseiam-se em certas premissas e análises realizadas por nós à luz de nossa experiência e percepção de tendências históricas, condições atuais e desenvolvimentos futuros esperados, como também outros fatores que consideramos apropriados dadas as circunstâncias. Tais declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e premissas — conhecidos e desconhecidos —, de modo que os resultados, os níveis de atividade, o desempenho ou as realizações reais podem diferir materialmente de quaisquer resultados, níveis de atividade, desempenho ou realizações futuros expressos ou implícitos nessas declarações. As declarações prospectivas estão sujeitas e condicionadas a essas advertências, como também aos riscos descritos nos documentos arquivados pela empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC). Não há garantia de que os resultados ou desenvolvimentos previstos por nós se concretizarão, nem de que, mesmo que concretizados, terão as consequências ou os efeitos esperados para nós ou para os nossos negócios ou operações. As declarações prospectivas referem-se apenas à data deste comunicado e a Empresa não se compromete a atualizá-las ou revisá-las, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto quando exigido por lei.

Sobre a SS&C Technologies

A SS&C é uma fornecedora líder de softwares e serviços essenciais para operações baseados em inteligência artificial. Essas soluções capacitam organizações dos setores de serviços financeiros e saúde a trabalharem de maneira mais inteligente, rápida e segura. Fundada em 1986, a empresa tem sede em Windsor, Connecticut, e possui escritórios em todo o mundo. Mais de 23 mil organizações dos setores de serviços financeiros e saúde, das maiores empresas do mundo às pequenas e médias, confiam na SS&C por sua expertise, escala e tecnologia. Informações adicionais sobre a SS&C (Nasdaq: SSNC) estão disponíveis em www.ssctech.com.

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260707708406/pt/

Para informações adicionais

Brian Schell | Diretor financeiro, SS&C Technologies

Tel.: +1-816-642-0915 | E-mail: InvestorRelations@sscinc.com

Justine Stone | Relações com Investidores, SS&C Technologies

Tel.: +1-212-367-4705 | E-mail: InvestorRelations@sscinc.com

Assessoria de mídia

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