Growth hacker avança na comunicação política

A transformação digital tem ampliado o uso de ferramentas baseadas em dados nas campanhas eleitorais brasileiras. Com o crescimento da internet e das redes sociais, equipes de comunicação passaram a adotar estratégias que permitem acompanhar o desempenho de conteúdos, analisar o comportamento do público e realizar ajustes durante o período eleitoral.

Nesse contexto, metodologias inspiradas no growth hacker vêm sendo incorporadas ao planejamento das campanhas digitais. A abordagem utiliza testes contínuos, análise de métricas e otimização de processos para aperfeiçoar a comunicação e identificar oportunidades de crescimento, sempre observando as normas estabelecidas pela legislação eleitoral.

Segundo relatórios do Digital 2024: Brazil, do DataReportal, o Brasil registrou cerca de 187,9 milhões de usuários de internet no início de 2024, reforçando a relevância dos canais digitais para estratégias de comunicação e relacionamento com diferentes públicos.

De acordo com Neto Angel, especialista em Growth Hacker, o uso de dados permite que decisões sejam tomadas com base no desempenho das ações desenvolvidas durante uma campanha. "A análise contínua de métricas contribui para identificar oportunidades de melhoria e tornar a comunicação mais eficiente ao longo do processo eleitoral."

Além da análise de desempenho, o uso dessas metodologias deve respeitar as regras definidas pela Justiça Eleitoral para propaganda na internet. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza orientações sobre impulsionamento de conteúdo, publicidade eleitoral e demais práticas permitidas durante as campanhas.

Outro ponto relevante é o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que estabelece regras para o tratamento de dados pessoais e orienta organizações quanto à coleta, armazenamento e utilização dessas informações.

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A combinação entre análise de dados, monitoramento de métricas e conformidade com a legislação tem ampliado a adoção de estratégias inspiradas no growth hacker em campanhas eleitorais digitais, acompanhando a evolução das ferramentas de comunicação utilizadas por candidatos e equipes de campanha.