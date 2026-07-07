CASACOR Rio anuncia elenco para 35ª edição

A CASACOR Rio de Janeiro anuncia o elenco que dará vida à edição comemorativa de seus 35 anos. Entre os dias 15 de setembro e 8 de novembro de 2026, o histórico Edifício Aliança da Bahia, recém-restaurado e localizado em frente ao Palácio Gustavo Capanema, receberá um grupo de profissionais que representa diferentes gerações, linguagens e momentos da arquitetura e do design brasileiros. O edifício passou por retrofit assinado pelo escritório Ruy Rezende Arquitetura, um dos nomes de destaque da arquitetura carioca, reforçando o diálogo entre patrimônio e contemporaneidade que marca esta edição.

A edição reafirma a vocação da CASACOR Rio como plataforma de valorização da arquitetura, do design, do paisagismo, da arte e da cultura da cidade, apresentando o jeito de morar do carioca para o Brasil e para o mundo. Ao ocupar um edifício emblemático no Centro do Rio de Janeiro, a mostra amplia o diálogo entre patrimônio, contemporaneidade e novas formas de habitar, tendo como ponto de partida o tema “Mente e Coração”, que convida arquitetos, designers de interiores e paisagistas a refletirem sobre espaços voltados ao acolhimento, à memória, ao bem-estar e às conexões humanas. A implantação da mostra, conduzida desde 1998 pelo arquiteto Mário Costa Santos, contribui para traduzir esse conceito em uma experiência espacial que, ao longo das últimas décadas, se tornou uma das marcas da CASACOR Rio.

Em uma edição simbólica para a história da mostra, o elenco foi pensado para reunir profissionais que ajudaram a construir a trajetória da CASACOR Rio e escritórios estreantes que vêm conquistando reconhecimento nacional, consolidando a missão da mostra de revelar talentos e impulsionar carreiras.

“O elenco desta edição traduz exatamente o que a CASACOR Rio construiu ao longo de 35 anos: uma plataforma capaz de reunir profissionais de diferentes gerações, estilos e trajetórias, promovendo encontros entre quem ajudou a escrever nossa história e quem está desenhando os próximos capítulos da arquitetura brasileira. Essa diversidade é uma das maiores riquezas da mostra e um dos motivos pelos quais ela se mantém relevante há mais de três décadas”, afirma Patricia Mayer, sócia-diretora da CASACOR Rio.

“Celebrar nossos 35 anos no Edifício Aliança da Bahia é olhar para a história sem perder de vista o futuro. O elenco desta edição representa esse movimento: profissionais consagrados, jovens talentos e novos escritórios ocupando um edifício modernista que simboliza a revitalização do Centro do Rio. É um encontro entre memória, inovação e criatividade, valores que sempre fizeram parte da essência da CASACOR”, completa Patricia Quentel, sócia-diretora da CASACOR Rio.

Arquitetos que fizeram história na mostra

A edição comemorativa reúne profissionais que fazem parte da trajetória da CASACOR Rio de Janeiro e contribuíram para consolidar a identidade da mostra ao longo de seus 35 anos. Entre eles estão Erick Figueira de Mello, Gisele Taranto Arquitetura, PN+ | Paula Neder, SCC Arquitetos Associados, liderado por Sérgio Conde Caldas, e Jairo de Sender, que participou da primeira edição da CASACOR Rio, em 1991, e retorna justamente no ano em que a mostra celebra sua 35ª edição.

Jovens talentos em destaque

A nova geração assume papel de protagonismo nesta edição. Reconhecidos por projetos autorais, premiações e por uma produção contemporânea que vem ganhando destaque no cenário nacional, Natalia Lemos Arquitetura, Cadé Marino, Tiago Freire + Arquitetos, Diego Raposo + Arquitetos, Tom Castro e Pedro Coimbra, da Coimbra Arquitetura, representam diferentes formas de pensar a arquitetura contemporânea, equilibrando inovação, técnica e sensibilidade.

Estreias

A CASACOR Rio também abre espaço para novos olhares. Entre as estreias estão o Cajoo Studio, comandado por Caio Bruno e João Pedro Neri, que leva à mostra uma abordagem contemporânea voltada ao design e à experimentação, e a Capuri Arquitetura, de Lucia Moura Buffara e Sylvia Moura, ampliando a diversidade de linguagens que caracteriza o elenco da edição.

Completam o elenco

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Além dos profissionais destacados, participam da edição Amanda Miranda; Ana Beatriz Fadul; Ana Cano e Daniel Marques Mendes; Aurea Carvalho; Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco; Cristina Japiassú; Fernanda Medeiros Arquitetura; Fernando Lanner Arquitetura; Jacira Pinheiro; Juliana Acar e Flavia Dias; LessaZanetta Arquitetura; Luan Freitas; Rafael Ramos Arquitetura e Interiores; Sebastian Gomez Arquitetura; e Sophia Abraham Interiores.