ARGENTA encaminha a aquisição da AmericanOil

A Argenta avançou na aquisição da distribuidora de combustível AmericanOil, empresa nacional, registrada na ANP e com atuação nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A operação foi aprovada pela Superintendência-Geral do CADE e publicada no dia 2 de julho de 2026.

Como distribuidora, a AmericanOil atua na comercialização de combustíveis para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, contando também com postos bandeirados. A aquisição inclui ainda a operação de Transportador-Revendedor-Retalhista (TRR), em Santa Catarina.

A movimentação está alinhada à estratégia de crescimento da ARGENTA, que vem ampliando sua presença nos setores de energia, mobilidade, logística, varejo e serviços. A chegada da AmericanOil reforça a atuação do ecossistema no Sul do país, com complementaridade operacional, presença regional e potencial de integração entre negócios.

A trajetória da AmericanOil começou em 1969, quando Ari Natal Sgarbossa e Eunice Maria Roveda iniciaram suas atividades no setor de combustíveis com a operação de um posto revendedor. Nas décadas seguintes, o grupo ampliou sua atuação no mercado e, em 1998, Rafaeli Sgarbossa fundou a AmericanOil, dando início a uma nova fase de crescimento e consolidação do negócio. Administrada desde então pela segunda geração da família Sgarbossa, a distribuidora preserva, ao longo de mais de cinco décadas, os valores que marcaram sua origem.

De acordo com Neco Argenta, presidente da ARGENTA, a operação representa mais um passo na estratégia de evolução do ecossistema. “Esta aquisição representa um movimento estratégico, com complementaridade em relação aos negócios que já desenvolvemos e capacidade de gerar valor para clientes, parceiros e comunidades onde atuamos. A AmericanOil tem presença relevante no Sul do país e uma atuação conectada ao nosso setor de origem, o que torna esta movimentação estratégica para a continuidade do nosso crescimento”, afirma.

Com a aprovação do CADE e a efetivação da operação, as empresas iniciam o processo de integração ao ecossistema ARGENTA. A incorporação seguirá de forma estruturada, preservando a qualidade das operações já em curso e promovendo as melhorias necessárias para o aperfeiçoamento dos serviços.

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Com a aquisição, a ARGENTA avança em sua trajetória de expansão responsável, fortalecendo sua presença regional e ampliando a capacidade de atuação em um mercado essencial para o desenvolvimento econômico.