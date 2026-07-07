Departamento Privado do Xeique Mohammed bin Khalid Al Nahyan investe na MidOcean Energy e forma parceria estratégica com EIG

O Departamento Privado do Xeique Mohammed bin Khalid Al Nahyan ( "Departamento Privado") se comprometeu hoje a investir US$ 1,13 bilhão na MidOcean Energy ("MidOcean" ou a "Empresa"), uma companhia de gás natural liquefeito (GNL) constituída e gerida pela EIG.

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Paralelamente ao investimento, o Departamento Privado e a EIG estabeleceram uma parceria estratégica direcionada a agregar capital, originar investimentos e desenvolver oportunidades de investimento institucional nos EAU e em mercados regionais selecionados.

O investimento na MidOcean representa a entrada do Departamento Privado no setor mundial de GNL e marca o início de uma relação estratégica mais ampla com a EIG, uma empresa multinacional de investimentos em energia e infraestrutura. Através desta parceria, as partes pretendem cooperar em futuras oportunidades de investimento nos setores de energia e infraestrutura relacionada.

O investimento fortalece ainda mais a base de acionistas institucionais de alto nível da MidOcean e reflete a confiança contínua na estratégia da Empresa de construir uma plataforma mundial de GNL diversificada, resiliente e de longa vida útil.

A MidOcean formou um portfólio de alta qualidade de participações em GNL em mercados internacionais estratégicos, incluindo Canadá, Austrália e América Latina, e busca continuar expandindo sua presença mundial mediante um enfoque de investimento disciplinado e orientado a gerar valor.

R. Blair Thomas, Presidente do Conselho da MidOcean e Diretor Executivo da EIG, disse: "Temos o prazer de estabelecer uma parceria estratégica com o Departamento Privado. Esta relação combina a experiência mundial da EIG em investimentos no setor de energia com o alcance regional, as relações institucionais e a perspectiva de investimento a longo prazo do Departamento Privado. Acreditamos que isto cria uma plataforma poderosa para formar capital e investimentos em toda a região."

De la Rey Venter, Diretor Executivo da MidOcean, disse: "O investimento do Departamento Privado apoia nosso crescimento contínuo e a execução de nossa estratégia em um portfólio mundial diversificado de GNL. Agradecemos o grande respaldo à estratégia da MidOcean e esperamos trabalhar em conjunto para aproveitar mais oportunidades em um mercado internacional de GNL cada vez mais importante."

Matar Hamdan Al Ameri, Diretor Executivo do Departamento Privado do Xeique Mohammed bin Khalid Al Nahyan, disse: "Este investimento representa um importante marco em nossa estratégia de estabelecer uma exposição a longo prazo a ativos globais de infraestrutura e energia de alta qualidade e criar oportunidades para que investidores regionais participem ao lado de parceiros institucionais de destaque. A MidOcean proporciona acesso a um componente crucial do sistema energético mundial através de uma plataforma diversificada de GNL, enquanto nossa parceria estratégica com a EIG cria uma base para futuras cooperações e oportunidades de investimento em toda a região."

Sobre o Departamento Privado do Xeique Mohammed bin Khalid Al Nahyan

O Departamento do Xeique Mohammed Bin Khalid Al Nahyan, com sede em Abu Dhabi, EAU, junto com sua afiliada KSH Investments, constitui uma plataforma diversificada de investimento e gestão de ativos com foco em identificar e desenvolver oportunidades de investimento a longo prazo em uma ampla gama de setores e regiões geográficas. Mediante seus investimentos diretos, parcerias estratégicas e atividades de gestão de ativos, o Departamento Privado e a KSH Investments administram participações nos setores imobiliário, de hotelaria, infraestrutura, serviços financeiros, energia, entre outros, com foco em criar valor a longo prazo e alocação prudente de capital.

Aviso importante

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Sobre a EIG

A EIG é uma importante investidora institucional nos setores internacionais de energia e infraestrutura, com US$ 25,9 bilhões em ativos sob gestão em 31 de março de 2026. A EIG é especializada em investimentos privados em energia e infraestrutura relacionada ao setor de energia em escala mundial. Ao longo de seus 44 anos de história, a EIG comprometeu US$ 53,9 bilhões no setor de energia através de 426 projetos ou empresas em 44 países, abrangendo seis continentes. Entre os clientes da EIG estão alguns dos principais fundos de pensão, seguradoras, fundos de doação, fundações e fundos soberanos dos EUA, da Ásia e da Europa. A EIG tem sede em Washington, D.C., com escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Para mais informações, acesse www.eigpartners.com.

Sobre a MidOcean Energy

A MidOcean Energy, uma empresa com foco exclusivo em GNL formada e administrada pela EIG, busca formar um portfólio mundial de GNL diversificado, resiliente e competitivo em termos de custos e emissões de carbono. A iniciativa reflete a convicção da EIG de que o GNL é um elemento essencial para um sistema energético internacional mais seguro, competitivo e com menores emissões de carbono. A MidOcean estabeleceu uma plataforma com uma base de ativos superior a US$ 5 bilhões e participações em projetos de GNL nas Américas e na Austrália, contando com o suporte de um escritório de marketing em Singapura e um escritório corporativo em Londres. Para mais informações, acesse www.midoceanenergy.com.

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Informações de contato da EIG / MidOcean

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Kelly Kimberly / Brandon Messina

+1 212-687-8080

EIG@fgsglobal.com

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