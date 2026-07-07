Andersen Global incorpora o escritório colaborador Abcoo Law Firm

A Andersen Global reforça a sua presença na Turquia com o escritório colaborador Abaco Law Firm, ampliando a plataforma já existente da organização no país e incorporando competências jurídicas.

Fundado em 2014, o Abaco presta assessoria a clientes locais e internacionais numa ampla gama de serviços jurídicos, nomeadamente em direito societário, fusões e aquisições, imobiliário e construção, resolução de litígios, direito laboral, conformidade, direito bancário e financeiro, direito da concorrência e propriedade intelectual. O escritório é consistentemente reconhecido como um dos melhores e mais importantes por publicações internacionais, incluindo o The Legal 500. A Abcoo presta serviços a organizações de diversos setores, nomeadamente imobiliário e construção, retalho, têxtil, cosmética, automóvel, logística, química, tecnologias de informação, energia, saúde, manufatura e serviços financeiros, oferecendo orientação jurídica estratégica e soluções focadas no negócio.

“Nosso foco sempre foi compreender os objetivos de cada cliente e fornecer soluções jurídicas práticas e orientadas por uma visão comercial, que contribuam para o sucesso de longo prazo”, afirmaram os sócios seniores da Abcoo. “A colaboração com a Andersen Global nos permite ampliar ainda mais nosso alcance internacional, ao mesmo tempo em que continuamos a oferecer um atendimento ágil e orientado para soluções em ambientes jurídicos e regulatórios cada vez mais complexos.”

“A Abaco tem uma vasta experiência em várias questões jurídicas e comerciais que são cada vez mais relevantes para as empresas que operam a nível internacional”, afirmou Mark L. Vorsatz, presidente e diretor-geral da Andersen a nível mundial. “A sua integração vem reforçar a nossa capacidade de apoiar os clientes em todo o país e na região de forma mais abrangente, com serviços jurídicos coordenados e baseados num profundo conhecimento local.”

A Andersen Global é uma associação internacional de empresas associadas juridicamente distintas e independentes, composta por profissionais das áreas tributária, jurídica e de avaliação de todas as partes do mundo. Fundada em 2013 pela empresa norte-americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta atualmente com mais de 50 mil profissionais e está presente em mais de mil locais por meio de suas empresas associadas e empresas colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Megan Tsuei

Andersen Global

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