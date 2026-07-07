Fibrafort entrega 200ª unidade da Focker 388 Gran Turismo

O mercado náutico acaba de registrar um marco expressivo. A Fibrafort, um dos maiores estaleiros da América Latina e com mais de 35 anos de tradição e representação em 57 países, celebra neste mês a entrega da 200ª unidade do modelo Focker 388 Gran Turismo. Alcançar este excepcional volume de mercado em uma embarcação de 38 pés chancela o sucesso comercial do modelo, a aceitação dos clientes e reafirma a sua posição como um dos projetos mais desejados e confiáveis da sua categoria no Brasil e no exterior.

Resultado da evolução técnica e estrutural da icônica Focker 377, a 388 GT foi desenvolvida a partir de um projeto que marcou um novo ciclo da Fibrafort em design, tecnologia e experiência de navegação. O fenômeno de aceitação dessas 200 unidades pelo mercado está diretamente ligado ao salto industrial e de engenharia náutica implementado no projeto, que entregou aos clientes, além da ampliação do casco, um pacote com mais de 20 upgrades.

Entre as inovações que transformaram o modelo em referência na categoria estão a nova plataforma de popa submergível com acionamento hidráulico oculto, a preparação de fábrica para climatização completa no cockpit e na cabine, a iluminação em LED integrada e a atualização dos móveis internos, com soluções como prateleiras com portas espelhadas e melhor aproveitamento dos espaços de armazenamento.

“Atingir a marca de 200 unidades entregues da Focker 388 Gran Turismo é o maior atestado de excelência que poderíamos receber. A Focker 377 foi a base dessa evolução e fizemos questão de preservar esse legado, porque o modelo anterior marcou um novo ciclo da fábrica. Com a 388, elevamos o nível de engenharia para entregar uma embarcação de 38 pés que surpreende pelo aproveitamento interno e oferece mais espaço do que muitos barcos de 40 pés disponíveis hoje no mercado. O consumidor não abre mão de conforto, funcionalidade e excelência. Esse volume prova que a nossa decisão de avançar em projeto, design e performance consolidou a 388 como uma referência da categoria”, destaca Thiago Fagundes, coordenador de negócios da Fibrafort.

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O nível de exigência dos proprietários dessas 200 embarcações foi atendido com upgrades em design e uma inteligência de espaço. A 388 GT conta com requintes como portas espelhadas, nova mesa em teca desenhada para champanheira e taças, iluminação Full LED integrada, frigobar no cockpit e um tanque de água doce com capacidade estendida, garantindo máxima autonomia em navegações mais prolongadas.