Edtech brasileira Metablox transforma erros em recompensas

A Metablox vem se consolidando como uma edtech brasileira voltada à educação digital de crianças e adolescentes, com foco em recompensas por dedicação e valores morais, a iniciativa ensina programação, criação de games, Roblox Studio, inteligência artificial, modelagem 3D e segurança digital infantil. A proposta da plataforma é premiar o interesse natural dos alunos por jogos como porta de entrada para um aprendizado mais criativo, estruturado e acompanhado.

Em vez de tratar o Roblox apenas como entretenimento, a Metablox Technology posiciona a plataforma como ambiente de criação. Nas aulas, crianças aprendem a construir mapas, mundos, personagens, desafios e experiências interativas, desenvolvendo raciocínio lógico, criatividade, comunicação, colaboração e autonomia.

A metodologia parte de uma ideia central: a maioria das crianças já está diante das telas, mas o impacto desse tempo depende do que elas fazem nesse ambiente. Para a empresa, a tecnologia pode deixar de ser consumo passivo e se tornar criação orientada quando há supervisão, intencionalidade pedagógica e comunidade monitorada.

Esse é o caso de Pedro N., aluno de 13 anos, de Manaus. Neurodivergente e dono de forte talento visual, ele encontrou no Roblox Studio uma forma de criar mapas, cenários e universos próprios. Sua história ilustra o tipo de trajetória que a Metablox busca estimular: crianças com interesse intenso por tecnologia, arte e games encontrando método, acolhimento e ferramentas para desenvolver seu potencial.

“Desde pequeno, o Pedro sempre teve um olhar muito próprio para as coisas. Ele não apenas joga: observa, imagina, cria histórias e transforma tudo em mundo. Era uma forma dele se expressar”, conta a mãe.

A Metablox afirma que sua atuação vai além de ensinar ferramentas. A plataforma trabalha com aulas ao vivo, desafios mensais, premiações, acompanhamento da equipe e uma comunidade fechada, pensada para que crianças e adolescentes possam aprender, criar e conviver com mais segurança.

O modelo também se apoia no Game of Life, estudo científico formal criado para investigar o impacto dos games, do metaverso e da tecnologia no desenvolvimento cognitivo, social, criativo e educacional dos alunos. Mais de 160 pediatras de todo o Brasil apoiam o estudo, segundo a plataforma.

O estudo acompanha indicadores como raciocínio lógico, criatividade, comunicação, colaboração, resolução de problemas, autonomia, segurança digital, comportamento de consumo e valores morais. A proposta é medir como ambientes digitais estruturados podem contribuir para o desenvolvimento infantil quando usados com método, dados e responsabilidade.

“Na Metablox, a criança não está apenas jogando nem apenas assistindo a uma aula. Ela está criando, testando, errando, melhorando, apresentando ideias e convivendo com outras crianças em um ambiente monitorado”, explica Tia Raya, fundadora da Metablox.

A plataforma também se tornou referência para famílias de crianças neurodivergentes, com TEA, altas habilidades e superdotação. Segundo a empresa, cerca de 60% dos alunos estão no espectro do TEA, enquanto grande parte dos demais reúne crianças superdotadas ou com forte interesse por tecnologia, criatividade, games e criação digital.

A metodologia foi desenhada para atender perfis que muitas vezes não se adaptam bem ao ensino tradicional. Ambientes visuais e estruturados, ritmo individualizado, desafios práticos, menor sobrecarga sensorial e regras claras de convivência ajudam a criar uma experiência mais previsível, segura e estimulante.

Para a família de Pedro, esse ambiente fez diferença. “Como mãe, o que mais me emocionou foi ver meu filho sendo reconhecido pelo que ele sabe fazer. Na Metablox, o Pedro foi visto pelo talento, pela criatividade e pelo esforço”, afirma.

A segurança digital infantil é outro eixo do trabalho. As Superlives, aulas ao vivo semanais da Metablox, acontecem dentro de uma comunidade fechada e monitorada, com verificação de identidade dos responsáveis, regras de convivência, acompanhamento da equipe e tolerância zero ao bullying.

No caso de Pedro, a integração com a turma foi acompanhada de perto. A Metablox afirma desenvolver dinâmicas para incluir alunos neurodivergentes nos grupos, respeitando ritmo, perfil de comunicação e nível de conforto de cada criança.

Com o tempo, Pedro passou a trocar ideias sobre seus mapas, receber comentários e interagir com colegas da comunidade. Entre os alunos que mais participam dessas trocas estão Sofia Passos, Daniel Basílio e Miguel.

“Ele foi muito bem recebido. As outras crianças começaram a se aproximar pelas criações, pelos mapas, pelos jogos. Foi uma forma muito natural de interação”, relata a mãe.

A grade da Metablox inclui criação de games no Roblox Studio, programação para crianças, modelagem 3D com Blender, Unity, Unreal Engine, inteligência artificial, design, storytelling, produção musical, edição de vídeo, empreendedorismo, educação financeira, comunicação, liderança e segurança digital.

Com esse ecossistema, a edtech busca preparar crianças e adolescentes para as profissões do futuro, sem perder de vista uma missão mais imediata: formar criadores capazes de usar a tecnologia com repertório, responsabilidade e propósito.

“A nossa proposta é tirar a criança do consumo passivo e levar para a criação. Ela deixa de apenas jogar um mundo pronto e passa a construir o próprio mundo”, afirma Tio Deme.

Hoje, os mapas de Pedro circulam pela comunidade da Metablox, onde outros alunos jogam, testam e comentam suas criações. Sua história aparece como exemplo do que a edtech pretende entregar em escala: um caminho acompanhado, seguro e intencional para transformar interesse por games em aprendizado, autoestima e criação.

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Entre a floresta e o metaverso, Pedro representa uma geração que não quer apenas consumir tecnologia, quer construir com ela. E a Metablox quer ser uma das pontes brasileiras entre esse interesse e o futuro.