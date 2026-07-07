Bitcoin Suisse avança expansão no Oriente Médio, recebendo permissão de serviços financeiros em Abu Dhabi

Consolidando sua posição como a principal provedora de serviços financeiros de criptoativos da Suíça, a Bitcoin Suisse acelera ainda mais sua expansão internacional. A BTCS (Middle East) Ltd. ("BTCS ME"), subsidiária do Bitcoin Suisse Group, obteve a Autorização de Serviços Financeiros (FSP) da Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros (FSRA) do ADGM, o centro financeiro internacional de Abu Dhabi, que marca mais um passo significativo na estratégia de crescimento internacional do Grupo para se tornar um parceiro mundial de referência na gestão de patrimônio.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260707590002/pt/

Ceyda Majcen, Chief Executive Officer and SEO of BTCS ME, leads Bitcoin Suisse Group's expansion in the Middle East and brings extensive, long-standing senior leadership experience across the Group.

A FSP marca a conclusão de um processo de licenciamento rigoroso e de múltiplas etapas, permitindo que a BTCS ME ofereça um abrangente conjunto de serviços financeiros regulamentados envolvendo ativos digitais a clientes institucionais e profissionais nos EAU. A Bitcoin Suisse traz ao país mais de uma década de experiência, abrangendo diversos ciclos do mercado de ativos digitais. Atualmente, o Grupo custodia US$ 3,7 bilhões em criptoativos e se situa como a quarta maior operadora de 'staking' a nível mundial.

Com a FSP, os clientes se beneficiam dos mesmos fundamentos que tornaram a Bitcoin Suisse uma parceira de confiança para investidores, instituições e inovadores do setor de 'blockchain' durante mais de uma década. Ao longo de diversos ciclos de mercado, a Bitcoin Suisse formou uma reputação de resiliência, ao combinar uma infraestrutura proprietária robusta com uma filosofia de atendimento centrada em relacionamentos a longo prazo com os clientes.

Clientes institucionais e profissionais podem acessar uma infraestrutura financeira regulamentada de ativos digitais criada para necessidades sofisticadas, incluindo gestão e cobertura de exposição de ativos digitais, em um ambiente totalmente compatível, custódia a nível institucional e negociação de ativos virtuais aprovados. Tudo com suporte de um gerente de relacionamento dedicado, garantindo acesso não apenas à tecnologia a nível institucional e à clareza regulatória, mas também à atenção pessoal, à continuidade e ao profundo conhecimento especializado. À medida que o mercado evolui, a BTCS ME também está posicionada para apoiar os clientes no acesso a ativos tokenizados do mundo real no futuro.

Ao combinar solidez regulatória, profundidade operacional e um enfoque altamente personalizado no atendimento ao cliente, a BTCS ME foi concebida para apoiar os clientes durante a próxima fase de adoção institucional.

Ceyda Majcen, Diretora Executiva da BTCS ME, lidera a expansão do Bitcoin Suisse Group no Oriente Médio e traz uma ampla e sólida experiência em alta liderança dentro do Grupo.

"Obter a autorização FSP da FSRA é um marco importante em nossa estratégia de crescimento internacional. A autorização reflete mais de uma década de experiência em criar infraestrutura resiliente, estruturas de gestão de risco e relacionamentos de confiança com clientes. Estamos empolgados em trazer aos EAU, um dos polos de ativos digitais mais dinâmicos do mundo, nossa combinação exclusiva de capacidades a nível institucional e atendimento altamente personalizado."

Arvind Ramamurthy, Diretor de Desenvolvimento de Mercado do ADGM, disse:

"Parabenizamos a Bitcoin Suisse por receber sua FSP junto à FSRA. Sua expansão para o ADGM reforça a solidez e a maturidade de nosso ecossistema de ativos digitais, que continua atraindo instituições internacionais de destaque em busca de clareza regulatória, acesso ao mercado e oportunidades de crescimento a longo prazo. À medida que Abu Dhabi consolida ainda mais sua posição como um importante centro financeiro na região, o ADGM reafirma seu compromisso em fomentar a inovação dentro de um ambiente regulatório robusto e reconhecido internacionalmente."

Sobre a Bitcoin Suisse

A Bitcoin Suisse é uma provedora líder de serviços financeiros de alto nível em ativos digitais. Fundada em 2013 por especialistas no setor, a empresa oferece um conjunto integrado de serviços de negociação, custódia, 'staking' e empréstimo para clientes institucionais, fundações de ativos digitais, escritórios de gestão de patrimônio familiar, gestores de ativos e pessoas com alto patrimônio. Com sede em Zug, a Bitcoin Suisse conta com mais de 200 colaboradores na Suíça, em Liechtenstein, nos EAU e nas Bermudas. www.bitcoinsuisse.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Mídia

Lukas Mettler

Líder de Relações com a Mídia, Bitcoin Suisse

l.mettler@bitcoinsuisse.com

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