27º Festival do Japão terá estande da Yakult
A multinacional japonesa fará comercialização de produtos, minipalestras sobre o L. casei Shirota e divulgação da venda domiciliar
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A Yakult do Brasil participará da 27ª edição do Festival do Japão, que será realizada entre 10 e 12 de julho no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, em São Paulo. O evento deste ano tem como tema ‘Kizuna – Laços que unem’. O objetivo do festival, realizado anualmente, é preservar e divulgar a cultura japonesa e transmitir as tradições para as novas gerações, representando as 47 províncias que compõem aquele país.
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No estande da filial brasileira da Yakult, haverá venda de produtos diretamente ao consumidor, divulgação de ações promocionais, minipalestras sobre nutrição e degustação. Além disso, a empresa vai desenvolver ações no sentido de conquistar novos clientes. O estande vai divulgar, ainda, o tradicional sistema de venda domiciliar.
Para o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, participar do Festival do Japão é uma forma de estar mais perto dos consumidores e de mostrar a preocupação da Yakult com a saúde e a felicidade das pessoas. “São Paulo abriga a maior comunidade japonesa do Brasil e é importante lembrar a cultura e a tradição do Japão para as novas gerações”, acentua. O executivo, que nasceu no Japão, está à frente da filial brasileira desde 2018.
Minipalestras
As minipalestras serão realizadas em sala fechada no estande, com capacidade para 20 participantes por sessão. Quem participar vai assistir a um filme sobre hábitos saudáveis, a importância de manter a saúde da microbiota intestinal e o valor científico do Lactobacillus casei Shirota (LcS), probiótico exclusivo da Yakult que foi descoberto há mais de 90 anos pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, fundador da empresa. O Lactobacillus casei Shirota está presente em todos os leites fermentados da Yakult comercializados no Brasil e em várias partes do mundo.
Venda domiciliar
O estande vai divulgar, ainda, o tradicional sistema de venda domiciliar, introduzido no Brasil em 1968 — logo após a inauguração da primeira fábrica, em São Bernardo do Campo (ABC Paulista) — e que se mantém até hoje. O presidente da filial brasileira afirma que os comerciantes autônomos que atuam com os produtos da Yakult são muito importantes para a empresa, tanto no Brasil quanto nos demais países onde esse modelo de comercialização se mantém ao longo de mais de oito décadas. “Essa força de vendas é de fundamental importância para que possamos transmitir o valor científico dos nossos produtos para os clientes”, reforça.
Por fim, a Yakult apresentará toda a linha de produtos fabricados no Brasil, disponíveis para venda no estande — Leite Fermentado Yakult, Yakult Pêssego, Yakult 40, Yakult 40 light e Sofyl — todos com o exclusivo L. casei Shirota —, Yodel, Tonyu, Suco de Maçã Yakult e os suplementos alimentares Taffman-EX e Hiline F. Os produtos serão comercializados no estande nos três dias do evento.
O evento
O Festival do Japão é considerado um dos maiores eventos da cultura japonesa do mundo. O festival não possui fins lucrativos e auxilia na manutenção das 47 associações de províncias e sete entidades beneficentes da comunidade nipo-brasileira, mobilizando mais de 15 mil voluntários. Entre as atrações, o destaque é a culinária regional tradicional das províncias japonesas.
O festival também terá apresentações de shows musicais, atrações culturais, danças típicas, exposições culturais, workshops, ikebana, cerimônia do chá, atividades gratuitas para as crianças, adultos e idosos, #FJTAON, Miss Nikkey e o Akiba Space, voltado aos fãs da cultura pop. No espaço especial denominado ‘Furusato Iimono Ten, Expo Japan’, haverá uma exposição na qual províncias do Japão mostrarão o que têm de melhor nos segmentos de alimentos e saquês.
Serviço:
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center
Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – São Paulo (SP)
Datas e horários:
Sexta-feira (10): 11h às 21h
Sábado (11): 9h às 21h
Domingo (12): 9h às 18h
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Sobre a Yakult
Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 38 milhões de consumidores no mundo. Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.
Website: https://www.yakult.com.br/