27º Festival do Japão terá estande da Yakult

A Yakult do Brasil participará da 27ª edição do Festival do Japão, que será realizada entre 10 e 12 de julho no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, em São Paulo. O evento deste ano tem como tema ‘Kizuna – Laços que unem’. O objetivo do festival, realizado anualmente, é preservar e divulgar a cultura japonesa e transmitir as tradições para as novas gerações, representando as 47 províncias que compõem aquele país.

No estande da filial brasileira da Yakult, haverá venda de produtos diretamente ao consumidor, divulgação de ações promocionais, minipalestras sobre nutrição e degustação. Além disso, a empresa vai desenvolver ações no sentido de conquistar novos clientes. O estande vai divulgar, ainda, o tradicional sistema de venda domiciliar.



Para o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, participar do Festival do Japão é uma forma de estar mais perto dos consumidores e de mostrar a preocupação da Yakult com a saúde e a felicidade das pessoas. “São Paulo abriga a maior comunidade japonesa do Brasil e é importante lembrar a cultura e a tradição do Japão para as novas gerações”, acentua. O executivo, que nasceu no Japão, está à frente da filial brasileira desde 2018.

Minipalestras



As minipalestras serão realizadas em sala fechada no estande, com capacidade para 20 participantes por sessão. Quem participar vai assistir a um filme sobre hábitos saudáveis, a importância de manter a saúde da microbiota intestinal e o valor científico do Lactobacillus casei Shirota (LcS), probiótico exclusivo da Yakult que foi descoberto há mais de 90 anos pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, fundador da empresa. O Lactobacillus casei Shirota está presente em todos os leites fermentados da Yakult comercializados no Brasil e em várias partes do mundo.

Venda domiciliar



O estande vai divulgar, ainda, o tradicional sistema de venda domiciliar, introduzido no Brasil em 1968 — logo após a inauguração da primeira fábrica, em São Bernardo do Campo (ABC Paulista) — e que se mantém até hoje. O presidente da filial brasileira afirma que os comerciantes autônomos que atuam com os produtos da Yakult são muito importantes para a empresa, tanto no Brasil quanto nos demais países onde esse modelo de comercialização se mantém ao longo de mais de oito décadas. “Essa força de vendas é de fundamental importância para que possamos transmitir o valor científico dos nossos produtos para os clientes”, reforça.

Por fim, a Yakult apresentará toda a linha de produtos fabricados no Brasil, disponíveis para venda no estande — Leite Fermentado Yakult, Yakult Pêssego, Yakult 40, Yakult 40 light e Sofyl — todos com o exclusivo L. casei Shirota —, Yodel, Tonyu, Suco de Maçã Yakult e os suplementos alimentares Taffman-EX e Hiline F. Os produtos serão comercializados no estande nos três dias do evento.

O evento



O Festival do Japão é considerado um dos maiores eventos da cultura japonesa do mundo. O festival não possui fins lucrativos e auxilia na manutenção das 47 associações de províncias e sete entidades beneficentes da comunidade nipo-brasileira, mobilizando mais de 15 mil voluntários. Entre as atrações, o destaque é a culinária regional tradicional das províncias japonesas.

O festival também terá apresentações de shows musicais, atrações culturais, danças típicas, exposições culturais, workshops, ikebana, cerimônia do chá, atividades gratuitas para as crianças, adultos e idosos, #FJTAON, Miss Nikkey e o Akiba Space, voltado aos fãs da cultura pop. No espaço especial denominado ‘Furusato Iimono Ten, Expo Japan’, haverá uma exposição na qual províncias do Japão mostrarão o que têm de melhor nos segmentos de alimentos e saquês.

Serviço:



Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center

Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – São Paulo (SP)

Datas e horários:



Sexta-feira (10): 11h às 21h

Sábado (11): 9h às 21h

Domingo (12): 9h às 18h

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Sobre a Yakult



Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 38 milhões de consumidores no mundo. Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.