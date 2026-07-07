MeetKai é escolhida pelo Serpro para desenvolver IA soberana

A MeetKai Brasil foi oficialmente selecionada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para atuar como sua parceira de inteligência artificial Soberana. A iniciativa representa um marco para o avanço da IA soberana no Brasil.

A parceria permitirá acelerar o desenvolvimento de soluções em inteligência artificial, reunindo a infraestrutura e a experiência do Serpro à tecnologia da MeetKai Brasil em modelos de LLM (Large-Language Model) treinados em português brasileiro nativo, governança de dados, agentes inteligentes e IA soberana.

“Estamos preparados para atender às demandas dessa parceria estratégica, oferecendo uma plataforma de IA segura, soberana, em conformidade com a legislação nacional e preparada para impulsionar a transformação digital por meio da inteligência artificial, compatível com a legislação brasileira e para apoiar a transformação digital do nosso país”, afirma Alessandro Quattrini, Head de Gestão e Negócios.

A MeetKai Brasil desenvolve soluções de inteligência artificial para governos e organizações que demandam elevados níveis de segurança, governança e autonomia tecnológica. Com gestão, operação e desenvolvimento realizados no Brasil, a empresa reúne capacidade técnica para atender às demandas do Serpro, apoiando a evolução de soluções de IA soberana voltadas aos desafios da administração pública, com foco em segurança, inovação e governança tecnológica.

Sobre a MeetKai Brasil

A MeetKai Brasil foi fundada para oferecer a primeira IA Soberana Brasileira às instituições públicas e privadas, indústrias reguladas e inovadores locais, controle direto sobre os modelos de raciocínio mais avançados disponíveis em português. A tecnologia opera com infraestrutura soberana dentro do Brasil, combina códigos proprietários com geração de dados compatível com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).



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Com uma equipe multidisciplinar formada por pesquisadores brasileiros de IA, especialistas em políticas, linguísticas e engenheiros de plataforma veteranos, a MeetKai Brasil fornece pipelines de avaliação rigorosos, exercícios de red-team e documentação transparente para que governos, agências governamentais e corporações possam implantar IA em idioma nativo com confiança e soberania.



Para mais informações, basta acessar: www.meetkai.com.br