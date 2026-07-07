Banda Lyra recebe inscrições para bolsas de formação musical

As inscrições para o processo seletivo do projeto Lyra em Movimento – Música, Educação e Cidadania entram na reta final e podem ser realizadas até o dia 10 de julho. A iniciativa selecionará 30 crianças e adolescentes, com idade entre 9 e 16 anos, matriculados na rede pública de ensino de Paracatu, no noroeste de Minas Gerais, para participarem gratuitamente de um programa de formação musical que alia educação, cidadania e preservação do patrimônio cultural. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do site oficial.

Realizado pela Sociedade Corporação Musical Lyra Paracatuense, o projeto oferecerá aulas de teoria musical, prática instrumental, percepção musical e formação em instrumentos de sopro e percussão durante dez meses. Os estudantes selecionados também receberão bolsa mensal de R$ 200 (duzentos reais), se comprovarem a necessidade da bolsa, material didático e todo o acompanhamento necessário para seu desenvolvimento musical.

Para concorrer, os candidatos devem residir no município, ter a autorização expressa dos pais ou responsáveis e ter disponibilidade para frequentar duas aulas semanais (de 1h30 cada), além de participar das apresentações públicas do projeto.

Mais do que formar novos músicos, a iniciativa busca renovar uma tradição iniciada em 1961, quando a Banda Lyra nasceu com a missão de oferecer aulas gratuitas de música e ampliar o acesso da população paracatuense à cultura. Desde então, a corporação participa da vida da cidade em procissões, eventos cívicos, festas populares, concertos e celebrações, tornando-se um dos mais importantes patrimônios culturais de Paracatu.

Segundo o presidente da Sociedade Corporação Musical Lyra Paracatuense, Ésio Mendes do Nascimento, o projeto representa um investimento no futuro da instituição e da própria comunidade. “A Lyra sempre teve como missão ensinar música e transformar vidas. Cada criança que ingressa nesse projeto ajuda a manter viva uma história construída ao longo de mais de seis décadas e passa a fazer parte de um patrimônio que pertence a toda a cidade”, comenta.

Ésio Mendes destaca que a formação musical vai muito além da aprendizagem de um instrumento. “A música desenvolve disciplina, concentração, convivência, sensibilidade e trabalho em equipe. Queremos oferecer oportunidades para que crianças e adolescentes descubram novos talentos, fortaleçam sua autoestima e encontrem na cultura um caminho de desenvolvimento pessoal e cidadania”, afirma.

Além das oficinas, os bolsistas terão a oportunidade de participar de apresentações públicas ao lado da Banda Lyra, vivenciando a experiência dos concertos e contribuindo para a renovação de uma das mais tradicionais corporações musicais de Minas Gerais. O projeto também prevê a realização de apresentações gratuitas em diferentes regiões de Paracatu, ampliando o acesso da população à música instrumental.

A iniciativa é realizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Kinross Paracatu, reafirmando o compromisso com a democratização do acesso à cultura, a formação de novos talentos e a preservação do patrimônio cultural brasileiro.

Serviço:

Projeto: Lyra em Movimento – Música, Educação e Cidadania

Inscrições: até 10 de julho de 2026

Quem pode participar:

Crianças e adolescentes de 9 a 16 anos;

Estudantes da rede pública de ensino de Paracatu;

Interessados em aprender música, mesmo sem experiência anterior.



Vagas: 30 bolsistas.

Benefícios:

Formação musical gratuita;

Bolsa mensal de R$ 200;

Material didático;

Aulas de teoria e prática instrumental;

Participação em apresentações da Banda Lyra.



Local das oficinas: Cáritas Diocesana de Paracatu – Rua do Ávila, 201 – Centro.

Edital e inscrição: https://editaldeselecaooficinaslyra.lovable.app/

Realização: Sociedade Corporação Musical Lyra Paracatuense

Patrocínio: Kinross Paracatu

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Incentivo: Ministério da Cultura – Governo Federal – Lei Federal de Incentivo à Cultura.