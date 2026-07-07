A Real Chemistry anuncia novo centro na Ásia-Pacífico com a aquisição da Spurwing Communications em Singapura

A Real Chemistry, líder global em comunicações de saúde baseadas em IA e insights, anunciou hoje a aquisição da Spurwing Communications, estabelecendo o primeiro centro estratégico da empresa na Ásia-Pacífico (APAC) em Singapura. Este marco fortalece a estratégia global e a presença da Real Chemistry na APAC, aprimorando sua capacidade de apoiar organizações de saúde. Combinando profundo conhecimento de mercado com recursos integrados globalmente em análise de dados, comunicação médica, publicidade e comunicação estratégica, a empresa está bem posicionada para oferecer suporte mais conectado e baseado em insights locais — ajudando, em última análise, os clientes a alcançar e engajar melhor profissionais de saúde, pacientes e cuidadores em toda a região.

“A região da Ásia-Pacífico está se tornando rapidamente uma das mais dinâmicas e estrategicamente importantes para a inovação em saúde e o acesso a terapias que melhoram a vida das pessoas”, disse Kath Harrison, presidente do Grupo de Crescimento Internacional da Real Chemistry. “Ao integrar a Spurwing à Real Chemistry, estamos expandindo nossa presença na região e aprofundando nossa capacidade de ajudar os clientes a gerar impacto mensurável, oferecendo um engajamento mais conectado, baseado em dados e culturalmente relevante nesses mercados-chave.”

Fundada em Singapura, a Spurwing Communications é uma agência líder com um histórico consolidado de consultoria para organizações farmacêuticas e de saúde — bem como para clientes em uma ampla gama de setores — em toda a região da Ásia-Pacífico. A empresa é conhecida por sua consultoria estratégica de alto impacto em comunicação integrada, assuntos médicos e por sua compreensão apurada dos diversos e dinâmicos ambientes de mercado da região.

Emma Thompson, fundadora e CEO da Spurwing Communications, continuará liderando a empresa como presidente de Crescimento da Ásia-Pacífico, reportando-se a Harrison. “Unir-nos à Real Chemistry nos permite ampliar o que podemos oferecer aos clientes, mantendo-nos firmes na sólida expertise regional e na consultoria sênior que nossos clientes valorizam em nós”, disse Thompson. “Estou extremamente orgulhoso do que conquistamos como equipe e entusiasmado com a próxima fase de nosso crescimento como parte da Real Chemistry. Continuaremos a apoiar nossos clientes atuais, expandindo nossa presença na região da Ásia-Pacífico e adicionando recursos — incluindo análises e IA — para aprimorar nossas ofertas regionais integradas e abrangentes.”

“A aquisição da Spurwing Communications pela Real Chemistry é um passo importante em nossa estratégia de crescimento global”, disse Shankar Narayanan, CEO da Real Chemistry. “Continuamos investindo nos recursos e regiões que são mais importantes para nossos clientes, à medida que eles enfrentam os crescentes desafios da comercialização global. Fortalecer nossa presença na Ásia-Pacífico nos permite apoiar melhor os clientes em todo o ciclo de vida — da estratégia ao engajamento — em um dos mercados de saúde mais dinâmicos do mundo.”

Novas contratações e planos de expansão de mercado devem ser anunciados nos próximos meses, à medida que a Real Chemistry continua expandindo seu modelo de hub regional e sua rede de afiliados em mercados internacionais importantes.

Sobre a Real Chemistry: 25 anos de saúde com foco no futuro

Celebrando seu 25º aniversário este ano, a Real Chemistry é uma parceira de comercialização de primeira linha para as empresas de ciências da vida e saúde mais inovadoras do mundo. Como fornecedora líder de análises e insights de público-alvo baseados em IA, a Real Chemistry ajuda o setor de saúde a entender, alcançar e engajar melhor públicos-chave para melhorar a experiência de saúde para todos. Fundamentada em uma cultura de inovação e criatividade, a Real Chemistry conta com mais de 2.400 especialistas globais em ciências da vida, comunicação de marketing e tecnologia, focados exclusivamente em navegar pelas complexidades de levar avanços científicos ao mercado — e às pessoas que mais precisam deles. O portfólio de marcas da Real Chemistry inclui a 21GRAMS, uma agência criativa altamente premiada, e a starpower, uma empresa de celebridades e influenciadores.

Atualmente, a Real Chemistry opera por meio de escritórios na América do Norte, Europa, Oriente Médio e Ásia-Pacífico, complementados por uma rede de parceiros estratégicos na América Latina e África — permitindo que a empresa ofereça suporte a clientes onde quer que eles atuem.

Saiba mais em www.realchemistry.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260706901513/pt/

Contato para a Imprensa:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

media@realchemistry.com