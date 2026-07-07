Estudo vê economia com teste genômico no câncer de mama

Um estudo brasileiro apresentado na edição deste ano do congresso da American Society of Clinical Oncology (ASCO), principal evento mundial de oncologia, aponta que a incorporação do teste genômico Oncotype DX Breast Recurrence Score® à saúde suplementar pode gerar economia de até US$ 26,7 milhões em cinco anos e reduzir significativamente o número de mulheres submetidas à quimioterapias desnecessárias no tratamento do câncer de mama em estágio inicial.

Publicado na revista científica JCO Global Oncology, da própria ASCO, o trabalho avaliou o impacto orçamentário da adoção do exame em pacientes com câncer de mama inicial do subtipo hormônio-positivo (RH+) e HER2-negativo, a forma mais comum da doença. O estudo foi conduzido por pesquisadores de instituições brasileiras de referência em oncologia e utilizou um modelo econômico desenvolvido especificamente para a realidade da saúde suplementar do país.

Segundo a análise, a utilização do teste para auxiliar a decisão terapêutica pode gerar economia entre US$ 19,3 milhões e US$ 26,7 milhões ao longo de cinco anos, dependendo do grau de incorporação da tecnologia pelas operadoras de saúde. Os resultados indicam que a redução dos custos associados à quimioterapia, aos efeitos adversos do tratamento e ao manejo de suas complicações é capaz de compensar total ou parcialmente o investimento necessário para a realização do exame.

“O estudo demonstra que é possível conciliar medicina de precisão e sustentabilidade econômica. Ao identificar quais pacientes podem se beneficiar da quimioterapia, conseguimos direcionar melhor os tratamentos, evitar intervenções desnecessárias e utilizar os recursos de forma mais eficiente”, afirma o primeiro autor do estudo, Carlos Alberto da Silva Magliano, médico, doutor e especialista em avaliação econômica em saúde.



Menos quimioterapia, mais precisão

O teste Oncotype DX® é um teste genômico que analisa a atividade de 21 genes presentes no tumor para estimar o risco de recorrência da doença e a probabilidade de benefício da quimioterapia. A ferramenta complementa os critérios clínicos tradicionalmente utilizados pelos oncologistas, como tamanho do tumor, idade da paciente e comprometimento dos linfonodos.

De acordo com o estudo, a utilização do exame foi associada a uma redução global de aproximadamente 41% nas recomendações de quimioterapia. Entre pacientes consideradas de maior risco clínico, a redução chegou a 44,4%.

Os pesquisadores observaram ainda que, entre as pacientes inicialmente encaminhadas para quimioterapia, 42,7% tiveram sua recomendação terapêutica modificada após a realização do teste. Em 98,4% dessas mudanças, a indicação de quimioterapia foi retirada.

“O principal benefício está em evitar o sobretratamento. Muitas mulheres recebem quimioterapia sem que haja um ganho clínico relevante. O teste permite individualizar a decisão terapêutica e poupar pacientes dos efeitos adversos de um tratamento que nem sempre será necessário”, destaca Magliano.

Economia para o sistema de saúde

A análise considerou dois cenários de incorporação do teste na saúde suplementar brasileira. No mais conservador, com adoção gradual da tecnologia, a economia estimada foi de US$ 19,3 milhões em cinco anos. No cenário de utilização universal entre pacientes elegíveis, a economia alcançou US$ 26,7 milhões no mesmo período.

Segundo os autores, os maiores ganhos econômicos foram observados entre mulheres pós-menopáusicas com acometimento de linfonodos, grupo em que a utilização do exame permitiu reduzir significativamente o uso da quimioterapia sem comprometer os resultados clínicos.



Os pesquisadores destacam que os benefícios econômicos observados podem ser ainda maiores no longo prazo, uma vez que o modelo avaliou apenas um horizonte temporal de cinco anos e não capturou integralmente potenciais reduções futuras de recorrência da doença, tratamentos para câncer metastático e outras complicações associadas ao tratamento.

Debate sobre incorporação

O câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente entre as mulheres brasileiras, excluindo os tumores de pele não melanoma. O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima mais de 73 mil novos casos da doença por ano no país.

Apesar das evidências clínicas e econômicas acumuladas internacionalmente, o teste Oncotype DX® ainda não integra o rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) nem está incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Para os autores, os resultados reforçam o potencial da medicina de precisão para melhorar a qualidade do cuidado, reduzir intervenções desnecessárias e promover uma utilização mais eficiente dos recursos em saúde.

O que é a ASCO

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A American Society of Clinical Oncology (ASCO) é a principal sociedade médica de oncologia do mundo. Seu congresso anual reúne dezenas de milhares de pesquisadores, médicos e profissionais de saúde de diversos países e é considerado um dos mais importantes fóruns internacionais para apresentação de avanços científicos no diagnóstico e tratamento do câncer.