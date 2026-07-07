IA agêntica impulsiona nova arquitetura de atendimento

A PROA.AI, empresa do ecossistema KAINOS &CO, especializada em inteligência aplicada à experiência do cliente (CX), anuncia os avanços do projeto desenvolvido com o Buddha Spa, uma das principais redes de bem-estar do Brasil. A iniciativa reestrutura o modelo de atendimento da rede por meio de inteligência artificial agêntica, integrando automação, dados e supervisão humana em uma nova arquitetura operacional.

O projeto atua sobre desafios concretos da operação do Buddha Spa, rede com aproximadamente 150 unidades e 40 mil atendimentos mensais, como triagem de demandas e organização de fluxos entre franquias, especialmente onde a jornada começa majoritariamente no WhatsApp. Com IA e automação, é possível reduzir custos operacionais em até 30%, diminuir o tempo de resposta em até 70% e automatizar até 80% das interações, além de aumentar a produtividade das equipes em cerca de 15%.

Patrícia Siebra, diretora de operações do Buddha Spa, destaca a alavanca estrutural para o crescimento da rede: “O projeto de agendamento online com IA atua diretamente na eficiência operacional das unidades franqueadas ao reduzir tarefas manuais, padronizar processos e aumentar a produtividade das equipes. Simultaneamente, ele eleva a experiência do cliente ao oferecer conveniência, personalização e rapidez, impactando positivamente indicadores de satisfação, conversão e fidelização. Trata-se de uma alavanca estrutural tanto para crescimento quanto para escalabilidade da rede”.

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Ela acrescenta: “Atualmente, o processo de agendamento nas unidades apresenta variabilidade operacional, dependência de atendimento manual e riscos de inconsistência, como erros de agenda. A implementação do sistema com IA padroniza o processo, reduz a carga operacional, aumenta a disponibilidade (24/7) e melhora a experiência com agilidade e autonomia. Além disso, contribui para o aumento de receita ao reduzir perdas por indisponibilidade de resposta e melhorar a ocupação da agenda”.