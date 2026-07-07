Ambiente de trabalho está ligado a 840 mil mortes anuais

Mais de 840 mil pessoas morrem anualmente em decorrência de problemas de saúde associados a fatores psicossociais no ambiente profissional, como jornadas extensas, insegurança no emprego e assédio. O dado consta no relatório “The psychosocial working environment” — O ambiente psicossocial de trabalho, em português — da Organização Internacional do Trabalho (OIT), na página 9. O documento aponta que esses fatores estão relacionados principalmente a doenças cardiovasculares e transtornos mentais, incluindo casos de suicídio.

Na mesma página, o levantamento revela que essas condições contribuem para a perda de quase 45 milhões de anos de vida ajustados por incapacidade todos os anos.

Diante desse cenário, o ambiente psicossocial de trabalho passou a ocupar um espaço mais relevante na agenda ESG — sigla para Ambiental, Social e Governança, em português, ao ampliar a visão das organizações sobre sustentabilidade, integrando aspectos humanos às estratégias corporativas. Dentro do pilar Social, a maneira como as atividades são estruturadas, as relações profissionais são estabelecidas e a cultura interna é desenvolvida se tornou um elemento essencial para a saúde, o bem-estar e o desempenho das equipes.

Com base na publicação “Quality Magazine”, Daniel Maximilian Da Costa, fundador e principal executivo do Latin American Quality Institute (LAQI), destaca que organizações que promovem ambientes psicologicamente seguros, relações baseadas no respeito e práticas de gestão responsáveis fortalecem sua cultura interna e avançam na construção de modelos de negócios mais sustentáveis, envolvendo inclusive a qualidade.

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“Quando uma empresa incorpora a qualidade à agenda ESG, ela cria condições para transformar princípios em ações concretas, fortalecendo a gestão e, principalmente, valorizando as pessoas, o que também gera resultados mais consistentes para todos os seus públicos”, finaliza.