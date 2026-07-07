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Ambiente de trabalho está ligado a 840 mil mortes anuais

Riscos no trabalho ampliam debate sobre gestão sustentável

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Repórter
07/07/2026 09:47

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Back view of businessman sitting at desk in armchair with hands behind head. Relaxed entrepreneur thinks about future at workplace. Executive manager resting after finishing work in office. Close up
Back view of businessman sitting at desk in armchair with hands behind head. Relaxed entrepreneur thinks about future at workplace. Executive manager resting after finishing work in office. Close up crédito: DINO

Mais de 840 mil pessoas morrem anualmente em decorrência de problemas de saúde associados a fatores psicossociais no ambiente profissional, como jornadas extensas, insegurança no emprego e assédio. O dado consta no relatório “The psychosocial working environment” — O ambiente psicossocial de trabalho, em português — da Organização Internacional do Trabalho (OIT), na página 9. O documento aponta que esses fatores estão relacionados principalmente a doenças cardiovasculares e transtornos mentais, incluindo casos de suicídio.

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Na mesma página, o levantamento revela que essas condições contribuem para a perda de quase 45 milhões de anos de vida ajustados por incapacidade todos os anos.

Diante desse cenário, o ambiente psicossocial de trabalho passou a ocupar um espaço mais relevante na agenda ESG — sigla para Ambiental, Social e Governança, em português, ao ampliar a visão das organizações sobre sustentabilidade, integrando aspectos humanos às estratégias corporativas. Dentro do pilar Social, a maneira como as atividades são estruturadas, as relações profissionais são estabelecidas e a cultura interna é desenvolvida se tornou um elemento essencial para a saúde, o bem-estar e o desempenho das equipes.

Com base na publicação “Quality Magazine”, Daniel Maximilian Da Costa, fundador e principal executivo do Latin American Quality Institute (LAQI), destaca que organizações que promovem ambientes psicologicamente seguros, relações baseadas no respeito e práticas de gestão responsáveis fortalecem sua cultura interna e avançam na construção de modelos de negócios mais sustentáveis, envolvendo inclusive a qualidade.

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“Quando uma empresa incorpora a qualidade à agenda ESG, ela cria condições para transformar princípios em ações concretas, fortalecendo a gestão e, principalmente, valorizando as pessoas, o que também gera resultados mais consistentes para todos os seus públicos”, finaliza.



Website: https://www.laqi.org/

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