HRPM: capacitação ajuda mãe a salvar recém-nascida

Uma usuária do Hospital Regional Público do Marajó, em Breves (PA), unidade com 70 leitos administrada desde 2010 pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), retornou à instituição para compartilhar uma história que emocionou colaboradores e profissionais: graças ao treinamento de primeiros socorros recebido durante uma ação educativa do hospital, ela conseguiu salvar o próprio bebê de um episódio de engasgo.



Ao perceber que a filha de 19 dias havia se engasgado, a mãe lembrou imediatamente das orientações recebidas durante a capacitação promovida pela equipe multiprofissional do HRPM, realizada em cumprimento à Lei Lucas (Nº 13.722/18), que incentiva a disseminação de conhecimentos sobre primeiros socorros para prevenção de acidentes e preservação da vida.



A autônoma Lays Ramos Mendes, de 32 anos, mãe da pequena Luana Aline Mendes Costa, fez questão de retornar ao Regional do Marajó para agradecer às profissionais que conduziram o treinamento de primeiros socorros durante sua internação. "O conhecimento adquirido foi determinante para agir com rapidez e segurança quando a recém-nascida sofreu um episódio de engasgo em casa", disse.



"Gostaria de agradecer à equipe do hospital pelo treinamento de primeiros socorros dado durante a internação, que foi essencial para socorrer minha filha. Se eu não tivesse tido esse treinamento, talvez não tivesse conseguido socorrê-la, pois fiz exatamente conforme elas ensinaram”, finalizou.



Para Hegla Guimarães, gerente assistencial do HRPM, o retorno da usuária demonstra o verdadeiro legado da Lei Lucas: transformar conhecimento em uma oportunidade de salvar vidas. Ela explica que lei nasceu após uma tragédia envolvendo Lucas Begalli Zamora, de 10 anos. Em 2017, durante um passeio escolar, ele engasgou-se com um lanche e faleceu. O falecimento ocorreu porque nenhum adulto presente sabia como realizar manobras básicas de primeiros socorros. ?



“É por isso que o treinamento da manobra de desengasgo aqui no HRPM é tão vital. ?Quando capacitamos os familiares, estamos entregando uma ferramenta poderosa: o poder de salvar uma vida, em casos de asfixia, cada segundo conta e o desespero não pode vencer o preparo”, enfatizou a Hegla.

O INDSH é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, constituída em 1959, com o objetivo de se tornar referência nacional em gestão hospitalar e de serviços de saúde em geral.

Com cerca de 7.600 empregados diretos, atualmente o INDSH administra 23 unidades de saúde no país, entre hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), em sete estados, num total de mais de 1.300 leitos exclusivamente pelo SUS, num total de mais de nove milhões de pacientes potenciais.

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