A Morinaga Milk conquista o status GRAS para o LAC-Living+™, ampliando as oportunidades nos EUA para seu ingrediente pós-biótico

Morinaga Milk Industry Co., Ltd. (TÓQUIO:2264), empresa japonesa líder em laticínios e ingredientes funcionais, anunciou hoje que conquistou o status GRAS (Geralmente Reconhecido como Seguro) nos Estados Unidos para o LAC-Living+™ (L. helveticus MCC1848), seu ingrediente pós-biótico patenteado. Este marco expande a disponibilidade comercial do LAC-Living+ no mercado americano e possibilita seu uso em suplementos alimentares, alimentos funcionais e bebidas, apoiando o desenvolvimento de produtos criados para atender à crescente demanda do consumidor por soluções de saúde e bem-estar.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260706587012/pt/

Crescente interesse em pós-bióticos e bem-estar mental

O interesse do consumidor na gestão proativa da saúde cresceu significativamente nos últimos anos, juntamente com a crescente conscientização sobre a conexão entre o intestino e o cérebro, comumente chamada de eixo intestino-cérebro. Como resultado, o mercado global de ingredientes funcionais está evoluindo além dos probióticos convencionais para incluir pós-bióticos — microrganismos não viáveis ??e/ou seus componentes que oferecem benefícios fisiológicos. Os pós-bióticos estão ganhando destaque devido à sua estabilidade, segurança e facilidade de formulação, principalmente em formatos de produtos que representam um desafio para microrganismos vivos. Essas vantagens os tornam uma opção atraente para fabricantes que buscam ingredientes confiáveis ??e baseados na ciência.

A Morinaga Milk tem estado na vanguarda da pesquisa e desenvolvimento de pós-bióticos. Em 2018, a empresa obteve o status GRAS para o LAC-Shield™ (L. paracasei MCC1849), seu primeiro ingrediente pós-biótico. Com base nessa experiência, o LAC-Living+™ representa a segunda inovação pós-biótica da empresa, desenvolvida para atender às necessidades emergentes dos consumidores na área de humor e bem-estar mental.

LAC-Living+™: Evidências clínicas que apoiam o bem-estar diário

LAC-Living+™ (L. helveticus MCC1848) é um ingrediente pós-biótico tratado termicamente, desenvolvido para combinar credibilidade científica com flexibilidade de formulação. Sua funcionalidade foi avaliada em estudos clínicos com humanos, que sugerem que a suplementação com LAC-Living+ pode auxiliar no bem-estar mental e na qualidade de vida, particularmente em indivíduos que vivenciam estresse cotidiano. Os resultados relatados incluem melhorias em indicadores relacionados ao humor e ao estado psicológico, fornecendo uma base científica para sua aplicação em produtos voltados para o bem-estar mental. No Japão, L. helveticus MCC1848 também foi aceito como ingrediente funcional pelo sistema de Alimentos com Alegações Funcionais (FFC), com funcionalidade relatada para ajudar a manter um humor positivo (vitalidade) em situações que envolvem estresse mental temporário. Embora a pesquisa sobre o eixo intestino-cérebro continue a evoluir, essas descobertas e conquistas contribuem para um crescente corpo de evidências que apoiam o papel dos ingredientes relacionados ao microbioma em abordagens holísticas de saúde que integram o bem-estar físico e mental.

Vantagens de formulação para ampla aplicação

Além de sua base científica, o LAC-Living+™ oferece importantes vantagens técnicas para o desenvolvimento de produtos.

Como ingrediente pós-biótico, o LAC-Living+™ não é viável, o que lhe permite manter a estabilidade em condições que podem comprometer os microrganismos vivos. Isso inclui exposição a processamento térmico, umidade e ambientes com longa vida útil, tornando-o adequado para uma ampla variedade de aplicações. Essas características proporcionam aos fabricantes maior flexibilidade na formulação e no design do produto, permitindo seu uso em categorias como bebidas prontas para consumo, pós, barras, gomas, produtos lácteos e suplementos.

Apoio à Inovação no Mercado Americano

A obtenção do status GRAS autodeclarado representa um passo fundamental para viabilizar uma adoção mais ampla do LAC-Living+™ nos Estados Unidos.

“A conquista do status GRAS autodeclarado para o LAC-Living+™ marca um importante marco para nosso portfólio de pós-bióticos”, afirmou Masashi Kamiya, gerente-geral da Divisão de Ingredientes Funcionais para Alimentos da Morinaga Milk Industry Co., Ltd. “Com o crescente interesse em bem-estar mental e soluções práticas para a saúde, acreditamos que o LAC-Living+™ oferece um grande potencial para apoiar nossos parceiros no desenvolvimento de produtos inovadores, adaptados às necessidades em constante evolução dos consumidores.”

A Morinaga Milk mantém seu compromisso com o avanço de suas pesquisas e desenvolvimento de ingredientes, com foco em fornecer soluções seguras, cientificamente comprovadas e de fácil aplicação para o mercado global.

Sobre a Morinaga Milk Industry Co., Ltd.

A Morinaga Milk Industry Co., Ltd. é uma das principais empresas de laticínios do Japão, com mais de 100 anos de experiência em aproveitar o valor nutricional de laticínios e ingredientes funcionais.

A empresa é reconhecida mundialmente por sua expertise em probióticos, pós-bióticos e pesquisas relacionadas ao microbioma, respaldada por décadas de investigação científica sobre a segurança, funcionalidade e mecanismos de ação de microrganismos benéficos. Desde a década de 1960, a Morinaga Milk vem impulsionando a pesquisa sobre bifidobactérias e seu papel na saúde humana, contribuindo para o desenvolvimento de soluções de alta qualidade e baseadas na ciência para uma ampla gama de aplicações.

Para mais informações sobre os probióticos e pós-bióticos da Morinaga, acesse: https://morinagamilk-ingredients.com/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Morinaga Milk Industry Co., Ltd.

Departamento de Relações com Investidores e Imprensa: Kazuaki Kajikawa

Divisão de Ingredientes Funcionais para Alimentos: Saki Yamashita

E-mail: interntl-pr@morinagamilk.co.jp

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Site da Morinaga Milk: https://www.morinagamilk.co.jp/english/