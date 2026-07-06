Contra a onda dos apps, curso de inglês aposta no professor

Segundo Felipo Bellini, Fundador do Curso SpeakClub, "em algum lugar entre o app que promete fluência em três meses e o robô que "conversa" com você às 3h da manhã, alguma coisa se perdeu. Não foi a tecnologia. Foi o professor."

Nos últimos anos, boa parte dos grandes cursos de idiomas do país seguiu o mesmo roteiro: menos aula ao vivo, mais vídeo gravado; menos contato humano, mais "prática guiada por IA"; turmas que eram semanais viraram quinzenais, e em alguns casos o aluno simplesmente para de ver um professor de verdade. É uma resposta de escala para um problema que o próprio setor reconhece como estrutural: levantamentos internacionais recentes apontam que o nível de inglês está estagnado em escala global, com queda especialmente entre jovens adultos e maiores de 40 anos.

O resultado desse modelo aparece nos números. No ensino a distância como um todo, a taxa de desistência chegou a 41,6% em 2024 — o maior percentual já registrado —, contra 24,8% no ensino presencial, segundo dados do Censo da Educação Superior (Inep) divulgados pelo Poder360. Menos aula ao vivo, mais abandono. A conta não fecha.

E o inglês do brasileiro sente esse efeito. Uma pesquisa do Instituto Data Popular em parceria com o British Council mostra que apenas 5% da população brasileira afirma saber falar inglês — e desse grupo, só 1% se considera fluente, segundo reportagem do Correio Braziliense. O ponto mais frágil não costuma ser o vocabulário nem a leitura — é falar. E falar é exatamente a habilidade que se aprende conversando com gente, não com tela.

É esse o problema que o SpeakClub decidiu não repetir.

O curso intensivo de inglês nasceu dentro da B20 Conteúdo Digital, agência de Natal (RN), como um experimento interno em 2025. Antes de abrir para o público, passou por dois semestres de piloto, três turmas formadas e mais de 300 aulas de inglês ministradas — todas ao vivo, no Google Meet, com professores do outro lado da tela. Só depois desse teste é que a proposta chegou ao mercado: aula todo dia, segunda a sexta, uma hora por dia, turma com no máximo 15 alunos.

"O aluno não desiste da aula que ele frequenta todo dia com alguém que sabe o nome dele. Ele desiste da aula gravada que ninguém cobra", resume a professora de inglês Tayrine Modesto do SpeakClub, ao justificar a aposta contra a tendência do setor.

A metodologia usada é a Communicative Approach combinada a práticas audiolinguais e estratégias de aquisição natural da linguagem: o aluno fala inglês desde a primeira aula, em atividades construídas a partir da própria rotina profissional da turma — sem listas de verbos para decorar sozinho em casa.

Os números da aposta nas aulas de inglês online:

+300 aulas ao vivo de inglês já ministradas nas turmas piloto

3 turmas formadas antes da abertura ao público

5 aulas por semana, 1 hora por dia — 102 dias letivos por semestre

Máximo de 15 alunos por turma

2 turmas abertas agora (Basic e Intermediate) — restam apenas 18 vagas

Início das aulas: 20 de julho

Há também garantia de 7 dias com reembolso integral para quem começar e sentir que o método não é para si — uma aposta que só faz sentido, segundo a própria proposta do curso, para quem tem confiança de que o aluno vai ficar pela experiência, não por medo de perder o dinheiro.

A mesma lógica de ensino de idiomas para dentro das empresas

A aposta no professor todo dia não fica restrita às turmas abertas. O SpeakClub também leva esse modelo para dentro das empresas: no SpeakClub for Business, o formato in company online replica a mesma estrutura — aula ao vivo, segunda a sexta, uma hora por dia, com professor e turma fechada, exclusiva dos colaboradores de cada empresa. É a contramão do treinamento corporativo que vira benefício esquecido no canto do RH: em vez de um curso que ninguém usa, uma rotina diária que a equipe inteira cumpre junto.

O contraponto deliberado

Enquanto o mercado de EAD caminha para menos contato humano em nome da escala, o SpeakClub caminha para o lado oposto: menos alunos por turma, mais frequência, mais professor. É uma aposta pequena — restam só 18 vagas para as primeiras turmas e encerram 20 as matrículas 20 de julho — contra um problema grande, mas é também, talvez, o único caminho que ainda não foi testado por quem vende curso de idioma em escala industrial: o de simplesmente manter o professor por perto, todos os dias, até que o aluno pare de traduzir na cabeça antes de falar.

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Sobre o SpeakClub: curso intensivo de inglês para adultos, com aulas ao vivo de segunda a sexta, desenvolvido pela B20 Conteúdo Digital, Agência de SEO de Natal (RN). Também disponível no formato in company online (SpeakClub for Business), para equipes que querem adotar a mesma rotina diária de aula com professor real.