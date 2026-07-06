Menu Restaurantes Corporativos conquista certificação GPTW

A Menu Restaurantes Corporativos, tradicional empresa do setor de alimentação coletiva com operações nas regiões Sul e Sudeste, acaba de receber a certificação da consultoria global Great Place to Work (GPTW). O selo reconhece a companhia como um excelente lugar para trabalhar, validando seu modelo de gestão focado no desenvolvimento humano e no bem-estar das equipes.

A conquista baseia-se em uma pesquisa anônima respondida pelos mais de 600 colaboradores próprios, que avaliaram o clima organizacional, o orgulho em pertencer e a confiança na liderança. De acordo com os resultados da pesquisa interna, 74% dos colaboradores afirmam estar satisfeitos com a empresa, enquanto 77% dizem que a recomendam como um bom lugar para trabalhar. O clima positivo interno se reflete diretamente no resultado final, em que o fator de satisfação dos clientes atinge a marca de 91%.

“Em um setor em que a excelência operacional depende diretamente das pessoas, esse reconhecimento reforça que estamos construindo uma cultura baseada em desenvolvimento e valorização das equipes. A certificação é importante, mas também amplia nossa responsabilidade de continuar investindo em talentos, fortalecer lideranças e evoluir continuamente a experiência dos colaboradores à medida que expandimos nossa presença e operações”, afirma Flávio Charles, CEO da Menu.

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A empresa paranaense começou suas atividades na década de 1970 e conta hoje com 80 clientes, mais de 600 colaboradores e unidades nas regiões Sul e Sudeste. Como parte do planejamento estratégico, a Menu amplia sua atuação em 2026 com uma nova vertical, o braço Menu Canteen, voltado à alimentação escolar privada, com foco em refeições saudáveis e educação nutricional.



Fiel à essência, a Menu mantém seu compromisso com as pessoas por meio do lema “Pessoas que servem pessoas”, fortalecendo sua área de Gente e Cultura para promover ainda mais escuta ativa, desenvolvimento e um ambiente que gere pertencimento, engajamento e atendimento ao cliente.