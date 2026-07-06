EDC Group abre filial em Jundiaí e mira faturamento de R$ 70M

A EDC Group, consultoria de recrutamento e seleção com mais de 16 anos de expertise, anuncia a abertura de uma nova filial em Jundiaí, no interior de São Paulo. A unidade faz parte do plano estratégico da empresa para ampliar sua presença regional, fortalecer a proximidade com clientes e prospects e apoiar a meta de dobrar de tamanho até 2028, quando a companhia projeta alcançar R$ 70 milhões em faturamento.

A chegada à cidade também responde a uma oportunidade de mercado. A EDC já possui clientes em Jundiaí, Campinas e Itatiba, e a presença física na região deve ampliar a capacidade de atendimento local, aproximar a empresa das operações dos clientes e abrir novas frentes comerciais no interior paulista.

“Estamos em um momento de expansão e amadurecimento da nossa estratégia. A abertura da filial em Jundiaí fortalece a presença da EDC em uma região importante para o nosso negócio e nos aproxima ainda mais dos clientes. Essa nova filial nos ajuda a construir uma atuação regional, integrada e com maior capacidade de resposta”, afirma Daniel Machado de Campos Neto, CEO da EDC Group.

Regionalização impulsiona estratégia de crescimento

Atualmente, a EDC Group registra crescimento consistente em suas operações, com atuação em diferentes regiões do Brasil e presença internacional na América Latina e nos Estados Unidos. De um faturamento de R$ 5 milhões em 2010, ano de sua fundação, a empresa alcançou a marca de R$ 42 milhões em 2025. Esse avanço está alinhado à meta de dobrar de tamanho em quatro anos, passando de R$ 35 milhões em 2024 para R$ 70 milhões em 2028.

Segundo o CEO, a regionalização é um dos pilares do plano de crescimento da EDC Group. A proposta é criar pontos de presença em regiões estratégicas para ampliar o relacionamento com empresas locais, apoiar operações em andamento e gerar novas oportunidades de negócios.

“Nosso plano é dobrar a empresa de tamanho até 2028, seguindo uma estratégia de crescimento baseada em proximidade, especialização e atendimento consultivo. Para isso, precisamos estar mais próximos dos polos onde nossos clientes estão. Jundiaí é um passo importante nessa direção, assim como estudamos novas possibilidades de expansão para outras regiões, como o Sul de Minas Gerais e Paraná”, complementa Daniel.

Termômetro do crescimento regional

A escolha dos novos vetores de crescimento parte de uma leitura prática do mercado. Nos últimos anos, parte das indústrias e operações de serviços tem acelerado projetos fora das capitais, atraída por fatores como disponibilidade de áreas, custos mais competitivos, incentivos e proximidade de rotas logísticas e cadeias produtivas. Esse movimento fortalece economias regionais e abre espaço para a profissionalização de processos, especialmente na contratação e gestão de equipes.

Jundiaí se destaca como um dos principais polos econômicos do interior paulista, com um dos maiores PIBs do estado fora da capital e forte presença industrial e logística. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município possui um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 65 bilhões e integra a Região Metropolitana de Jundiaí, considerada estratégica pela proximidade com São Paulo e Campinas.

Além disso, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), a cidade mantém saldo positivo na geração de empregos formais, impulsionada principalmente pelos setores de indústria, serviços e logística, consolidando-se como um importante hub de desenvolvimento econômico no estado.

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“Nosso objetivo é levar para essas novas praças o mesmo padrão de método, agilidade e cuidado que aplicamos em projetos nas grandes capitais. Essa interiorização não é apenas presença geográfica, é estar perto das empresas e dos profissionais, entender a realidade local e entregar soluções que gerem resultado, com eficiência e respeito às pessoas”, conclui o CEO da EDC Group.