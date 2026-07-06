UpsideOnly, plataforma de negociação sem perdas, ultrapassa 100.000 usuários poucas semanas após lançamento

A Perpetuals.com Ltd (Nasdaq: PDC) anunciou hoje que a UpsideOnly, sua plataforma de negociação e previsão de mercado isenta de riscos, registrou um aumento expressivo no número de novos usuários, ao superar a importante marca de 100.000 operadores poucas semanas após seu lançamento, em 19 de maio.

A UpsideOnly permite que os usuários façam previsões sobre as tendências dos mercados mundiais de ações, commodities, câmbio e criptomoedas, sem jamais realizarem uma operação real por conta própria. A Perpetuals utiliza capital próprio para operar com base nos sinais mais fortes identificados por sua IA proprietária. Se estas operações forem lucrativas, a Perpetuals compartilha os lucros com os usuários que ajudaram a gerar o sinal; se a operação não gerar lucro, os usuários não perdem nada.

Chegar a 100.000 usuários com tanta rapidez após o lançamento reflete a enorme demanda por uma plataforma que revoluciona o modelo tradicional de negociação de varejo, com dados iniciais mostrando uma grande participação em diferentes classes de ativos, regiões geográficas e níveis de atividade dos usuários:

Usuários de mais de 180 países diferentes

Volume acumulado de US$ 38,4 bilhões na plataforma

1.110.385 execuções em 25 instrumentos

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA (WTI) foram o ativo mais negociado, à frente do Bitcoin (BTC)

Estes 100.000 usuários pioneiros fazem mais do que apenas negociar; eles geram os sinais que impulsionam o negócio. A IA BayesShield da Perpetuals, tecnologia com patente pendente, filtra as previsões coletivas em busca de habilidade genuína e consistente; a empresa então opera com capital próprio baseada nos sinais mais fortes, compartilhando os lucros com os usuários que os geraram. um modelo de negociação proprietária concebido para monetizar a inteligência coletiva, em vez de lucrar com as perdas dos usuários.

"Chegar a 100.000 usuários de modo tão rápido é mais do que um marco de crescimento. É a prova de que o modelo atual está falido e de que os operadores buscam um melhor enfoque", disse Patrick Gruhn, Diretor Executivo da Perpetuals. "Os mercados de previsão se converteram em alguns dos produtos mais predatórios do setor financeiro, com uso de tecnologias poderosas para manter os usuários comprometidos, enquanto a maioria deles perde dinheiro. A UpsideOnly demonstra que estas mesmas forças (IA, previsão de mercado e inteligência coletiva) podem ser empregadas de forma a recompensar os usuários, em vez de explorá-los."

A natureza singular da UpsideOnly significa que os usuários também evitam as perdas financeiras que teriam sofrido caso estivessem operando com seu próprio dinheiro. Até o momento, a UpsideOnly poupou aos usuários um total de US$ 28,6 milhões em perdas potenciais, com uma média de US$ 1.429 em perdas evitadas por usuário que teve operações deficitárias. Um usuário da UpsideOnly teria perdido a impressionante quantia de US$ 235.666 se estivesse operando com recursos próprios.

Sobre a Perpetuals.com Ltd

A Perpetuals.com Ltd (Nasdaq: PDC) é uma empresa fintech que desenvolve produtos de negociação baseados em IA e mercados de previsão, com presença mundial nos EUA, Europa e Ásia. Sua missão é reduzir o risco, ao proporcionar aos usuários de varejo experiências de negociação intuitivas, seguras e eficientes que abrangem os mercados de capitais internacionais. UpsideOnly, o principal produto da empresa direcionado ao consumidor, é a primeira plataforma de negociação sem risco, que combina conhecimento humano do mercado com a BayesShield AI proprietária, para que os usuários possam participar dos lucros das negociações sem nunca arriscar seu próprio dinheiro.

A tecnologia da Perpetuals é utilizada pela Perpetual Markets Multilateral Trading Facility (MTF), a PM MTF Ltd, uma afiliada da Perpetuals.com Ltd, que opera em total conformidade com as normas MiFID II, MiCA, DORA e EMIR.

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Declarações prospectivas:Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, conforme definido pela Lei de Reforma de Litígios sobre Valores Mobiliários Privados de 1995, incluindo, entre outras, declarações sobre a lucratividade prevista para a empresa e os usuários da UpsideOnly. Palavras como "esperar", "irá", "posicionar", "avançar", "projetado", "previsto" e outras expressões semelhantes indicam declarações prospectivas, embora nem todas as declarações prospectivas contenham tais palavras. Estas declarações refletem a visão atual da empresa quanto a eventos futuros, estando sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente, incluindo a eficácia e a precisão da BayesShield AI, o escrutínio regulatório, a participação contínua dos usuários na plataforma UpsideOnly, as condições de mercado, a capacidade de concretizar os benefícios previstos da UpsideOnly, a classificação da UpsideOnly sob as leis aplicáveis ??de jogos, sorteios, valores mobiliários e derivativos de commodities, a concessão de patentes e a exequibilidade da metodologia BayesShield AI, a capacidade da empresa de captar recursos para apoiar a operação da plataforma UpsideOnly e os riscos detalhados nos documentos apresentados pela empresa à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC); tais declarações estão baseadas necessariamente em várias estimativas e premissas que, embora consideradas razoáveis ??pela empresa, estão inerentemente sujeitas a incertezas e contingências significativas de natureza empresarial, econômica, competitiva, política e social. Caso um ou mais destes riscos ou incertezas se materializem, ou caso as premissas definidas pela empresa que fundamentam estas declarações prospectivas se mostrem incorretas, os resultados reais poderão variar materialmente daqueles aqui descritos. As pessoas são alertadas que as declarações prospectivas não constituem garantia de desempenho futuro e, portanto, é recomendado aos investidores que não depositem confiança indevida em tais declarações, devido à incerteza inerente a elas. Estas declarações prospectivas são feitas na data deste comunicado à imprensa, sendo que a empresa não assume qualquer obrigação de atualizá-las, exceto conforme exigido por lei. A Perpetuals.com Ltd possui um contrato de opção para adquirir a empresa afiliada PM MTF Ltd, o que irá exigir a aprovação de mudança de controle pela CySEC, caso a opção seja exercida. A negociação sem risco significa que os usuários não irão sofrer perdas decorrentes das operações de negociação, mas não inclui riscos provenientes de outras fontes, incluindo, entre outros, riscos operacionais da empresa.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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