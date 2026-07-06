CUTUCAR transforma patrimônio histórico em sala de aula

Transformar a cidade em uma grande sala de aula é a proposta do projeto CUTUCAR – Cultura e Turismo no Caminho Real: Educação Patrimonial e Inclusão Social, da GUIASTUR – Associação de Guias de Turismo do Noroeste de Minas, que, ao longo de oito edições, já levou mais de 9 mil estudantes a conhecerem a história, o patrimônio e as tradições culturais de Paracatu.

Realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com o patrocínio da Kinross, o projeto consolidou uma metodologia própria de educação patrimonial que integra escola, turismo cultural, arte e vivências no território.

A edição atual prevê 60 oficinas de Educação Patrimonial para alunos do 5º ano das redes públicas municipal e estadual e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), além da realização do Seminário de Economia da Cultura, que visa ampliar o diálogo entre cultura, educação e desenvolvimento regional.

As Oficinas de Educação Patrimonial são voltadas aos alunos do 5º ano da rede pública de ensino, incluindo a APAE, e a metodologia funciona como uma jornada de descoberta do próprio território, considerando quatro etapas: rodas de conversa sobre a história local (“A cidade que temos”) e visitas técnicas monitoradas aos principais patrimônios históricos da cidade, com lanches da tradicional culinária paracatuense.



Nas oficinas, as crianças transformam suas impressões sobre tudo o que conheceram em desenhos e poesias (“A cidade que queremos”). Para a coordenadora pedagógica do projeto, Helen Ulhôa, esta metodologia garante a efetividade do projeto e reforça que “mais do que apresentar monumentos e fatos históricos, a ação busca fortalecer o sentimento de pertencimento e incentivar a preservação da memória e da identidade cultural local”.

Outra particularidade da iniciativa é a atuação em diferentes territórios. Além das escolas da área urbana, o projeto atende estudantes da zona rural e da APAE, garantindo transporte, alimentação, acessibilidade e acompanhamento pedagógico para que todos possam participar das atividades. Segundo Christiane dos Santos, coordenadora de produção do projeto, “para muitas crianças, essa é a primeira oportunidade de conhecer de perto o Centro Histórico de Paracatu e seus equipamentos culturais e sua importância”.

A presidente da GUIASTUR e coordenadora das oficinas, Denize Moraes, afirma que um dos grandes objetivos do CUTUCAR é fazer com que as crianças deixem de ser apenas visitantes da própria cidade e passem a se reconhecer como parte da sua história. “Quando nasce o pertencimento, nasce também o compromisso com a preservação do patrimônio”, destaca.

Nesta edição, o CUTUCAR também incorpora o Seminário de Economia da Cultura, que reunirá gestores públicos, pesquisadores, artistas, produtores culturais e representantes da sociedade para discutirem o papel da cultura como estratégia de desenvolvimento sustentável e fortalecimento dos territórios.

Resistência e legado

A própria história da GUIASTUR se confunde com o amadurecimento do Cutucar. Fundada em janeiro de 2010 a partir de um curso de condutores de turismo promovido pela Prefeitura de Paracatu em parceria com Sebrae, Kinross e Adesp, a associação de terceiro setor enfrentou uma grave crise financeira entre 2016 e 2019.

Durante o período, os próprios integrantes custearam despesas institucionais do próprio bolso para não interromper as atividades.

O formato atual do Cutucar é o amadurecimento do projeto “Conheça o Patrimônio Paracatuense” de 2010, reformulado e aprovado via Lei Rouanet entre 2019 e 2021. Hoje, consolidado como a principal linha de atuação da Guiastur, o projeto se destaca por ser um modelo enraizado na identidade local, construído por profissionais que vivenciam e conhecem a fundo o Arranjo Produtivo Local (APL) do turismo da região e a história e o patrimônio locais.

Sobre a GUIASTUR

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Criada em 2010 como uma associação voltada para os guias de turismo, a GUIASTUR ampliou sua atuação ao longo dos anos e hoje desenvolve projetos nas áreas de turismo, cultura, educação patrimonial, sustentabilidade e inclusão social.