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Empresa do Vale do Paraíba vira parceira Anthropic

Única empresa do Vale do Paraíba na iniciativa, companhia integra grupo que reuniu mais de 40 mil interessados em todo o mundo

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Repórter
06/07/2026 16:21

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Empresa do Vale do Paraíba vira parceira Anthropic
Empresa do Vale do Paraíba vira parceira Anthropic crédito: DINO

A Dataside, consultoria de dados e inteligência artificial com sede em São José dos Campos (SP), foi selecionada para integrar o Claude Partner Network, programa global de parceiros da Anthropic, empresa que desenvolve o Claude, modelo de inteligência artificial usado por empresas em aplicações corporativas. A companhia é a única do Vale do Paraíba a participar da iniciativa.

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Segundo a Anthropic, mais de 40 mil empresas manifestaram interesse em integrar o programa, lançado este ano com foco na expansão de projetos de inteligência artificial para o mercado corporativo. A seleção coloca a Dataside entre o grupo habilitado a implementar soluções baseadas na tecnologia da companhia em ambientes empresariais.

Nos últimos anos, a Dataside obteve a certificação ISO 42001, referência internacional para gestão de inteligência artificial, e a Advanced Specialization em AI & Machine Learning da Microsoft. A empresa também foi apontada pelo ISG Provider Lens entre as lideranças do mercado brasileiro de Data & AI.

Para Caio Amante, CEO da Dataside, a seleção acompanha uma mudança no mercado. “A inteligência artificial entrou na agenda estratégica das organizações. Fazer parte do ecossistema da Anthropic amplia nossa capacidade de entregar projetos seguros e escaláveis para os clientes”, afirma.

Com a parceria, a Dataside passa a ampliar sua atuação em agentes de IA, copilotos corporativos, automação de processos, análise de documentos, desenvolvimento assistido por inteligência artificial e integração de modelos generativos a ambientes corporativos.

Letícia Carvalho, COO da Dataside, avalia que as empresas mudaram o foco de testes para aplicações de negócio. “A conversa não está mais concentrada em testar inteligência artificial, mas em gerar ganhos de produtividade e competitividade. Estar próximo da Anthropic acelera esse processo para os clientes”, diz.

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A Dataside atua há mais de dez anos e tem clientes no Brasil e no exterior. No primeiro trimestre de 2026, a empresa registrou crescimento de mais de 100% nas vendas em comparação ao mesmo período de 2025.



Website: https://www.dataside.com.br/

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