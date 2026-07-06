ConectCar e Caju firmam parceria em mobilidade

A ConectCar, empresa de soluções de pagamento automático para pedágios e estacionamentos, firmou uma parceria com a Caju, empresa de tecnologia especializada em benefícios corporativos, despesas e gestão de pessoas. A iniciativa disponibiliza aos mais de 1,2 milhão de usuários da Caju condições especiais para contratação da tag ConectCar por meio da Feirinha Caju, plataforma de benefícios da empresa.

A parceria conecta mobilidade e benefícios corporativos, oferecendo aos usuários uma alternativa para facilitar deslocamentos em rodovias, estacionamentos e praças de pedágio que utilizam o sistema Free Flow, modelo de cobrança eletrônica sem cancelas que vem sendo expandido no Brasil.

Segundo a ConectCar, o pagamento automático contribui para tornar as viagens mais práticas, eliminando a necessidade de pagamentos manuais em pedágios e estacionamentos e reduzindo a gestão de cobranças posteriores em trechos com Free Flow.

"Mobilidade faz parte da rotina de milhões de trabalhadores e acreditamos que ela deve ser cada vez mais simples. A parceria com a Caju amplia nosso alcance para um público que valoriza praticidade e soluções digitais no dia a dia. Queremos oferecer uma experiência mais fluida desde o momento em que o motorista sai de casa até o destino", afirma Newton Ferrer, diretor de negócios da ConectCar.

Como parte da parceria, os usuários da Caju que aderirem à oferta pela Feirinha Caju terão direito a 12 meses de mensalidade gratuita da tag ConectCar. Após esse período, a mensalidade terá um preço promocional. A contratação também não prevê taxa de adesão e inclui frete para entrega da tag.

Para acessar o benefício, basta entrar no aplicativo da Caju, acessar a Feirinha Caju na seção "Serviços" e selecionar a oferta da ConectCar em "Viagens e Mobilidade".

"Na Caju, acreditamos que benefício é aquele que acompanha a rotina das pessoas. Ao incluir a ConectCar na Feirinha Caju, ampliamos as opções disponíveis para nossos usuários, oferecendo mais praticidade e economia para quem se desloca diariamente", afirma Rute Pereira, diretora de novos negócios da Caju.

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A parceria acompanha o avanço do sistema Free Flow no país, que já está presente em diferentes rodovias brasileiras e amplia a demanda por soluções de pagamento automático para motoristas que utilizam esses trechos com frequência.