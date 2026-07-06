ConectCar e Caju firmam parceria em mobilidade
Usuários da Caju passam a ter acesso a condições exclusivas na contratação da tag da ConectCar, incluindo 12 meses de mensalidade gratuita
compartilheSIGA
A ConectCar, empresa de soluções de pagamento automático para pedágios e estacionamentos, firmou uma parceria com a Caju, empresa de tecnologia especializada em benefícios corporativos, despesas e gestão de pessoas. A iniciativa disponibiliza aos mais de 1,2 milhão de usuários da Caju condições especiais para contratação da tag ConectCar por meio da Feirinha Caju, plataforma de benefícios da empresa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A parceria conecta mobilidade e benefícios corporativos, oferecendo aos usuários uma alternativa para facilitar deslocamentos em rodovias, estacionamentos e praças de pedágio que utilizam o sistema Free Flow, modelo de cobrança eletrônica sem cancelas que vem sendo expandido no Brasil.
Segundo a ConectCar, o pagamento automático contribui para tornar as viagens mais práticas, eliminando a necessidade de pagamentos manuais em pedágios e estacionamentos e reduzindo a gestão de cobranças posteriores em trechos com Free Flow.
"Mobilidade faz parte da rotina de milhões de trabalhadores e acreditamos que ela deve ser cada vez mais simples. A parceria com a Caju amplia nosso alcance para um público que valoriza praticidade e soluções digitais no dia a dia. Queremos oferecer uma experiência mais fluida desde o momento em que o motorista sai de casa até o destino", afirma Newton Ferrer, diretor de negócios da ConectCar.
Como parte da parceria, os usuários da Caju que aderirem à oferta pela Feirinha Caju terão direito a 12 meses de mensalidade gratuita da tag ConectCar. Após esse período, a mensalidade terá um preço promocional. A contratação também não prevê taxa de adesão e inclui frete para entrega da tag.
Para acessar o benefício, basta entrar no aplicativo da Caju, acessar a Feirinha Caju na seção "Serviços" e selecionar a oferta da ConectCar em "Viagens e Mobilidade".
"Na Caju, acreditamos que benefício é aquele que acompanha a rotina das pessoas. Ao incluir a ConectCar na Feirinha Caju, ampliamos as opções disponíveis para nossos usuários, oferecendo mais praticidade e economia para quem se desloca diariamente", afirma Rute Pereira, diretora de novos negócios da Caju.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A parceria acompanha o avanço do sistema Free Flow no país, que já está presente em diferentes rodovias brasileiras e amplia a demanda por soluções de pagamento automático para motoristas que utilizam esses trechos com frequência.
Website: https://conectcar.com.br/