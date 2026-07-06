IFE do Tecnológico de Monterrey impulsiona a transformação do ensino superior, impactando mais de 7,8 milhões de pessoas

O futuro do trabalho irá exigir cada vez mais uma maior ênfase nas competências da força de trabalho e na aprendizagem ao longo da vida, de acordo com o Relatório de Impacto do IFE.

O relatório também destaca o avanço da inteligência artificial, das microcredenciais e do empreendedorismo em EdTech como principais impulsionadores da transformação do ensino superior e do fechamento das lacunas de talentos.





MONTERREY, México, July 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Institute for the Future of Education (IFE), parte do Tecnológico de Monterrey, divulgou seu Relatório de Impacto 2025–2026, marcando uma nova etapa da sua estratégia global para transformar o ensino superior e a aprendizagem ao longo da vida. Tendo impactado mais de 7,8 milhões de pessoas em quase 49 países, o IFE está avançando em uma agenda focada em inteligência artificial, microcredenciais, empreendedorismo em EdTech, pesquisa aplicada e desenvolvimento de competências em respostas às rápidas mudanças que moldam a educação e a força de trabalho.

O Relatório de Impacto do IFE 2025–2026 mostra que a transformação educacional não depende mais apenas da adoção da tecnologia. Também requer repensar a forma como as instituições preparam talentos, promovem a pesquisa e a inovação, e colaboram com outras partes interessadas para gerar maior impacto social.

O relatório descreve essa visão através de duas iniciativas emblemáticas "Big Bold Initiatives:" 1) Universidades prontas para o futuro, focadas em apoiar universidades em toda a América Latina e no Caribe com a evolução para modelos mais flexíveis, inclusivos e relevantes; e 2) Ecossistemas de competências, projetados para conectar instituições educacionais, empregadores, governos e outras partes interessadas para fortalecer a mobilidade social, a empregabilidade e a contratação com base nas competências. Esse roteiro busca passar de soluções isoladas para modelos sistêmicos com capacidade de se escalar e se adaptar a diferentes contextos regionais.

Durante o período do relatório, o IFE aprofundou sua geração de conhecimento com 242 publicações do Laboratório de Pesquisa e projetos avançados focados em equidade, inteligência artificial, tecnologias imersivas, microcredenciais, sustentabilidade e desenvolvimento de competências. Projetos como MOCHILA, MakerWomenSTEM, EcoEmprende, Shaping Skills, Living Lab e Data Hub demonstram como a pesquisa educacional pode ser traduzida em soluções práticas para universidades, empresas, governos e comunidades. Essas iniciativas abordam desafios como aumentar a participação das mulheres nas áreas de STEM, desenvolver capacidades por meio de microcredenciais, promover a sustentabilidade entre as MPMEs e alavancar dados para aprimorar a tomada de decisões educacionais.

A inteligência artificial tem um papel central neste novo roteiro. Por meio da AI Global Education Network (AIGEN), o IFE conta com 50 instituições em 12 países para promover a adoção responsável da IA no ensino superior. A rede introduziu 10 projetos-piloto TECgpt durante a IFE Conference 2026, enquanto o AI Nexus promove a educação, a governança e a educação em IA por meio de uma abordagem ética e centrada nas pessoas. Juntas, essas iniciativas refletem uma visão na qual a IA não substitui o julgamento humano, e sim expande as capacidades dos professores, alunos e das instituições para personalizar a aprendizagem, fortalecer os processos acadêmicos e antecipar as necessidades educacionais emergentes.

“A inteligência artificial, a economia das competências e os modelos de aprendizagem flexíveis estão redefinindo a forma como a educação é projetada, oferecida e vivenciada. Em vez de ver essas interrupções como limitações, nós as vemos como oportunidades para a criação de novos caminhos de impacto”, disse Michael J. L. Fung, Diretor Executivo do IFE.

O relatório também destaca o progresso do ecossistema EdTech. O IFE apoiou 29 startups e fortaleceu iniciativas como o IFE Launch, TecPrize, e o GESAwards, que são projetados para identificar, acelerar e dimensionar soluções orientadas para a tecnologia com potencial para transformar a educação. Exemplos notáveis incluem o uDocz, com mais de 4 milhões de alunos ativos mensais; o Cboard, disponível em mais de 100 países e 46 idiomas; e o O-lab AI, vencedor do TecPrize 2025, com mais de 10.000 usuários ativos mensais. Esses são exemplos do papel do empreendedorismo como impulsionador do acesso expandido, experiências de aprendizado aprimoradas e soluções que atendam às necessidades de diversas comunidades.

Na aprendizagem ao longo da vida, a Instituição ultrapassou 1,96 milhão de matrículas em MOOC e continuou avançando nos modelos de microcredenciais e consultoria institucional em 14 países. Esses esforços visam fornecer caminhos de aprendizagem mais flexíveis e modulares que estejam estreitamente alinhados com as demandas do mercado de trabalho. Eles também permitem que universidades e organizações respondam mais rapidamente à natureza evolutiva das funções profissionais, particularmente em setores onde a tecnologia, a automação e a sustentabilidade estejam remodelando as competências necessárias.

O alcance internacional do IFE também se reflete na organização de eventos, no cultivo de comunidades abertas e no desenvolvimento de parcerias com instituições acadêmicas, organizações multilaterais, empresas e governos. A IFE Conference 2026 contou com mais de 6.100 participantes de 49 países, fortalecendo uma comunidade de longa data de mais de 40.000 participantes em 12 edições, reforçando sua posição de fórum global de conversas sobre inovação educacional, inteligência artificial, liderança universitária, EdTech e futuro do trabalho.

Com o Relatório de Impacto 2025–2026, o IFE reafirma seu papel de catalisador internacional de inovação educacional com base em evidências, orientado por uma visão clara: transformar universidades, fortalecer ecossistemas de competências e expandir oportunidades de aprendizagem para milhões de pessoas em toda a América Latina, América do Norte, Espanha e em todo o mundo.

Baixe o Relatório de Impacto do IFE 2025–2026

Para visualizar e baixar fotos, visite: https://tec.rs/IFE_Impact_Report_2025_2026

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Sobre o Tecnológico de Monterrey

O Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) é uma universidade privada sem fins lucrativos reconhecida por sua excelência acadêmica, inovação educacional e visão global. Fundado em 1943, ele atualmente está presente em 33 municípios de 20 estados do México, com 60.000 estudantes profissionais e de pós-graduação, além de mais de 27.000 alunos do ensino médio. Ele é credenciado pela SACSCOC desde 1950. O Tecnológico de Monterrey foi classificado em 187º lugar no QS World University Rankings 2026 e em 7º lugar na América Latina de acordo com o Latin America University Rankings 2024. A universidade também é reconhecida pelos seus programas globais de empregabilidade e de empreendedorismo, fazendo parte de redes internacionais como APRU e U21.

Sobre o Institute for the Future of Education (IFE)

O Institute for the Future of Education (https://tec.mx/en/ife) é um instituto de pesquisa interdisciplinar do Tecnológico de Monterrey Education Group (http://www.tec.mx/en), que tem como missão melhorar a vida de milhões de pessoas com a transformação do ensino superior e da aprendizagem ao longo da vida em todo o mundo. O Instituto cria, dissemina e aplica inovação educacional baseada em pesquisas para aprimorar os ecossistemas e práticas de aprendizagem, por meio da participação em uma variedade de pesquisas, empreendedorismo de tecnologia educacional, consultoria, projetos de impacto, defesa de direitos e atividades de criação de comunidades em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9757554)