Vídeos impulsionam marcas e resultados em marketing digital

O vídeo se consolidou como ferramenta central de performance e conversão no marketing digital, com o marketing de vídeo impactando expressivamente os resultados de negócios. Um levantamento da Insivia mostra que 90% dos profissionais de marketing relatam retorno positivo sobre investimento (ROI), 87% indicam aumento direto nas vendas e 86% apontam contribuição do formato para a geração de leads.

Nas redes sociais, vídeos geram 1200% mais compartilhamentos em relação a combinações de texto e imagem. Em plataformas como TikTok e Instagram, esses conteúdos registram alta de 75% no consumo global, enquanto no LinkedIn alcançam três vezes mais engajamento do que publicações em texto. No e-commerce e nas páginas de produto, vídeos elevam o engajamento em 47%, aumentam em 64% a propensão de compra e reduzem devolução de itens em 35%.

Daniel Martins, CEO da produtora de vídeos DP2 Comunicação, enfatiza que a qualidade técnica do vídeo impacta diretamente a percepção da marca pelo público. “A qualidade técnica não é detalhe, é o que sustenta a mensagem em cada contexto. Para o público final, cada segundo conta, e é o acabamento do vídeo que prende a atenção e impede que a pessoa role a tela antes de absorver o que a marca tem a dizer”, conta.

O executivo acrescenta que, no universo B2B, o efeito é ainda mais direto. Segundo ele, a imagem que a empresa projeta pode ser decisiva na hora de aprovar um orçamento, por exemplo. “Um material bem produzido transmite solidez e faz o cliente enxergar valor, em vez de pechinchar preço. No fim, é sempre a imagem e os valores da empresa que entram em jogo, e a qualidade técnica é o que comunica isso antes mesmo da primeira frase”, explica.

Para o CEO da DP2 Comunicação, um vídeo bem produzido é fruto de um processo estruturado em três fases cruciais: planejamento, execução e acabamento. A primeira etapa define o objetivo do vídeo, o que será apresentado e contado; a execução exige precisão para garantir a qualidade técnica e artística, enquanto o acabamento transforma todo o material produzido em um vídeo profissional.

Martins detalha que a produção do formato consiste em pré-produção — a fase em que são definidos o roteiro, o estilo visual, a mensagem principal e todos os elementos essenciais do vídeo; produção — criação do conteúdo, envolvendo a gravação, desenvolvimento das animações e gráficos; e pós-produção — edição do material, com cortes, inserção de trilha sonora, efeitos visuais, legendas e ajustes finais.

“Mais importante do que dar o pontapé inicial é estruturar uma presença constante em vídeo. O grande trunfo do formato é a flexibilidade: o mesmo vídeo pode ser enviado por e-mail, disparado no WhatsApp logo no primeiro contato com um cliente ou usado em uma apresentação comercial. Ele se adapta a cada momento da jornada e muda o jogo em todas as etapas do funil, do primeiro interesse até a decisão de compra. O resultado aparece com uma produção recorrente, alimentando os diferentes canais”, recomenda o profissional.

DP2 Comunicação

A DP2 Comunicação atua há 20 anos no mercado de produção de vídeo, com expertise em formatos institucionais e corporativos, incluindo treinamentos internos, conteúdos para redes sociais, campanhas, endomarketing, cobertura de eventos, transmissões ao vivo, animações 2D, 3D e de realidade virtual.

Os vídeos institucionais têm papel de apresentar a empresa, sua missão, visão e valores, e são essenciais para o fortalecimento da cultura, assim como vídeos de comunicação interna cumprem a função de motivar colaboradores, criando um senso de pertencimento e propósito.

Os vídeos animados são produzidos para simplificar processos internos, apresentar diferenciais de produtos ou serviços inovadores, tornando informações densas acessíveis e facilitando a compreensão.

“Para suprir uma demanda em constante crescimento, a DP2 une visão estratégica e execução técnica para que cada projeto traduza os objetivos do cliente em um vídeo que conversa com quem está do outro lado da tela. Nosso repertório nos permite falar a língua dos decisores e entender, desde a primeira conversa, o que o cliente realmente precisa comunicar”, afirma o CEO.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações, basta acessar: www.dp2.com.br/