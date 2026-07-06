Comunicado de Imprensa: Preocupações financeiras aumentam e se equivalem às preocupações com a saúde à medida que a pressão do custo de vida cresce em 2026

Famílias em todo o mundo estão sentindo o impacto do aumento do custo de vida, com a pressão financeira influenciando cada vez mais as escolhas diárias e a confiança a longo prazo. Finanças e saúde estão agora empatadas como as principais preocupações globais, com 48% cada, seguidas pelas preocupações com o futuro, com 35%, de acordo com pesquisas com consumidores em 10 países publicadas no “Relatório Allianz 3am 2026.”

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260703579095/pt/

Allianz / IPSOS “What Worries the World” Study, April – June 2026.

As preocupações financeiras, que incluem o “aumento do custo de vida” (71%) e a “renda insuficiente” (51%), aumentaram em sete dos oito países pesquisados ??em relação ao ano anterior, subindo no ranking das três principais preocupações no Brasil, França, Alemanha e Reino Unido, enquanto permaneceram estáveis ??na Itália. Os maiores aumentos foram observados na Austrália e Indonésia, onde as preocupações financeiras permaneceram como a principal preocupação, bem como na Turquia (de 42% para 49%). Nos dois países adicionados à pesquisa deste ano, Espanha e Suíça, as preocupações financeiras também figuram entre as duas principais preocupações. Ao mesmo tempo, muitas pessoas não possuem o conhecimento financeiro necessário para poupar de forma eficaz, construir patrimônio e planejar a segurança a longo prazo, uma lacuna que a Allianz pretende ajudar a preencher com sua nova plataforma de aprendizado financeiro e de gestão de riscos, a “Allianz School For Life.”

As preocupações com a saúde continuam sendo uma das principais fontes de ansiedade em todo o mundo. A preocupação com a saúde física pessoal ocupa o primeiro lugar globalmente, com 48%, seguida pelas preocupações com a saúde de familiares (45%) e o acesso a tratamento médico (42%). A saúde mental e o estresse estão surgindo como os problemas de crescimento mais rápido (aumento de 5 e 4 pontos percentuais, respectivamente, em relação a 2025), refletindo potencialmente a pressão dos tempos incertos e até mesmo o estresse financeiro sobre o bem-estar das pessoas. A Allianz ajuda a lidar com essas preocupações oferecendo um conjunto integrado de serviços de saúde e cuidados preventivos, projetados para apoiar as pessoas em toda a sua jornada de saúde, orientá-las para o atendimento adequado mais rapidamente e reduzir tratamentos desnecessários.

“As principais preocupações financeiras e de saúde refletem cada vez mais a busca por estabilidade em um mundo em constante mudança. Com o aumento do foco dos orçamentos familiares em itens essenciais, muitas pessoas têm mais dificuldade para poupar, planejar o futuro e sentir que têm controle sobre ele. Para a Allianz, manter-se próximo dos clientes começa com a compreensão de suas realidades cotidianas. Significa também ajudá-los a tomar decisões financeiras conscientes e garantir que tenham acesso adequado à saúde e aos cuidados preventivos. É assim que continuamos a conquistar sua confiança ao longo das gerações e a oferecer proteção e tranquilidade por meio de soluções de seguros que eles valorizam e podem pagar”, afirmou Bernd Heinemann, diretor de Estratégia, Marketing e Distribuição do Grupo Allianz SE.

As pessoas estão se virando, mas a situação financeira é frágil

Com base em uma pesquisa com 10.000 pessoas na Austrália, Brasil, França, Alemanha, Indonésia, Itália, Espanha, Suíça, Turquia e Reino Unido, o relatório analisa como a pressão financeira está moldando as escolhas do dia a dia. Os resultados apontam para crescentes desafios de acessibilidade. Eles refletem uma mudança para uma economia menos inclusiva, onde as desigualdades de renda estão aumentando.

Com apenas uma pequena minoria global (5%) se descrevendo como verdadeiramente segura financeiramente e capaz de poupar e investir significativamente, uma grande parcela relata estar "se virando", enquanto quase um terço está lutando para fechar as contas. Em tempos de incerteza, o instinto dominante é defensivo, com 34% dos entrevistados reduzindo gastos não essenciais e 22% focando em poupar para necessidades futuras essenciais. Despesas com alimentação (77%) e moradia (49%) dominam os orçamentos familiares globalmente, seguidas por transporte (35%) e seguros (34%).

Para muitas famílias, poupar dinheiro continua difícil, com quase um terço das pessoas incapaz de poupar regularmente, o que pode resultar em despesas inesperadas que podem rapidamente comprometer a estabilidade. Na Europa e no Reino Unido, cerca de um terço (34%) consegue poupar 10% ou mais do seu rendimento. A Indonésia apresenta um padrão diferente, com 56% dos inquiridos a relatarem que conseguem poupar 10% ou mais do seu rendimento, o que sugere uma maior dependência das poupanças pessoais para gerir a incerteza, mesmo sob pressão.

Educação financeira personalizada

À medida que o custo de vida aumenta e as pessoas assumem maior responsabilidade pela sua reforma, património e segurança financeira, a literacia financeira torna-se essencial. No entanto, ainda existem lacunas significativas de conhecimento: a Allianz Research revela que apenas 18% das pessoas têm conhecimentos financeiros avançados, enquanto 26% têm apenas uma compreensão básica. A Allianz continua a investir em soluções centradas no cliente que respondam às necessidades em constante evolução dos seus clientes. Uma das formas como o faz é através do lançamento da “Allianz School For Life,” uma plataforma de aprendizagem digital gratuita e de acesso aberto, concebida para ajudar a colmatar as lacunas na literacia financeira e apoiar a resiliência a longo prazo. A plataforma oferece conteúdo sobre orçamento, investimento e gestão de riscos, adaptado a diferentes fases da vida, com percursos de aprendizagem específicos para crianças, adolescentes e adultos, para tornar a educação financeira envolvente, acessível e aplicável ao dia a dia.

Sobre a Allianz

O Grupo Allianz é uma das maiores seguradoras e gestoras de ativos do mundo, presente em quase 70 países e atendendo cerca de 97 milhões de clientes particulares e corporativos*. Nossos clientes se beneficiam de uma ampla gama de serviços de seguros pessoais e corporativos, incluindo seguros patrimoniais, de vida e saúde, além de serviços de assistência, crédito e seguros para negócios globais. Reconhecida pelo sétimo ano consecutivo como a marca de seguros número um do mundo no ranking Best Global Brands 2025 da Interbrand, o sucesso da Allianz se baseia na centralidade no cliente impulsionada pela tecnologia – proporcionando tranquilidade, proteção e prevenção para nossos clientes e fortalecendo a resiliência de indivíduos, comunidades e sociedades. Somos um dos maiores investidores do mundo, administrando cerca de 770 bilhões de euros** em nome de nossos clientes de seguros. Além disso, nossas gestoras de ativos PIMCO e Allianz Global Investors administram cerca de 2 trilhões de euros** em ativos de terceiros. Graças à nossa integração sistemática de critérios ambientais e sociais nos nossos processos de negócios e decisões de investimento, a Allianz recebeu uma classificação MSCI ESG de AAA (em março de 2026). Em 2025, os nossos 156.000 colaboradores dedicados alcançaram um volume total de negócios de 186,9 mil milhões de euros e um lucro operacional de 17,4 bilhões de euros para os nossos acionistas.

* Em 31 de dezembro de 2025. A contagem de clientes reflete os clientes da Allianz em entidades consolidadas que fazem parte apenas do escopo de relatórios de clientes.

** Em 31 de março de 2026.

Informações corporativas obrigatórias:Divulgações corporativas

Essas avaliações estão, como sempre, sujeitas ao aviso de isenção de responsabilidade fornecido abaixo.

Nota de cautela relativa a declarações prospectivas

Este documento inclui declarações prospectivas, como perspectivas ou expectativas, que se baseiam nas visões e suposições atuais da gerência e estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Os resultados reais, os números de desempenho ou os eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas.

Desvios podem surgir devido a mudanças em fatores que incluem, entre outros, os seguintes: (i) a situação econômica e competitiva geral nos principais negócios e mercados da Allianz, (ii) o desempenho dos mercados financeiros (em particular, a volatilidade do mercado, liquidez e eventos de crédito), (iii) publicidade adversa, ações regulatórias ou litígios com relação ao Grupo Allianz, outras empresas bem conhecidas e o setor de serviços financeiros em geral, (iv) a frequência e a gravidade dos eventos de perdas seguradas, incluindo aqueles resultantes de catástrofes naturais, e o desenvolvimento de despesas com perdas, (v) os níveis e as tendências de mortalidade e morbidade, (vi) os níveis de persistência, (vii) a extensão da inadimplência de crédito, (viii) os níveis de taxa de juros, (ix) as taxas de câmbio, principalmente a taxa de câmbio EUR/USD, (x) as mudanças nas leis e regulamentações, incluindo regulamentações fiscais, (xi) o impacto das aquisições, incluindo questões de integração e medidas de reorganização relacionadas, e (xii) as condições gerais de concorrência que, em cada caso individual, se aplicam em nível local, regional, nacional e/ou global. Muitas dessas mudanças podem ser exacerbadas por atividades terroristas.

Nenhuma obrigação de atualização

A Allianz não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer informação ou declaração prospectiva contida neste documento, exceto por qualquer informação que sejamos obrigados a divulgar por lei.

Nota de privacidade

A Allianz SE está empenhada em proteger os seus dados pessoais. Saiba mais na nossa declaração de privacidade.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260703579095/pt/

Para mais informações, entre em contato com:

Lauren Day Tel. +49 89 3800 3345 e-mail: lauren.day@allianz.com

Florian Amberg Tel. +49 89 3800 15924 e-mail: florian.amberg@allianz.com

Heidi Polke Tel. +49 89 3800 90777 e-mail: heidi.polke@allianz.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Patricia Segovia Tel. +49 89 3800 67589 e-mail: patricia.segovia@allianz.com