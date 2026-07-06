Artista brasiliense Isadora Maia inaugura mostra em Portugal

Natural de Brasília, Isadora Maia (@isamaiaa) desenvolve uma pesquisa em artes visuais que articula pintura, fotografia, vídeo, instalação e performance. Atualmente, a artista vive entre São Paulo e Salvador, desenvolvendo projetos voltados às relações entre identidade, memória, território e corpo. Sua produção também incorpora referências à ancestralidade e aos registros familiares como parte do processo de investigação artística.

A mostra reúne obras de pintura expandida, linguagem que amplia as possibilidades da pintura ao estabelecer relações com o espaço, os materiais e a experiência do visitante. O conjunto apresentado em Lisboa reúne trabalhos recentes da artista e propõe reflexões sobre presença, tempo e memória. A curadoria de Inês Florindo Lopes organiza o percurso expositivo a partir das diferentes etapas da pesquisa desenvolvida por Isadora Maia.

A exposição é realizada pela Meraki.ifl – Art Gallery & Creative Research em parceria com a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo e conta com apoio de Marcio Ricci. A abertura oficial acontece no dia 9 de julho, às 18h, marcando o início da visitação gratuita. A mostra permanece em cartaz até 31 de julho de 2026, ampliando o intercâmbio entre artistas e instituições culturais do Brasil e de Portugal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A realização da exposição integra a agenda de arte contemporânea de Lisboa e amplia a circulação internacional da produção de artistas brasileiros. A iniciativa também fortalece o intercâmbio cultural entre os dois países, promovendo o acesso do público português ao trabalho desenvolvido por Isadora Maia e contribuindo para a difusão da produção artística brasileira em espaços culturais internacionais.