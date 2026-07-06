Água de coco ganha espaço no consumo saudável no Brasil

A holding Tropical, controladora das marcas Tial, Do Bem e Pley By Ney, encomendou à consultoria Mosaiclab um estudo quantitativo sobre o consumo de água de coco pronta para beber no Brasil. A pesquisa, realizada de forma online, entrevistou 800 consumidores das classes A, B e C, com idades entre 18 e 65 anos, gerando 1.752 respostas, pois cada participante pôde avaliar mais de uma categoria de acordo com seus hábitos.

Os resultados apontam que a água de coco é percebida pelos consumidores como uma alternativa natural e funcional, associada a três pilares: refrescância, hidratação e lazer. O clima quente influencia 49% dos entrevistados, que recorrem à bebida principalmente em dias de calor; 37% a consomem em momentos de lazer e 36% a utilizam para reposição após atividades físicas.

Em termos de frequência, 26% dos participantes relatam consumo de duas a três vezes por semana. O Rio de Janeiro apresenta a maior taxa de consumo recorrente (30%), seguido por Belo Horizonte (27%) e São Paulo (25%). Bernardo Erse, diretor de Marketing da Tropical, comenta que "a água de coco reúne atributos que dialogam diretamente com as principais tendências de consumo observadas atualmente, como busca por ingredientes mais naturais, praticidade e bem?estar".

No varejo, 78% das vendas ocorrem em hipermercados e supermercados, enquanto mercadinhos e lojas de bairro respondem por 35% das transações, evidenciando a importância da conveniência e do abastecimento doméstico. A embalagem de 1?litro é a favorita de 55% dos consumidores, indicando preferência por volumes maiores para consumo em casa. Além disso, 74% dos compradores optam pela versão integral ou pura, reforçando a valorização da naturalidade como fator decisivo na escolha do produto.

Elizabete Salmeirão, diretora de Contas da Mosaiclab, destaca que "o estudo mostra que a água de coco ocupa um território muito positivo na percepção dos consumidores, fortemente associado à naturalidade, refrescância e bem?estar". Ela aponta oportunidades de ampliação da recorrência de consumo ao reforçar atributos de hidratação cotidiana e praticidade, bem como a expansão para canais de conveniência, cafeterias, padarias, academias, delivery e e?commerce, aproximando a categoria de situações de consumo imediato.

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Os dados sugerem que, embora a água de coco ainda seja considerada uma escolha ocasional, há potencial para aumentar sua presença no dia a dia dos brasileiros, especialmente ao alinhar a oferta com as demandas por produtos naturais, saudáveis e de fácil acesso.