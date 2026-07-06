Projeto baseado em ODC marca avanço da transformação digital

A iniciativa baseada em ODC (OutSystems Developer Cloud) foi conduzida em uma organização responsável pelo atendimento de centenas de milhares de beneficiários e teve como foco a modernização dos canais digitais utilizados pelos usuários. O projeto envolveu a reconstrução da experiência mobile, a revisão da arquitetura tecnológica e a criação de uma base preparada para suportar novos serviços digitais e futuras evoluções da plataforma.

O trabalho foi desenvolvido com apoio da Framework Digital e representa uma das primeiras implementações de larga escala utilizando ODC nas Américas. A adoção da tecnologia exigiu a definição de novos padrões arquiteturais, estratégias de autenticação e integração entre aplicações e sistemas corporativos.

A implementação ocorreu em um contexto em que organizações de saúde vêm ampliando investimentos em plataformas digitais para acompanhar mudanças no comportamento dos usuários. A expectativa por experiências mais fluidas, semelhantes às encontradas em setores como serviços financeiros, varejo e mobilidade, tem impulsionado iniciativas de modernização tecnológica em todo o segmento.

Entre os desafios do projeto estavam a migração de usuários, a adaptação dos modelos de desenvolvimento às características da nova plataforma e a construção de uma arquitetura baseada em APIs capaz de sustentar a evolução contínua dos serviços digitais.

A modernização permitiu consolidar uma estrutura voltada para a expansão de funcionalidades digitais, ampliação de serviços de autosserviço e redução de dependências associadas a modelos tradicionais de desenvolvimento.

No setor de saúde, essa transformação tem sido acompanhada pela revisão dos modelos de construção de produtos digitais. Organizações vêm buscando maior autonomia tecnológica e ciclos mais curtos de evolução para responder às demandas de um ambiente cada vez mais digital.

Para especialistas do setor, iniciativas como essa indicam uma mudança estrutural na forma como organizações de saúde planejam, desenvolvem e evoluem suas plataformas digitais, combinando velocidade de entrega, escalabilidade e capacidade de adaptação contínua.

Sobre a empresa:

Fundada em 2009, a Framework Digital é um ecossistema de transformação digital que une estratégia e tecnologia para resolver desafios complexos de grandes marcas. Com foco em IA, engenharia de software e design de produto, a empresa acelera a inovação da estratégia ao deploy.

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