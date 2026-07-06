Pagos reforça governança em novo ciclo institucional

A Pagos – Associação Brasileira do Ecossistema de Pagamentos – recentemente empossou uma nova diretoria, reconduzindo Linconl Moraes Rocha à presidência para o terceiro mandato consecutivo. A nova gestão inicia um ciclo voltado ao fortalecimento institucional da entidade em um cenário de expansão dos meios eletrônicos de pagamento, avanço da inteligência artificial e aumento das exigências regulatórias relacionadas à governança, segurança e compliance.

O momento acompanha a evolução do setor. Dados do Banco Central do Brasil mostram que o Pix segue consolidado como o principal meio de pagamento do país, com mais de 170 milhões de pessoas físicas usuárias, ou seja, 80% da população brasileira, e um volume de quase 8 bilhões de transações realizadas apenas em maio de 2026, evidenciando o avanço contínuo da digitalização dos pagamentos no Brasil.

A Associação também reforçará sua atuação institucional junto aos órgãos reguladores e entidades do setor, fortalecendo a representação das empresas associadas e ampliando sua agenda de educação, tanto com programas de formação básica do ecossistema quanto de capacitação em temas específicos, tais como regulação, precificação neste mercado, prevenção a fraudes, segurança cibernética, proteção de dados e combate à lavagem de dinheiro.

Para Linconl, o crescimento do setor precisa estar acompanhado de elevados padrões de integridade e responsabilidade.

"Não podemos permitir que um dos setores mais inovadores da economia brasileira seja julgado por meia dúzia de empresas descompromissadas. A enorme maioria das empresas é séria, investe em tecnologia, compliance, geração de empregos e inclusão financeira. Precisamos separar quem constrói o mercado daqueles que apenas exploram oportunidades sem responsabilidade", afirma o executivo.

Entre as prioridades do novo mandato está a ampliação do Selo de Conformidade em PLD/FT, iniciativa desenvolvida em conjunto com outras oito entidades do setor e apoiada por representantes do Banco Central. O programa reconhece empresas que adotam elevados padrões de governança corporativa, prevenção à lavagem de dinheiro, segurança da informação e conformidade regulatória.

Outro eixo estratégico será a inteligência artificial, vista pela entidade como uma das principais forças de transformação do sistema financeiro nos próximos anos.

"A inteligência artificial será a nova bússola do consumidor. Ela deixará de apenas responder perguntas para orientar decisões financeiras, selecionando as melhores soluções conforme o perfil, os objetivos e a reputação das empresas. Nesse cenário, vencerão aquelas que entregarem qualidade, transparência, segurança e confiança", ressalta Linconl.

Governança fortalecida

Além da recondução de Linconl Moraes Rocha à presidência, a Pagos amplia sua estrutura de governança para acelerar projetos estratégicos e ampliar sua capacidade de representação institucional.

Luiz Carlos Pereira permanece como Diretor Executivo Geral, responsável pela coordenação da gestão da associação. A diretoria executiva passa a contar também com Pedrina Braga, como Diretora Executiva de Produtos e Serviços, e Ernesto Haikewitsch, como Diretor Executivo de Marketing.

"A evolução da estrutura de governança da Pagos acompanha o amadurecimento da própria indústria de pagamentos. Nosso compromisso é ampliar a capacidade de execução da entidade, prestar maior suporte técnico e de negócios aos nossos associados, intensificar as suas oportunidades de participação e desenvolver projetos alinhados às transformações do mercado", afirma Luiz Carlos Pereira.

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Na diretoria estatutária permanecem Linconl Moraes Rocha como Diretor-Presidente e Márcio Gonçalves Campos Filho como Diretor Vice-Presidente Financeiro. Também integram o colegiado de vice-presidentes Carlos Akira Sato, Carlos Gilberto Ogata, Daniel Nery Leite, Giancarllo Melito, Sandro Ari Pinto e Valéria Araújo Carrete, que atuarão na coordenação de projetos estratégicos, comitês temáticos e representação institucional da associação junto ao mercado e aos órgãos reguladores.