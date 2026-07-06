ABRH-PR comemora 60 anos de existência em 2026

Em 10 de agosto de 2026, a Associação Brasileira de Recursos Humanos - Seccional Paraná (ABRH-PR) celebrará 60 anos de uma trajetória que acompanha a própria evolução da gestão de pessoas no Estado. Criada para fortalecer a atuação dos profissionais de Recursos Humanos, a entidade tornou-se referência na formação de lideranças, na produção e disseminação de conhecimento e na promoção de ambientes organizacionais mais humanos, inovadores e sustentáveis no Paraná.

Ao longo dessas seis décadas, a ABRH-PR acompanhou as transformações do mercado de trabalho, ampliando o debate sobre temas como cultura organizacional, diversidade, liderança, saúde emocional, transformação digital e futuro do trabalho. Filiada à ABRH Brasil, consolidou-se também como um importante elo entre empresas, universidades, especialistas e profissionais, contribuindo diretamente para a evolução da gestão de pessoas no Paraná.

"O legado da ABRH-PR vai muito além da história da entidade. Ao longo desses anos, ajudamos a formar gerações de profissionais, disseminamos conhecimento e fortalecemos a compreensão de que as pessoas são o principal diferencial competitivo das organizações", afirma o presidente da ABRH-PR, Gilmar Silva de Andrade, na gestão 2025/2027.

Segundo ele, a entidade construiu sua credibilidade ao manter-se conectada às mudanças do mercado sem perder sua essência. “Chegar aos 60 anos representa história, credibilidade, resiliência e transformação. É resultado do esforço de milhares de pessoas que dedicaram tempo, conhecimento e propósito para desenvolver o RH paranaense. Mais do que celebrar o passado, essa data reforça nossa responsabilidade com o futuro”.

Conhecimento que conecta gerações

Entre os principais marcos dessa trajetória está o Congresso Paranaense de Recursos Humanos (CONPARH), que, na mesma celebração dos 60 anos da entidade, chega à sua 19ª edição. Consolidado como o maior congresso de gestão de pessoas do Paraná, o evento reúne lideranças, especialistas e profissionais para discutir os desafios contemporâneos das organizações. Neste ano, o tema convida à reflexão sobre aquilo que nenhuma tecnologia é capaz de substituir: a capacidade humana de liderar, aprender, inovar e construir relações.

Para a vice-presidente da ABRH-PR (gestão 2025/2027), Vera Mattos, a longevidade da entidade é resultado de um compromisso permanente com o desenvolvimento humano. “A ABRH-PR representa seis décadas dedicadas à formação de lideranças, à disseminação do conhecimento e à construção de redes de relacionamento. Nosso propósito é continuar promovendo ambientes de trabalho mais saudáveis, estratégicos e inovadores, porque acreditamos que o futuro das organizações depende, acima de tudo, das pessoas que as constroem”.

Na avaliação do vice-presidente Financeiro e Mercado da ABRH-PR (gestão 2025/2027), Luís Humberto de Quental, esse legado consolidou a entidade como uma das principais referências em gestão de pessoas no Estado. “A ABRH-PR tem um papel fundamental no desenvolvimento da gestão de pessoas e da liderança no Paraná. Esses 60 anos representam legado, relevância e evolução contínua, refletindo seis décadas dedicadas ao desenvolvimento de líderes, organizações e profissionais, sempre pautadas pela ética, pelo conhecimento e pela valorização das relações humanas”.

Referência que inspira o Brasil

A contribuição da ABRH-PR ultrapassa as fronteiras estaduais e influencia diretamente o sistema nacional de Recursos Humanos. Para a presidente da ABRH Brasil, Leyla Nascimento, a entidade tornou-se uma das seccionais mais representativas do país. “Celebrar os 60 anos da ABRH Paraná é reconhecer a trajetória de uma das seccionais mais importantes e representativas do sistema ABRH no país. São seis décadas contribuindo para transformar o RH em uma área cada vez mais estratégica, humana e conectada às transformações da sociedade e do mundo do trabalho”.

Segundo ela, a atuação da Associação antecipou debates que hoje ocupam posição central nas organizações. “A ABRH Paraná sempre esteve conectada às grandes pautas do futuro do trabalho, como liderança humanizada, diversidade, inclusão, saúde mental, tecnologia e transformação organizacional, contribuindo para elevar o nível técnico e estratégico do RH brasileiro”.

Um legado construído por voluntários

A história da ABRH-PR também é marcada pelo trabalho voluntário de centenas de profissionais que ajudaram a construir a entidade ao longo de seis décadas. Entre eles está Ariel Ferreira da Silva, que ressalta o impacto da entidade na formação profissional e no fortalecimento das organizações. “A ABRH-PR transforma o RH em um parceiro estratégico dos negócios e promove o crescimento de quem participa de sua rede, tanto profissional quanto pessoalmente. Ver a entidade completar 60 anos é testemunhar um legado de inovação e desenvolvimento humano”.

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Ao olhar para o futuro, a ABRH-PR reforça o compromisso de ampliar sua atuação nas discussões sobre inteligência artificial aplicada à gestão de pessoas, diversidade, inclusão, saúde mental, desenvolvimento de lideranças e novas relações de trabalho. “O grande desafio das próximas décadas não será apenas acompanhar os avanços tecnológicos, mas garantir que o ser humano continue no centro das decisões organizacionais. O futuro continuará exigindo transformação e inovação, mas também continuará exigindo aquilo que sempre defendemos: pessoas no centro de tudo”, conclui o presidente Gilmar de Andrade.