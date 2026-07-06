Tecnologia impulsiona integração no varejo farmacêutico

O aumento da demanda por experiências integradas no varejo farmacêutico tem levado empresas do setor a investir em iniciativas de transformação digital voltadas para a integração entre operações físicas e digitais. O objetivo é reduzir fricções, simplificar jornadas e ampliar a capacidade de atendimento em um mercado cada vez mais conectado.

Esse movimento acompanha uma mudança importante no comportamento de consumo. Se antes a presença digital era vista como um canal complementar, hoje ela faz parte da experiência principal de relacionamento entre empresas e clientes.

Foi dentro desse contexto que a Framework Digital participou de um projeto de modernização para uma das maiores redes farmacêuticas do país. A iniciativa envolveu a revisão de jornadas digitais e a integração entre aplicativo, canais de atendimento, logística e operação de lojas físicas.

O trabalho teve como foco criar uma experiência mais conectada para o consumidor, permitindo que diferentes serviços e pontos de contato funcionassem de forma integrada dentro de uma mesma jornada.

Entre os desafios comuns enfrentados pelo setor estão a gestão de estoques distribuídos, a sincronização de informações em tempo real, a integração de canais e a necessidade de oferecer experiências consistentes independentemente da forma como o cliente inicia sua interação com a marca.

Além dos impactos diretos na experiência do consumidor, projetos dessa natureza também refletem uma transformação mais ampla do varejo farmacêutico, que vem incorporando práticas já consolidadas em segmentos como serviços financeiros, mobilidade e comércio eletrônico.

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Para especialistas em transformação digital, a tendência é que a integração entre canais, serviços e dados continue ganhando relevância nos próximos anos, especialmente à medida que consumidores passam a esperar experiências mais fluidas, personalizadas e conectadas em suas jornadas de saúde e bem-estar.