Brasileiros investem para ver a Copa do Mundo em casa

Levantamentos recentes publicados pelo Sindicato das Indústrias indicam que a Copa do Mundo 2026 deve impulsionar significativamente a venda de televisores no país, especialmente modelos com telas maiores e recursos voltados para qualidade de imagem e conectividade. Além disso, uma pesquisa da Worldpanel by Numerator também aponta que cerca de um quarto dos consumidores brasileiros pretendem adquirir algum dispositivo eletrônico para acompanhar o Mundial.

A busca por uma experiência mais imersiva também tem sido influenciada pela forma como os torcedores consomem as transmissões. Nesta edição da Copa, discussões sobre o atraso entre as transmissões via streaming (delay) e os sinais tradicionais ganharam repercussão nas redes sociais, reforçando o interesse por equipamentos capazes de proporcionar maior qualidade e estabilidade durante os jogos, conforme mencionado pelo TudoCelular.

Nesse cenário, a preparação para acompanhar o torneio vai além da transmissão das partidas e envolve a construção de uma experiência completa de convivência. A Casa&Video observa esse movimento por meio das categorias presentes em seu portfólio, que incluem eletrônicos, utilidades domésticas, organização e itens voltados ao dia a dia da casa, refletindo o interesse dos consumidores por soluções que contribuam para momentos dentro do ambiente doméstico.

Para Laura Autran, Head de Marketing da Casa&Video, a Copa do Mundo reforça um comportamento que vem ganhando força entre os consumidores brasileiros. "Grandes eventos como a Copa costumam transformar a casa em um espaço de encontro. Observamos que muitos consumidores buscam criar ambientes mais confortáveis e preparados para receber amigos e familiares, combinando tecnologia, praticidade e bem-estar para aproveitar esses momentos de convivência", afirma.

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De acordo com uma análise recente do setor de varejo de eletrônicos publicada pelo UOL, consumidores têm buscado não apenas televisores maiores e mais tecnológicos, mas também soluções que contribuam para uma experiência mais completa dentro do lar, incluindo equipamentos de áudio, itens de conforto e produtos voltados ao entretenimento doméstico.